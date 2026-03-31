TCL Electronics (01070.HK) erzielt 2025 hochwertiges Wachstum im globalen Geschäft - bereinigter Gewinn und Dividende steigen um über 56 %

Highlights der Geschäftsergebnisse

Durch die Umsetzung der zweigleisigen Strategie „Globalisation" und „Mid-to-High-End" hat TCL Electronics ein qualitativ hochwertiges Wachstum im weltweiten Geschäft erzielt und die Gesamtrentabilität kontinuierlich gestärkt. Im Jahr 2025 stieg der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 15,4 % auf 114,58 Mrd. HKD, der Gewinn nach Steuern um 36,7 % auf 2,53 Mrd. HKD und der bereinigte Gewinn, der auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfällt, um 56,5 % auf 2,51 Mrd. HKD.

Im Jahr 2025 behauptete TCL bei den weltweiten Auslieferungen von Markenfernsehern durchgängig Rang 2 [1] . Die weltweiten Auslieferungen von TCL Mini LED TVs stiegen um 118,0 % gegenüber dem Vorjahr, womit sich TCL weltweit Rang 1 [2] sicherte. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der „Mid-to-High-End"-Strategie hat dazu geführt, dass die Bruttogewinnmarge des Geschäfts mit großformatigen Displays im Jahresverlauf um 1,3 Prozentpunkte auf 16,8 % gestiegen ist.

. Die weltweiten Auslieferungen von TCL Mini LED TVs stiegen um 118,0 % gegenüber dem Vorjahr, womit sich TCL weltweit Rang 1 sicherte. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der „Mid-to-High-End"-Strategie hat dazu geführt, dass die Bruttogewinnmarge des Geschäfts mit großformatigen Displays im Jahresverlauf um 1,3 Prozentpunkte auf 16,8 % gestiegen ist. Das Internetgeschäft war weiterhin sehr profitabel. Im Jahr 2025 stieg der Umsatz im Internetgeschäft um 18,3 % auf 3,11 Mrd. HKD, wobei die Bruttogewinnmarge 56,4 % erreichte. Die Flaggschiffmodelle des Unternehmens für den internationalen Markt gehörten zu den ersten in der Branche, in die Google Gemini integriert wurde. Ende 2025 hatte der TCL Channel weltweit mehr als 45,70 Millionen Nutzer, wobei die Vermarktungs- und Monetarisierungskapazitäten deutlich gestärkt wurden.

Das Innovationsgeschäft konnte weiter ausgebaut werden, wobei der Umsatz im Jahr 2025 um 31,9 % auf 35,63 Mrd. HKD stieg. Darunter stieg der Umsatz im Photovoltaikgeschäft um 63,6 % auf 21,06 Mrd. HKD im Vergleich zum Vorjahr, was seine herausragende Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklungsresilienz belegt.

Das Board schlug eine Schlussdividende in bar in Höhe von 49,80 HK-Cent je Aktie für 2025 vor, mit einer Ausschüttungsquote von etwa 50 % des bereinigten Gewinns, der auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfällt.

HONGKONG, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- TCL Electronics Holdings Limited („TCL Electronics" oder das „Unternehmen", 01070.HK) gab seine Jahresergebnisse für das am 31. Dezember 2025 beendete Jahr bekannt. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen weitere Durchbrüche im Produktmix, in der Technologieführerschaft und in der Qualitätsverbesserung und erzielte ein solides Wachstum des Geschäftsvolumens. Im Laufe des Jahres erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 114,58 Mrd. HKD, was einem Anstieg von 15,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und der Bruttogewinn erreichte 17,90 Mrd. HKD, was einem Anstieg von 15,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Unternehmen hat den Aufbau verschiedener Kernkompetenzen weiter verstärkt, KI-Anwendungen in den Bereichen FuE, Produktion, Lieferkette und Vertrieb vollständig eingeführt und die betriebliche Effizienz umfassend verbessert, wobei die Kostenquote[3] um 0,7 Prozentpunkte auf 11,1 % fiel. Im Jahr 2025 gelang es dem Unternehmen, die interne betriebliche Effizienz kontinuierlich zu verbessern und seine Gesamtrentabilität weiter zu optimieren. Der Gewinn nach Steuern stieg im Jahresvergleich um 36,7 % auf 2,53 Mrd. HKD, und der bereinigte Gewinn, der auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfällt, erreichte 2,51 Mrd. HKD, was einem Anstieg von 56,5 % gegenüber 1,61 Mrd. HKD im Vorjahr entspricht.

