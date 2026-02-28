TCL Electronics (01070.HK) Aufnahme in den Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index und andere maßgebliche Indizes

Unternehmenswert und Wachstumspotenzial erneut bestätigt, während Marktposition neue Höhen erreicht

HONGKONG, 1. März 2026 /PRNewswire/ -- TCL Electronics Holdings Limited („TCL Electronics" oder das „Unternehmen", 01070. HK) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach den jüngsten Überprüfungsergebnissen der Hang Seng Indexes Company mit Wirkung zum Montag , dem 9. März 2026, vom Hang Seng Composite SmallCap Index in den Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index, den Hang Seng Large-Mid Cap (Investable) Index und den Hang Seng Composite MidCap Index sowie weitere maßgebliche Indizes (Einzelheiten siehe Tabelle unten) aufgenommen wurde.

Index-Kategorie Name des Index' Index

Code Hinzufügen/

Entfernen Referenzindex (Markt Hongkong) Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index HSLMI hinzufügen Referenzindex (Markt Hongkong) Hang Seng Large-Mid Cap (Investable) Index HSLMIV hinzufügen Referenzindex (Markt Hongkong) Hang Seng Composite MidCap Index HSMI hinzufügen Thematischer Index (Markt Hongkong) Hang Seng Large-Mid Cap Equal Weighted Factor

Mix (QVLM) Index HSLMEMQ hinzufügen Thematischer Index (Markt Hongkong) Hang Seng Large-Mid Cap Low Volatility

Comprehensive Index HSLMLCI hinzufügen Thematischer Index (Markt Hongkong) Hang Seng Large-Mid Cap Momentum

Comprehensive Index HSLMMCI hinzufügen Thematischer Index (Markt Hongkong) Hang Seng Large-Mid Cap Quality Comprehensive

Index HSLMQCI hinzufügen Thematischer Index (Markt Hongkong) Hang Seng Large-Mid Cap Risk Parity Factor Mix

(QVLM) Index HSLMRMQ hinzufügen Thematischer Index (Markt Hongkong) Hang Seng Large-Mid Cap Low Size Comprehensive

Index HSLMSCI hinzufügen Thematischer Index (Markt Hongkong) Hang Seng Large-Mid Cap Value Comprehensive

Index HSLMVCI hinzufügen Thematischer Index (Markt Hongkong) Hang Seng Large-Mid Cap Dividend Yield

Comprehensive Index HSLMYCI hinzufügen Thematischer Index (Markt Hongkong) Hang Seng Composite SmallCap-Index HSSI entfernen Thematischer Index (Markt Hongkong) Hang Seng Small Cap (Investable) Index HSSIV entfernen Thematischer Index (Markt Hongkong) Hang Seng Stock Connect Hongkong SmallCap

Index HSHKS entfernen



















Die Aufnahme in den Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index, den Hang Seng Large-Mid Cap (Investable) Index und den Hang Seng Composite MidCap Index ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von TCL Electronics. Sie ist Ausdruck der Anerkennung der Marktliquidität, der Unternehmensgröße und der Branchenführerschaft des Unternehmens durch den Kapitalmarkt. Darüber hinaus ist sie eine starke Bestätigung für die kontinuierliche Verbesserung der umfassenden Wettbewerbsfähigkeit, der Leistungsfähigkeit und der vielversprechenden langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens.

Die Aufnahme dürfte sowohl bei inländischen als auch bei internationalen institutionellen Anlegern für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen, größere Kapitalzuflüsse anziehen und einen deutlichen Schub für die zusätzliche Finanzierung bedeuten. Diese Entwicklung dürfte sich positiv auf die Marktbewertung und Liquidität des Unternehmens auswirken und gleichzeitig seine Sichtbarkeit und seinen Einfluss auf den globalen Kapitalmärkten erhöhen. Gleichzeitig wird dieser Meilenstein das globale Markenimage und die Kernwettbewerbsfähigkeit des Unternehmens weiter stärken und ihm eine starke Dynamik für die weitere Expansion seiner globalen Aktivitäten verleihen.

Mit Blick auf die Zukunft bleibt das Unternehmen seiner Geschäftsphilosophie „Strategische Ausrichtung, Innovationskraft, Fortschritt in der Fertigung und globale Geschäftstätigkeit" treu. Es wird seine Präsenz in den Kerngeschäftssegmenten weiter ausbauen, gleichzeitig aktiv innovative Unternehmungen erkunden und die operative Qualität verbessern. Das Unternehmen nutzt seine Aufnahme in den Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index, um seine Investorenbasis zu optimieren, die Liquidität seiner Aktien weiter zu verbessern und seine Wertposition auf den Kapitalmärkten stetig zu festigen.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics Holdings Limited (01070.HK, eingetragen auf den Kaimaninseln mit beschränkter Haftung) wurde im November 1999 an der Hauptbörse von Hongkong notiert. Das Unternehmen ist in den Bereichen Display-Geschäft, innovatives Geschäft und Internetgeschäft tätig. TCL Electronics transformiert und innoviert aktiv unter der Geschäftsphilosophie „Strategische Ausrichtung, Innovationskraft, Fortschrittliche Fertigung und Globale Geschäftstätigkeit". Mit Fokus auf den mittleren bis oberen Markt weltweit strebt das Unternehmen danach, die Strategie des „Intelligenten IoT-Ökosystems" zu konsolidieren, und hat sich zum Ziel gesetzt, den Nutzern ein intelligentes und gesundes Leben in allen Lebensbereichen zu ermöglichen und sich gleichzeitig zu einem weltweit führenden Unternehmen für intelligente Technologien zu entwickeln. TCL Electronics ist Teil des Programms Shenzhen-Hong Kong Stock Connect und im Hang Seng Stock Connect Hong Kong Index, dem Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index und dem Hang Seng Composite MidCap Index (gültig ab 9. März 2026) enthalten. Außerdem hat es seit 2018 in Folge das ESG-Rating A des Hang Seng Index erhalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Investor-Relations-Webseite von TCL Electronics unter http://electronics.tcl.com oder folgen Sie dem offiziellen Account von TCL Electronics Investor Relations durch Scannen des untenstehenden QR-Codes.

