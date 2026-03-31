TCL Electronics (01070.HK) présente une croissance mondiale de haute qualité en 2025, avec un bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la société mère et des dividendes en hausse de plus de 56 %

Faits saillants

En s'appuyant sur la double stratégie de « mondialisation » et de « milieu-haut de gamme », TCL Electronics a généré une croissance de qualité dans ses activités mondiales et a continuellement renforcé sa rentabilité globale. En 2025, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 15,4 % en glissement annuel pour atteindre 114,58 milliards HKD, le bénéfice après impôt a augmenté de 36,7 % en glissement annuel pour atteindre 2,53 milliards HKD, et le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la société mère a augmenté de 56,5 % pour atteindre 2,51 milliards HKD, par rapport à l'année précédente.

En 2025, les expéditions de téléviseurs TCL sont restées en deuxième position parmi les téléviseurs de marque mondiale [1] ; les expéditions mondiales de téléviseurs TCL Mini LED ont augmenté de 118,0 % en glissement annuel, et leur échelle est restée la première au niveau mondial [2] . L'avancement continu de la stratégie « milieu-haut de gamme » a permis à la marge bénéficiaire brute de l'activité d'affichage de grande taille d'augmenter de 1,3 point de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 16,8 % au cours de l'année.

; les expéditions mondiales de téléviseurs TCL Mini LED ont augmenté de 118,0 % en glissement annuel, et leur échelle est restée la première au niveau mondial . L'avancement continu de la stratégie « milieu-haut de gamme » a permis à la marge bénéficiaire brute de l'activité d'affichage de grande taille d'augmenter de 1,3 point de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 16,8 % au cours de l'année. L'activité internet est restée très rentable. En 2025, le chiffre d'affaires de l'activité internet a augmenté de 18,3 % en glissement annuel pour atteindre 3,11 milliards HKD, avec une marge bénéficiaire brute de 56,4 %. Les modèles phares de la société à l'international ont été parmi les premiers du secteur à intégrer Google Gemini. À la fin de l'année 2025, le nombre cumulé d'utilisateurs de TCL Channel dépassait les 45,70 millions, avec des capacités de commercialisation et de monétisation considérablement renforcées.

Le secteur de l'innovation a continué à prendre de l'ampleur, avec un chiffre d'affaires en 2025 qui a augmenté de 31,9 % en glissement annuel pour atteindre 35,63 milliards HKD. Le chiffre d'affaires de l'activité photovoltaïque a augmenté de 63,6 % en glissement annuel pour atteindre 21,06 milliards HKD, ce qui témoigne d'une compétitivité du marché et d'une capacité de développement exceptionnelles.

Le conseil d'administration a proposé un dividende final en espèces de 49,80 cents HK par action pour 2025, avec un ratio de distribution du dividende d'environ 50 % du bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la société mère.

HONG KONG, 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- TCL Electronics Holdings Limited (« TCL Electronics » ou la « société », 01070.HK) a annoncé ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. En 2025, l'entreprise a poursuivi ses avancées en matière de gamme de produits, de leadership technologique et d'amélioration de la qualité, réalisant ainsi une croissance saine de son volume d'activité. Au cours de l'année, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 114,58 milliards HKD, soit une augmentation de 15,4 % en glissement annuel, et son bénéfice brut a atteint 17,90 milliards HKD, soit une augmentation de 15,1 % en glissement annuel.

La société a continué à renforcer le développement de diverses capacités essentielles, à déployer largement les applications d'IA dans les domaines de la R&D, de la fabrication, de la chaîne d'approvisionnement et des ventes, et à améliorer globalement l'efficacité opérationnelle, le ratio global des dépenses[3] ayant diminué de 0,7 point de pourcentage en glissement annuel pour s'établir à 11,1 %. En 2025, la société a continué à améliorer son efficacité opérationnelle interne et sa rentabilité globale a continué à être optimisée. Son bénéfice après impôt a augmenté de 36,7 % en glissement annuel pour atteindre 2,53 milliards HKD, et le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la société mère a atteint 2,51 milliards HKD, soit une augmentation de 56,5 % par rapport aux 1,61 milliard HKD de l'année précédente.