Um die Aktionäre für ihre langfristige Unterstützung und die Ergebnisse der Aktienentwicklung zu belohnen, schlug der Vorstand eine Schlussdividende in bar in Höhe von 49,80 HK-Cent pro Aktie für das Jahr 2025 vor, mit einer Ausschüttungsquote von etwa 50 % des bereinigten Gewinns, der auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfällt. Die Schlussdividende je Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 56,6 %.

Display-Produkte im mittleren bis oberen Preissegment und das internationale Geschäft entwickeln sich zu zentralen Wachstumstreibern – TCL Mini LED TV behauptet weltweit Rang eins

Dank der effektiven Stärkung des Markeneinflusses, der effizienten Ausweitung der globalen Vertriebskanäle und der kontinuierlichen Optimierung des Produktmixes stieg der Umsatz des Unternehmens im Jahr 2025 im Display-Geschäft um 9,2 % auf 75,80 Mrd. HKD, der Bruttogewinn um 16,4 % auf 12,48 Mrd. HKD und die Bruttogewinnmarge um 1,1 Prozentpunkte auf 16,5 %.

Das Geschäft mit großformatigen Displays erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von 64,71 Mrd. HKD, was einem Anstieg von 7,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Bruttogewinn erreichte 10,90 Mrd. HKD, ein Anstieg von 17,2 % gegenüber dem Vorjahr , wobei die Bruttogewinnmarge um 1,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 16,8 % stieg. Im Jahr 2025 erreichte der weltweite Marktanteil von TCL TV 14,7 %, was einem Anstieg von 0,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht, und belegte damit weltweit den zweiten Platz[4]. Die weltweiten Auslieferungen von TCL Mini-LED-TVs stiegen um 118,0 % gegenüber dem Vorjahr, wobei der Anteil an den Auslieferungen um 6,8 Prozentpunkte auf 13,0 % stieg und der Marktanteil 31,1 % erreichte. Damit belegt das Unternehmen weltweit den ersten Platz[5] und stellt die technologische Führerschaft und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im High-End-Display-Segment unter Beweis.

Auf dem internationalen Markt erreichten die Umsätze des Geschäfts mit großformatigen Displays 47,50 Mrd. HKD, was einem Anstieg von 15,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der Bruttogewinn um 29,4 % auf 7,17 Mrd. HKD stieg. Der Trend zu großen Bildschirmen auf dem internationalen Markt hat sich weiter beschleunigt, wobei die Auslieferungen von TCL-Fernsehern mit 65 Zoll und mehr außerhalb Chinas um 50,0 % stiegen und ihr Anteil an den Auslieferungen um 6,7 Prozentpunkte auf 24,2 % zunahm. Die Auslieferung von TCL Mini LED-Fernsehern auf dem internationalen Markt stiegen sogar um 228,0 %, wobei ihr Anteil an den Auslieferungen um 7,1 Prozentpunkte auf 10,6 % zulegte. Dank der Optimierung des Produktmixes konnte die Bruttogewinnmarge auf dem internationalen Markt um 1,6 Prozentpunkte auf 15,1 % verbessert werden. Die „Premiumisation"-Strategie lieferte dabei bemerkenswerte Ergebnisse. Auf dem europäischen Markt erreichte das Unternehmen eine vollständige Abdeckung der wichtigsten Vertriebskanäle und steigerte den Umsatz im Vorjahresvergleich um 13,9 %. Der Produktmix verlagerte sich in Richtung höherwertiger Produkte und höherer Bruttomargen. Auf dem nordamerikanischen Markt hat das Unternehmen die „Mid-to-High-End"-Strategie erfolgreich umgesetzt und sowohl Umsatz als auch ASP gesteigert. Im Laufe des Jahres stieg der Umsatz um 11,2 % im Vergleich zum Vorjahr, während der ASP um über 20 % stieg. In aufstrebenden Märkten wie Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum förderte das Unternehmen lokale Marktaktivitäten und trieb die zweigleisige Strategie der synergetischen Entwicklung zwischen Offline-Kanälen und E-Commerce-Plattformen weiter voran, was die TCL-TV-Umsätze im Vorjahresvergleich um 19,8 % steigen ließ und das Skalierungspotenzial des Geschäfts wirksam freisetzte. Im Jahr 2025 gehörte TCL TV zu den Top 3[6] in Bezug auf das Verkaufsvolumen im Einzelhandel in über 20 Ländern weltweit.

