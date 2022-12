TCL dévoile ses dernières innovations et des nouveautés majeures au CES 2023

TCL présente son portefeuille 2023 de produits de home cinéma, d'appareils électroménagers et de services mobiles au CES et fait une annonce très attendue

HONG KONG, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- TCL, l'un des acteurs dominants de l'industrie mondiale du téléviseur et marque leader de l'électronique grand public, fera son apparition annuelle au CES 2023 à Las Vegas, dans le Nevada. Avec une annonce importante et des offres dans toutes les catégories de produits, la marque de téléviseurs qui se classe en tête des marques mondiales montre comment elle s'apprête à rendre la vie plus agréable et plus accessible grâce aux toutes dernières technologies de TCL lors d'une conférence de presse et d'une exposition en présentiel.

Les participants au CES sont invités à se rendre sur le vaste stand TCL de 1 600 mètres carrés situé dans le Central Hall du Las Vegas Convention Center pour observer le design, la performance et les fonctionnalités des nouveaux produits de home cinéma et de mobile du portefeuille TCL. Le stand offre également la possibilité de tester la gamme complète des produits de domotique TCL en personne. Parmi les zones d'exposition spéciales, vous pourrez vous immerger dans la technologie Mini LED de pointe de TCL, référence de l'industrie, dans la technologie QLED, mais aussi dans une zone dédiée au gaming de TCL, et vous aurez l'occasion d'en apprendre davantage sur les dernières collaborations sportives mondiales.

Retrouvez TCL aux stands 16915 et 16937, Central Hall, Las Vegas Convention Center, du 5 au 8 janvier 2023. TCL tiendra également sa conférence de presse à 13h00 HNP le 4 janvier 2023. Vous trouverez les informations détaillées concernant la diffusion en direct ici .

Conférence de presse de TCL au CES 2023

Date : 4 janvier 2023

Heure : 13h00 (HNP)

Lieu : Oceanside Ballroom D, Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas

Livestream : go.tcl.com/ces

Stand de TCL au Las Vegas Convention Center

Date : 5–8 janvier 2023

Lieu : Stands #16915 & #16937, Central Hall

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public en forte croissance et un acteur de premier plan dans l'industrie mondiale du téléviseur. Fondée en 1981, elle est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public allant des téléviseurs aux appareils électroménagers intelligents, en passant par les appareils audio. Consultez le site de TCL sur https://www.tcl.com .