Pour récompenser les actionnaires de leur soutien à long terme et de leurs résultats en matière de développement des actions, le conseil d'administration a proposé un dividende final en espèces de 49,80 cents HK par action pour 2025, avec un ratio de distribution d'environ 50 % du bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la société mère. Le dividende final par action a augmenté de manière significative de 56,6 % par rapport à l'année précédente.

Les produits d'affichage de milieu et de haut de gamme et le marché international deviennent les principaux moteurs de la croissance, le téléviseur TCL Mini LED conservant sa place de numéro un mondial

Bénéficiant d'un renforcement efficace de l'influence de la marque, d'une expansion efficace des canaux mondiaux et d'une optimisation continue de la gamme de produits, le chiffre d'affaires de l'activité d'affichage de la société en 2025 a augmenté de 9,2 % en glissement annuel pour atteindre 75,80 milliards HKD, le bénéfice brut a augmenté de 16,4 % en glissement annuel pour atteindre 12,48 milliards HKD, et la marge bénéficiaire brute a augmenté de 1,1 point de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 16,5 %.

Le secteur des écrans grand format a réalisé un chiffre d'affaires de 64,71 milliards HKD au cours de l'année, soit une augmentation de 7,7 % en glissement annuel ; le bénéfice brut a atteint 10,90 milliards HKD, soit une augmentation de 17,2 % en glissement annuel, la marge bénéficiaire brute ayant augmenté de 1,3 point de pourcentage en glissement annuel pour s'établir à 16,8 %. En 2025, la part de marché des livraisons mondiales de TCL TV a atteint 14,7 %, ce qui représente une augmentation de 0,8 point de pourcentage par rapport à l'année précédente , se classant toujours au deuxième rang mondial[4]; les livraisons mondiales de téléviseurs TCL Mini LED ont fait un bond de 118,0 % par rapport à l'année précédente, avec une proportion de livraisons augmentant de 6.8 points de pourcentage en glissement annuel à 13,0 %, et la part de marché des livraisons a atteint 31,1 %, se classant fermement à la première place mondiale[5], démontrant le leadership technologique et la compétitivité du marché de la société dans le segment des écrans haut de gamme.

Sur le marché international, le chiffre d'affaires des écrans de grande taille a atteint 47,50 milliards HKD, soit une augmentation de 15,7 % en glissement annuel, le bénéfice brut ayant augmenté de 29,4 % en glissement annuel pour s'établir à 7,17 milliards HKD. La tendance des grands écrans sur le marché international a continué à s'accélérer, avec des livraisons à l'étranger de téléviseurs TCL de 65 pouces et plus qui ont augmenté de 50,0 % en glissement annuel et une proportion de livraisons qui a augmenté de 6,7 points de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 24,2 % ; les livraisons de téléviseurs TCL Mini LED sur le marché international ont augmenté de 228,0 % en glissement annuel, avec une proportion de livraisons qui a augmenté de 7,1 points de pourcentage pour atteindre 10,6 %. Bénéficiant de l'optimisation de la gamme de produits, la marge bénéficiaire brute du marché international a augmenté de 1,6 point de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 15,1 %, la stratégie de premiumisation ayant donné des résultats remarquables. Sur le marché européen, la société a atteint une couverture complète des canaux clés, ce qui a entraîné une augmentation du chiffre d'affaires de 13,9 % en glissement annuel. L'assortiment de produits a évolué vers une valeur plus élevée et une marge bénéficiaire brute plus importante. Sur le marché nord-américain, la société a mis en œuvre avec succès la stratégie « milieu-haut de gamme », réalisant une double amélioration du chiffre d'affaires et du prix de vente moyen. Au cours de l'année, le chiffre d'affaires a augmenté de 11,2 % en glissement annuel, tandis que le prix de vente moyen a enregistré une augmentation de plus de 20 % en glissement annuel. Sur les marchés émergents tels que l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie-Pacifique, la société a activement encouragé les opérations localisées et a continué à faire progresser la stratégie à double voie de développement synergique entre les canaux hors ligne et les plateformes de commerce électronique, entraînant une augmentation de 19,8 % en glissement annuel du chiffre d'affaires de TCL TV et libérant efficacement le potentiel de croissance à grande échelle. En 2025, TCL TV s'est classé parmi les trois premiers[6] en termes de volume de ventes au détail dans plus de 20 pays dans le monde.