Während auf dem chinesischen Markt das gesamte Auslieferungsvolumen der Branche aufgrund der schwachen Verbrauchernachfrage zurückging, konnte das Unternehmen im Bereich der großformatigen Displays trotz des Gegenwinds auf dem Markt stetige Marktanteilsgewinne erzielen, unterstützt durch die „Mid-to-High-End"-Strategie. Im Laufe des Jahres lieferten die wichtigsten High-End-Produkte des Unternehmens hervorragende Leistungen. Unter ihnen stieg die Auslieferung von TCL Mini-LED-TVs um 33,6 % gegenüber dem Vorjahr, wobei ihr Anteil an den Auslieferungen im Vorjahresvergleich um 7,2 Prozentpunkte auf 22,5 % stieg. Die Auslieferungen von TCL QLED-TVs stiegen um 29,6 % gegenüber dem Vorjahr und der Anteil der Auslieferungen stieg um 6,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 21,2 %. Das High-End-Produktportfolio wurde weiter ausgebaut. Die Aufwertung des Produktmixes hat den Trend zu Großbildschirmen und zum mittleren bis oberen Preissegment weiter verstärkt. Der Trend hin zu Produkten im mittleren bis oberen Preissegment hat auch die Entwicklung zu großen Bildschirmen beschleunigt. Der Anteil der Auslieferungen von TCL-Fernsehern mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll und mehr auf dem chinesischen Markt stieg im Jahr 2025 auf 57,6 %, wobei die durchschnittliche Größe auf 64,3 Zoll anstieg. Die deutliche Verbesserung des Produktmixes führte zu einem Anstieg der Bruttogewinnmarge um 1,9 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 21,7 %, was die Rentabilität deutlich verbesserte und die operative Qualität nachhaltig erhöhte.

Im Laufe des Jahres verfolgte das Geschäft mit kleinen und mittelgroßen Displays die Strategie der „Priorisierung von Effizienz und Konzentration auf Schlüsselmärkte", baute die Kanäle führender Netzbetreiber in Europa und Nordamerika intensiv aus und festigte die strategischen Beziehungen zu den wichtigsten Partnern, wodurch eine stetige Entwicklung erreicht wurde. Im Jahr 2025 stiegen die Umsatzerlöse des Unternehmens im Bereich der kleinen und mittelgroßen Displays um 17,8 % auf 9,97 Mrd. HKD, wobei der Bruttogewinn um 10,4 % auf 1,44 Mrd. HKD anstieg.

Darüber hinaus nutzte das Unternehmen im Geschäft mit intelligenten kommerziellen Displays die weltweit führenden Ressourcenvorteile des TV-Geschäfts und konzentrierte sich auf die vier Hauptszenarien Büro, Einzelhandel, Gastronomie und Ausstellungen, um die Wettbewerbsfähigkeit seiner Produkte kontinuierlich zu verbessern. Im Jahr 2025 stiegen die Umsatzerlöse mit intelligenten kommerziellen Displays um 28,4 % auf 1,12 Mrd. HKD, wobei der Bruttogewinn um 24,0 % auf 0,14 Mrd. HKD stieg.

Vertiefte Zusammenarbeit mit globalen Technologiekonzernen und Förderung von TV-Interaktion und -Upgrades durch KI, um Umsatz- und Gewinnwachstum im Internetgeschäft zu erzielen

TCL Electronics hat die neuen globalen Möglichkeiten, die sich aus der Entwicklung der KI-Technologie ergeben, kontinuierlich genutzt und das globale Home-Internet-Geschäft gezielt weiter ausgebaut, indem es die Nutzer in den Mittelpunkt gestellt, den Aufbau von KI- und Content-Ökosystemen gestärkt und das Nutzererlebnis kontinuierlich verbessert hat. Im Laufe des Jahres konnte das Internetgeschäft des Unternehmens sowohl seine Größenordnung als auch seine Rentabilität weiter verbessern. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 18,3 % auf 3,11 Mrd. HKD, der Bruttogewinn um 18,8 % auf 1,75 Mrd. HKD und die Bruttogewinnmarge lag bei 56,4 %, womit die hohe Rentabilität erhalten blieb.

