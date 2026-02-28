TCL Electronics (01070.HK) inclus dans l'indice Hang Seng Composite LargeCap & MidCap et dans d'autres indices faisant autorité

TCL Electronics Holdings Limited

Feb 28, 2026, 22:05 ET

La valeur et le potentiel de croissance de l'entreprise réaffirmés alors que sa position sur le marché atteint de nouveaux sommets

HONG KONG, 1er mars 2026 /PRNewswire/ -- TCL Electronics Holdings Limited ("TCL Electronics" ou la "Société", 01070.HK) a le plaisir d'annoncer que, suite aux derniers résultats publiés par Hang Seng Indexes Company, la Société a été promue de l'indice Hang Seng Composite SmallCap aux indices Hang Seng Composite LargeCap & MidCap, Hang Seng Large-Mid Cap (Investable) et Hang Seng Composite MidCap, parmi d'autres indices faisant autorité (voir le tableau ci-dessous pour plus de détails), à compter du lundi 9 mars 2026.

Catégorie d'indice

Nom de l'indice

Code
d'indice

Ajouter/
Supprimer

Indice de référence (marché de Hong Kong)

Indice Hang Seng Composite LargeCap & MidCap

HSLMI

Ajouter

Indice de référence (marché de Hong Kong)

Indice Hang Seng Large-Mid Cap (Investable)

HSLMIV

Ajouter

Indice de référence (marché de Hong Kong)

Indice Hang Seng Composite MidCap

HSMI

Ajouter

Index thématique

(Marché de Hong Kong)

Indice Hang Seng Large-Mid Cap Equal Weighted Factor
Mix (QVLM)

HSLMEMQ

Ajouter

Index thématique

(Marché de Hong Kong)

Indice Hang Seng Large-Mid Cap Low Volatility
Comprehensive

HSLMLCI

Ajouter

Index thématique

(Marché de Hong Kong)

Indice Hang Seng Large-Mid Cap Momentum
Comprehensive

HSLMMCI

Ajouter

Index thématique

(Marché de Hong Kong)

Indice Hang Seng Large-Mid Cap Quality Comprehensive

HSLMQCI

Ajouter

Index thématique

(Marché de Hong Kong)

Indice Hang Seng Large-Mid Cap Risk Parity Factor Mix
(QVLM)

HSLMRMQ

Ajouter

Index thématique

(Marché de Hong Kong)

Indice Hang Seng Large-Mid Cap Low Size Comprehensive

HSLMSCI

Ajouter

Index thématique

(Marché de Hong Kong)

Indice Hang Seng Large-Mid Cap Value Comprehensive

HSLMVCI

Ajouter

Index thématique

(Marché de Hong Kong)

Indice Hang Seng Large-Mid Cap Dividend Yield
Comprehensive

HSLMYCI

Ajouter

Index thématique

(Marché de Hong Kong)

Indice Hang Seng Composite SmallCap

HSSI

Supprimer

Index thématique

(Marché de Hong Kong)

Indice Hang Seng Small Cap (Investable)

HSSIV

Supprimer

Index thématique

(Marché de Hong Kong)

Indice Hang Seng Stock Connect Hong Kong SmallCap

HSHKS

Supprimer









L'inclusion dans les indices Hang Seng Composite LargeCap & MidCap, Hang Seng Large-Mid Cap (Investable) et Hang Seng Composite MidCap constitue une nouvelle étape importante dans le développement de TCL Electronics. Elle signifie que le marché des capitaux reconnaît la liquidité boursière, l'échelle commerciale et le leadership industriel de la Société. En outre, elle constitue un soutien solide à l'amélioration constante de la compétitivité globale de la Société, à ses performances et à ses perspectives de croissance prometteuses à long terme.

L'inclusion devrait susciter une attention accrue de la part des investisseurs institutionnels nationaux et internationaux, attirer des flux de capitaux plus importants et donner un coup de pouce définitif au financement progressif. Cette évolution devrait avoir une influence positive sur la valorisation boursière et la liquidité de la Société, tout en renforçant sa visibilité et son influence sur les marchés financiers mondiaux. Simultanément, ce jalon renforcera encore l'image de marque mondiale de la Société et sa compétitivité de base, ce qui lui donnera une solide impulsion pour poursuivre l'expansion de ses activités à l'échelle mondiale.

Pour ce qui est de l'avenir, la Société reste fermement attachée à sa philosophie d'entreprise : "Orientation de la stratégie, impulsion de l'innovation, progrès de la fabrication et fonctionnement à l'échelle mondiale". Elle continuera à renforcer sa présence dans ses principaux segments d'activité tout en explorant activement des projets innovants et en améliorant sa qualité opérationnelle. Tirant parti de son inclusion dans l'indice Hang Seng Composite LargeCap & MidCap, la Société vise à optimiser sa base d'investisseurs, à améliorer la liquidité de ses actions et à consolider sa proposition de valeur sur les marchés financiers.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics Holdings Limited (01070.HK, société constituée aux îles Caïmans à responsabilité limitée) a été cotée sur le marché principal de la Bourse de Hong Kong en novembre 1999. Elle est active dans les domaines des écrans, de l'innovation et de l'Internet. TCL Electronics se transforme et innove activement dans le cadre d'une philosophie d'entreprise fondée sur les principes "Orientation de la stratégie, impulsion de l'innovation, progrès de la fabrication et fonctionnement à l'échelle mondiale". En se concentrant sur les marchés moyen et haut de gamme dans le monde entier, la Société s'efforce de consolider la stratégie de "l'écosystème IdO intelligent" et s'engage à permettre aux utilisateurs de vivre une vie intelligente et saine dans tous les scénarios, tout en se développant pour devenir une entreprise de technologie intelligente de premier plan mondial. TCL Electronics fait partie du programme Shenzhen-Hong Kong Stock Connect et est incluse dans les indices Hang Seng Stock Connect Hong Kong, Hang Seng Composite LargeCap & MidCap et Hang Seng Composite MidCap (effectif à partir du 9 mars 2026). En outre, elle a reçu la note ESG A de l'indice Hang Seng pendant plusieurs années consécutives depuis 2018.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page web des relations avec les investisseurs de TCL Electronics à l'adresse http://electronics.tcl.com ou suivre le compte officiel des relations avec les investisseurs de TCL Electronics en scannant le code QR ci-dessous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2921987/image_5002270_22124432.jpg
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2921988/1.jpg