En ce qui concerne le marché de la RPC, alors que le volume global des livraisons de l'industrie a diminué en raison de la faible demande des consommateurs, l'activité de la société dans le domaine des écrans de grande taille a enregistré des gains réguliers de parts de marché face aux vents contraires du marché, grâce à la stratégie « milieu-haut de gamme ». Au cours de l'année, les principaux produits haut de gamme de la société ont enregistré des performances remarquables. Parmi eux, les expéditions de téléviseurs TCL Mini LED ont augmenté de 33,6 % en glissement annuel, avec une proportion d'expéditions augmentant de 7,2 points de pourcentage en glissement annuel à 22,5 % ; les expéditions de téléviseurs QLED de TCL ont augmenté de 29,6 % en glissement annuel avec une proportion d'expéditions augmentant de 6,4 points de pourcentage en glissement annuel à 21,2 %. Le portefeuille de produits haut de gamme a continué à se développer. Les améliorations apportées à la gamme de produits ont encore renforcé les tendances en matière d'écrans géants et de produits de milieu et de haut de gamme. La tendance du milieu et du haut de gamme a également fait ressortir la tendance des grands écrans. La proportion d'expéditions de téléviseurs TCL de 65 pouces et plus sur le marché de la RPC a augmenté pour atteindre 57,6 % en 2025, la taille moyenne passant à 64,3 pouces. L'amélioration significative de la gamme de produits a permis à la marge brute globale d'augmenter de 1,9 point de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 21,7 %, avec une amélioration significative de la rentabilité et une amélioration constante de la qualité opérationnelle.

Au cours de l'année, le secteur des écrans de petite et moyenne taille a adhéré à la stratégie consistant à « donner la priorité à l'efficacité et à se concentrer sur les marchés clés », à cultiver en profondeur les réseaux de transporteurs de premier niveau en Europe et en Amérique du Nord et à consolider les relations stratégiques avec les principaux partenaires, ce qui a permis un développement régulier. En 2025, le chiffre d'affaires de la société pour les écrans de petite et moyenne taille a augmenté de 17,8 % en glissement annuel pour atteindre 9,97 milliards HKD, avec un bénéfice brut en hausse de 10,4 % en glissement annuel pour atteindre 1,44 milliard HKD.

En outre, le secteur des écrans commerciaux intelligents de la société a tiré parti des avantages des ressources de son secteur de la télévision au niveau mondial et s'est concentré sur quatre scénarios majeurs : les bureaux, le commerce de détail, la restauration et les expositions, améliorant ainsi continuellement la compétitivité de ses produits. En 2025, le chiffre d'affaires de l'activité d'affichage commercial intelligent a augmenté de 28,4 % en glissement annuel pour atteindre 1,12 milliard HKD, le bénéfice brut augmentant de 24,0 % en glissement annuel pour atteindre 0,14 milliard HKD.

Approfondir la collaboration avec les géants mondiaux et favoriser l'interaction et l'amélioration de la télévision grâce à l'IA afin d'assurer la croissance des revenus et des bénéfices de l'activité internet

TCL Electronics a continuellement saisi les nouvelles opportunités mondiales découlant du développement de la technologie de l'IA et a profondément cultivé le secteur mondial de l'internet à domicile, en plaçant les utilisateurs au centre, en renforçant la construction d'écosystèmes d'IA et de contenu, et en améliorant continuellement l'expérience de l'utilisateur. Au cours de l'année, les activités Internet de la société ont amélioré simultanément la taille de l'entreprise et la qualité de la rentabilité, avec des revenus en hausse de 18,3 % en glissement annuel pour atteindre 3,11 milliards HKD, un bénéfice brut en hausse de 18,8 % en glissement annuel pour atteindre 1,75 milliard HKD, et une marge bénéficiaire brute de 56,4 %, ce qui maintient une forte rentabilité.