Auf dem internationalen Markt hat TCL Electronics die strategische Zusammenarbeit mit internationalen Konzernen wie Google, Roku und Netflix weiter vertieft, wobei die Flaggschiffmodelle zu den ersten der Branche gehörten, die Google Gemini integrierten, um das interaktive KI-Erlebnis zu verbessern, während zugleich ein umfassendes Upgrade der Content-Aggregations-Anwendung TCL Channel abgeschlossen wurde. Der Anteil lokaler Premium-Inhalte verdoppelte sich, was zu einem erheblichen Anstieg der durchschnittlichen täglichen Nutzungsdauer um 150,0 % gegenüber dem Vorjahr führte. Ende 2025 hatte TCL Channel weltweit mehr als 45,70 Millionen Nutzer, wobei die Attraktivität der Inhalte sowie die Vermarktungs- und Monetarisierungskapazitäten erheblich gestärkt und die führende Position des Unternehmens im globalen Home-Internet-Geschäft weiter gefestigt wurde.

Auf dem heimischen Markt konzentrierte sich das Unternehmen auf die Erstellung von KI-Inhalten und die Verbesserung interaktiver Erlebnisse, indem es seine eigene OTT-Plattform für intelligente Geräte nutzte. Im Bereich der Produktinnovation konzentrierte sich das Unternehmen auf die Weiterentwicklung der KI-Technologie im TV-Bereich, um ein noch intensiveres interaktives Erlebnis zu bieten. In der Zwischenzeit hat das Unternehmen mithilfe von KI eine proprietäre „Content Factory" aufgebaut, KI-generierte Inhalte in großem Maßstab im Kindersegment eingesetzt und die Effizienz der Erstellung von KI-generierten Animationen durch das selbst entwickelte Tool Agent verbessert. Das KI-Hardwareprodukt Amby Uni wurde erfolgreich auf den Markt gebracht. Im Laufe des Jahres hat das Unternehmen seine Geschäftsstruktur kontinuierlich optimiert und seine führende Position im weltweiten Home-Internet-Sektor gefestigt.

Förderung des hochwertigen Wachstums im Photovoltaikgeschäft durch ein Asset-light-Betriebsmodell bei gleichzeitigem Aufbau langfristiger Wettbewerbsvorteile durch ein diversifiziertes KI-Portfolio

Durch die konsequente Erhöhung der FuE-Investitionen konzentrierte sich das Unternehmen auf die KI-Technologie, um seine zweite Wachstumskurve weiter auszubauen. Durch die Stärkung des globalen Marketings und des Einflusses der Marke konnten die innovativen Geschäftsbereiche im Laufe des Jahres kontinuierlich expandieren, wobei der Umsatz im Jahr 2025 um 31,9 % auf 35,63 Mrd. HKD stieg.

Das Photovoltaikgeschäft verfolgte auf dem heimischen Markt ein relativ kapitalleichtes Betriebsmodell. Das Unternehmen entwickelte marktbasierte Stromhandelskapazitäten, stärkte Vertriebspartnerschaften und verbesserte kontinuierlich seine betriebliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit und trat damit in eine Phase qualitativ hochwertigen Wachstums ein. Das Überseegeschäft konzentrierte sich auf die wichtigsten europäischen Länder, nutzte SunPower, um die Markensynergie zu verbessern, und beschleunigte den Ausbau des Produktportfolios und die Geschäftsexpansion im Bereich „Solar-Speicher-Heizung". Im Jahr 2025 stiegen die Umsatzerlöse im Photovoltaikgeschäft um 63,6 % auf 21,06 Mrd. HKD und der Bruttogewinn um 47,5 % auf 1,81 Mrd. HKD. Im Jahr 2025 erreichte das Photovoltaikgeschäft eine neu installierte Leistung von 8,0 GW im Inland und schloss kumulativ mehr als 340 industrielle und gewerbliche Projekte ab, mit insgesamt mehr als 2.530 Händlerkanälen und fast 360.000 vertraglich gebundenen Haushalten im ländlichen Raum.

Im AR/XR-Sektor konnte die vom Unternehmen aufgebaute Marke RayNeo ihre branchenführende Position weiter behaupten. Im Jahr 2025 hielt RayNeo einen Marktanteil von 32 % auf dem Markt für KI/AR-Brillen in China und belegte damit mit einem absoluten Vorsprung den ersten Platz[7]. Auf dem Online-Markt für AR-Brillen in China hielt RayNeo im Jahr 2025 einen Absatzanteil von 35,4 % am Verkaufsvolumen und konnte damit sein schnelles Wachstum inmitten des sich verschärfenden Marktwettbewerbs aufrechterhalten und belegte vier Jahre in Folge den ersten Platz auf dem Online-Omnichannel-Markt in China[8]. Im Bereich der Produktinnovation brachte das Unternehmen im Oktober 2025 die weltweit erste HDR-Brille RayNeo Air 4 auf den Markt, die sieben wichtigen technologische Highlights integriert, und setzt damit neue Maßstäbe für die technologische Entwicklung der Branche. Auf der CES 2025 stellte das Unternehmen TCL AiMe vor, den weltweit ersten modularen KI-Begleitroboter, der KI-Technologie, IoT-Steuerung und Companion-Funktionen perfekt integriert. Es wird erwartet, dass innovative Produkte wie TCL AiMe mit zunehmender Reife des Smart-Home-Ökosystems in den Haushalten der Zukunft weit verbreitet sein werden, was ein enormes Marktpotenzial darstellt.