Sur le marché international, TCL Electronics a continué à approfondir la coopération stratégique avec des géants internationaux tels que Google, Roku et Netflix, avec des modèles phares pionniers dans l'industrie pour intégrer Google Gemini, et a amélioré l'expérience interactive de l'IA, tout en achevant une mise à niveau complète de son application d'agrégation de contenu, TCL Channel. La proportion de contenu local de qualité supérieure a doublé, entraînant une augmentation substantielle de 150,0 % de la durée moyenne d'utilisation quotidienne totale, en glissement annuel. À la fin de l'année 2025, le nombre cumulé d'utilisateurs de TCL Channel dépassait 45,70 millions, l'attrait du contenu et les capacités de commercialisation et de monétisation ayant été considérablement renforcés, ce qui a permis de consolider les avantages de la chaîne sur le marché mondial de l'internet à domicile.

Sur le marché national, en s'appuyant sur sa plateforme propriétaire d'exploitation d'appareils intelligents OTT, la société s'est concentrée sur la génération de contenu AI et l'amélioration de l'expérience interactive. En termes d'innovation de produits, la société s'est concentrée sur l'amélioration de la technologie de l'IA sur le front de la télévision afin d'offrir une expérience interactive encore plus immersive. Dans le même temps, la société a créé une « usine à contenu » protégée par des droits d'auteur grâce à l'IA, a réalisé une mise en œuvre à grande échelle du contenu généré par l'IA dans le segment des enfants et a amélioré l'efficacité de la création d'animations générées par l'IA grâce à son Agent développé en interne. Le produit matériel d'IA Amby Uni a été lancé avec succès sur le marché. Au cours de l'année, la société a continuellement optimisé la structure de ses activités et a consolidé sa position de leader dans le secteur mondial de l'internet à domicile.

Stimuler la croissance de haute qualité de l'activité photovoltaïque par le biais de le modèle d'exploitation de type « asset-light » tout en construisant des avantages concurrentiels à long terme par le biais d'une organisation diversifiée de l'IA

En augmentant constamment ses investissements en R&D, la société s'est concentrée sur la technologie de l'IA pour cultiver sa deuxième courbe de croissance. En tirant parti de l'amélioration du marketing mondial et de l'influence de la marque, les entreprises innovantes ont connu une expansion continue au cours de l'année, avec un chiffre d'affaires en hausse de 31,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 35,63 milliards HKD en 2025.

La branche photovoltaïque a adopté une approche relativement légère sur le marché intérieur. Elle a développé des capacités d'échange d'électricité basées sur le marché, a renforcé les partenariats avec les canaux de distribution et a constamment amélioré son efficacité opérationnelle et sa compétitivité, entrant ainsi dans une phase de développement de haute qualité. Les activités à l'étranger se sont concentrées sur les principaux pays européens, se sont appuyées sur SunPower pour améliorer la synergie des marques et ont accéléré la présentation des produits « solaire-stockage-chauffage » et l'expansion des activités. En 2025, le chiffre d'affaires de l'activité photovoltaïque a augmenté de 63,6 % en glissement annuel pour atteindre 21,06 milliards HKD, avec un bénéfice brut en hausse de 47,5 % pour atteindre 1,81 milliard HKD. En 2025, l'activité photovoltaïque a atteint une nouvelle capacité installée de 8,0 GW au niveau national et a conclu des contrats cumulés pour plus de 340 projets industriels et commerciaux, avec des canaux de distribution cumulés dépassant 2 530 et des ménages ruraux sous contrat totalisant près de 360 000 personnes.