Zukunftsaussichten: Vorantreiben der industriellen Modernisierung durch künstliche Intelligenz, Fokus auf die gleichzeitige Steigerung von Profitabilität und Skalierung

Mit Blick nach vorn wird das Unternehmen weiterhin die Geschäftsphilosophie „Strategy Guidance, Innovation Driven, Advanced Manufacturing and Global Operation" beibehalten. Das Kerngeschäft wird an der Doppelstrategie „Globalisation" und „Mid-to-High-End" festhalten, während neue Geschäftssegmente KI-Innovationen und die digitale Intelligenz als zentralen Treiber einsetzen. Das Unternehmen ist bestrebt, seine globale Reichweite kontinuierlich zu erweitern, seine Rentabilität zu verbessern und eine nachhaltige Entwicklung auf hohem Niveau zu erreichen. Was die Rendite für die Aktionäre betrifft, so legt das Unternehmen großen Wert auf den langfristigen Wert der Aktionäre. In Zukunft wird das Unternehmen unter Beibehaltung eines soliden Geschäftswachstums seine Kapitalstruktur kontinuierlich optimieren, um den Aktionären durch eine solide Performance nachhaltige, hochwertige und langfristige Renditen zu bieten.

[1] Quelle: Omdia, weltweite Auslieferungen von Markenfernsehern 2025. [2] Quelle: Omdia, weltweite Auslieferungen von Marken-Mini-LED-TVs 2025. [3] Die Gesamtaufwendungen umfassen Vertriebs- und Verwaltungskosten. [4] Quelle: Omdia, weltweite Auslieferungen von Markenfernsehern 2025. [5] Quelle: Omdia, weltweite Auslieferungen von Marken-Mini-LED-TVs 2025. [6] Quelle: Circana (für den US-Markt) sowie interne Berichte des Unternehmens (für andere Märkte), basierend auf dem TV-Einzelhandelsabsatz 2025. [7] Quelle: CINNO Research, Daten zum Absatzvolumen des KI/AR-Marktes für Verbraucher in China für 2025. [8] Quelle: RUNTO, Daten zum Anteil der Marken am Absatzvolumen des Online-Marktes für AR-Brillen in China für 2025.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics Holdings Limited (01070.HK, mit Sitz auf den Kaimaninseln mit beschränkter Haftung) ist seit November 1999 am Main Board der Hong Kong Stock Exchange notiert. Ihr Geschäftsfeld umfasst das Display-Geschäft, das Innovationsgeschäft und das Internetgeschäft. Geleitet von der Unternehmensphilosophie „Strategy Guidance, Innovation Driven, Advanced Manufacturing and Global Operation" („strategische Ausrichtung, innovationsgetriebenes Handeln, fortschrittliche Fertigung und globale Aufstellung"), setzt TCL Electronics aktiv auf Transformation und Innovation. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Position im globalen Mid-to-High-End-Segment weiter zu festigen, und treibt den umfassenden Ausbau seines „Smart IoT Ecosystem" voran. TCL Electronics verfolgt das Ziel, Nutzern in allen Lebenslagen intelligente Lösungen für einen gesunden Lebensstil zu bieten und sich zu einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Endgeräten zu entwickeln. TCL Electronics ist in der Liste der für Shenzhen-Hong Kong Stock Connect zugelassenen Aktien enthalten. Sie ist ein Bestandteil des Hang Seng Stock Connect Hong Kong Index, des Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index und des Hang Seng Composite MidCap Index. Seit 2018 wurde das Unternehmen von der Hang Seng Indexes Company in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren mit einem ESG-Rating von A ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Investor-Relations-Website von TCL Electronics unter http://electronics.tcl.com oder auf dem offiziellen WeChat-Account von TCL Electronics Investor Relations.