Dans le secteur de l'AR/XR, RayNeo, incubé par la société, a continué à maintenir sa position de leader dans l'industrie. En 2025, RayNeo détenait une part de marché de 32 % sur le marché chinois des lunettes IA/AR, se classant au premier rang avec un avantage absolu[7] ; sur le marché chinois des lunettes AR en ligne en 2025, RayNeo détenait une part de 35,4 % du volume des ventes, maintenant une croissance rapide au milieu de l'intensification de la concurrence sur le marché, et se classant au premier rang sur le marché omnicanal en ligne de la RPC pendant quatre années consécutives[8]. En termes d'innovation de produits, la société a lancé en octobre 2025 les premières lunettes HDR au monde, RayNeo Air 4, qui intègrent sept avancées technologiques majeures et sont à la pointe du développement technologique de l'industrie. Au CES 2025, la société a lancé TCL AiMe, le premier robot compagnon modulaire d'IA au monde, qui intègre parfaitement la technologie d'IA, le contrôle IoT et les fonctions d'accompagnement à domicile. À mesure que l'écosystème de la maison intelligente arrive à maturité, des produits innovants tels que le TCL AiMe devraient être largement répandus dans les futures maisons, démontrant ainsi un énorme potentiel de marché.

Perspectives d'avenir : l'amélioration de l'industrie grâce à l'IA, en se concentrant sur la double amélioration de la rentabilité et de l'échelle et en réalisant un développement de haute qualité

La société continuera à appliquer sa philosophie d'entreprise : « orientation stratégique, innovation ciblée, fabrication de pointe et opération mondiale ». Le cœur de métier adhérera à la double stratégie de « mondialisation » et de « milieu-haut de gamme », tandis que les nouveaux segments d'activité prendront l'innovation en matière d'IA et l'autonomisation de l'intelligence numérique comme principaux moteurs. La société s'est engagée à étendre continuellement sa portée mondiale, à améliorer sa rentabilité et à parvenir à un développement durable de haute qualité. En ce qui concerne le rendement pour les actionnaires, la société attache une grande importance à la valeur à long terme des actionnaires. À l'avenir, tout en maintenant une croissance saine de ses activités, la société optimisera sans relâche sa structure de capital, afin d'offrir aux actionnaires des rendements durables, de haute qualité et à long terme, grâce à des performances éprouvées.

[1] Source : expéditions de téléviseurs de marque mondiale en 2025 par Omdia. [2] Source : expéditions de Mini TV LED de marque mondiale en 2025 par Omdia. [3] Les dépenses globales comprennent les frais de vente et de distribution et les frais administratifs. [4] Source : expéditions de téléviseurs de marque mondiale en 2025 par Omdia. [5] Source : expéditions de Mini TV LED de marque mondiale en 2025 par Omdia. [6] Source : Circana (pour le marché américain) et les rapports internes de la société (pour les autres marchés), sur la base du volume des ventes au détail de téléviseurs en 2025. [7] Source : CINNO Research, données sur le volume des ventes du marché de l'IA/AR grand public en Chine pour 2025. [8] Source : RUNTO, données sur le volume des ventes de la marque et la part du marché des lunettes AR en ligne en Chine pour 2025.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics Holdings Limited (01070.HK, société à responsabilité limitée des îles Caïmans) est cotée au Main Board de la Stock Exchange of Hong Kong Limited depuis novembre 1999. Ses activités couvrent les secteurs de l'affichage, de l'innovation et de l'internet. Guidée par sa philosophie d'entreprise « orientation stratégique, innovation ciblée, fabrication de pointe et opération mondiale », TCL Electronics adopte activement la transformation et l'innovation et se concentre sur la percée sur le marché mondial du moyen à haut de gamme, et s'efforce de la disposition de toutes les catégories pour l'« écosystème IoT intelligent ». Soucieuse d'offrir aux utilisateurs des expériences de vie saine et intelligente dans tous les scénarios, TCL Electronics a pour objectif de devenir une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des terminaux intelligents. TCL Electronics figure sur la liste des actions admissibles au Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. La société fait partie de l'indice Hang Seng Stock Connect Hong Kong, de l'indice Hang Seng Composite LargeCap & MidCap et de l'indice Hang Seng Composite MidCap. Depuis 2018, la société s'est vu attribuer une note ESG de A par Hang Seng Indexes Company pendant plusieurs années consécutives.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web des relations avec les investisseurs de TCL Electronics à l'adresse http://electronics.tcl.com, ou accéder au compte WeChat officiel des relations avec les investisseurs de TCL Electronics.