TCL erobert weltweit die Top 2 der TV-Marken, indem es die Mini-LED-Technologie für Millionen von Menschen zugänglich macht

Steigerung des Marktanteils durch bahnbrechende Bildqualität und ein XL-Bildschirmerlebnis für alle

HONG KONG, 30. März 2023 /PRNewswire/ -- TCL, eine der weltweit führenden TV-Marken und die Nummer 1 bei den 98-Zoll-Fernsehern, hat kürzlich den zweiten Platz bei den TV-Marktanteilen in Bezug auf das Liefervolumen erobert, dank bahnbrechender Fortschritte bei der Mini-LED-Technologie, sowie der Vision, dass größer wirklich besser bedeutet, wenn es um die Bildschirmgröße geht. Den neuesten Daten zufolge hat TCLs TV-Geschäft im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 75,7 % bei den Verkäufen von 65+ Zoll-Geräten verzeichnet, womit die Marke ihren Aufstieg fortsetzt und ihre innovative Technologie der breiten Masse zugänglich macht.

Auf Grund der Veränderungen in der Weltwirtschaft verzeichnete die TV-Branche im Jahr 2022 einen Rückgang: Die weltweiten TV-Auslieferungen gingen im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 % zurück. Der weltweite Umsatz sank um 13,2 %, was zu einem scharfen Wettbewerb zwischen den wichtigsten Akteuren der Branche führte. TCL hat erkannt, welchen Einfluss fortschrittliche Display-Technologie auf die Verbesserung des täglichen Lebens seiner Kunden durch ein verbessertes Unterhaltungserlebnis haben kann. Es hat sich einen einzigartigen Vorteil verschafft, indem es als erste Marke ein wertorientiertes Mini-LED-Angebot eingeführt hat. Dieser erfolgreiche Ansatz führte dazu, dass das TV-Geschäft von TCL im Jahr 2022 entgegen dem weltweiten Abwärtstrend insgesamt 23,8 Millionen Auslieferungen verzeichnete .

Der Erste Wirklich Zugängliche Mini-LED-TV Der Welt

TCL hat das Potenzial der Mini-LED-Technologie erkannt und im Jahr 2019 den weltweit ersten Mini-LED-Fernseher auf den Markt gebracht, der in Massenproduktion hergestellt wird. Die Verbraucher von TCL haben die Vorteile der Mini-LED-Technologie erkannt. Dank der steigenden Anzahl lokaler Dimmzonen, die größere Helligkeitsstufen als je zuvor erzeugen, für besseren Kontrast, Farbe und Klarheit und eine insgesamt verbesserte Bildqualität. Dank seines starken Markeneinflusses und seiner Vorteile bei den globalen Vertriebskanälen, wird der Anteil von TCL an den Verkäufen weiter steigen, wobei die Auslieferungen seiner Mini-LED-Fernseher bis zum Jahr 2022 um beeindruckende 26,8 % zunehmen werden.

Die Popularität von TCLs Fortschritten in der Mini-LED-Technologie ist ein Beweis dafür, dass die Marke zahlreiche Branchenauszeichnungen erhalten hat. Zwei der Mini-LED-Fernseher der XL-Kollektion von TCL, der TCL 75C935 und der TCL 75C835, wurden auf der CES 2023 mit Innovationspreisen für ihr innovatives ergonomisches Design und ihre fortschrittliche Mini-LED-Display-Technologie ausgezeichnet, während der TCL 65C835 von der European Imaging and Sound Association den EISA-Award „PREMIUM MINI LED TV 2022-2023" für seine erstklassige Leistung erhielt.

TCLs Mini-LED-Meilensteine – Spielraum für die Eigentümerschaft-Kategorie Schaffen

Als relativ neue Displaytechnologie liegt der größte Wert, den Mini LED den Nutzern bietet, in der Fähigkeit, eine spektakuläre Bildqualität in einen ultradünnen Bildschirm zu packen. Die Erzielung eines solchen ultradünnen Bildschirms ist eine der größten Herausforderungen für die Hersteller, da zwischen der Lichtleiterplatte (LGP) und der Mini-LED keine Lücke verbleibt. Dies führt zu einem optischen Abstand von Null (als OD 0 bezeichnet). Um dem entgegenzuwirken, gründete TCL im Jahr 2020 eine eigene Entwicklungsabteilung für Mini-LEDs und optische Technologien mit dem alleinigen Ziel, diese Herausforderung durch die Herstellung der branchenweit größten Anzahl von LED-Hintergrundbeleuchtungszonen zu meistern. Nach fast einem Jahr intensiver Forschung, brachte TCL im Jahr 2021 den weltweit ersten TCL OD Zero Mini LED-Fernseher auf den Markt, der mit einer Dicke von nur 9,9 mm und einer Dimmzone von 1920 eine für OLED-Geräte außergewöhnliche Bildqualität bietet.

Erstellen Von Mini-LED-Produkten, Die Sich Nutzer Leisten Können

Als Marke verfolgt TCL die Mission, großartige Technologien für jedermann zugänglich zu machen. Nachdem das führende Forschungs- und Entwicklungsteam von TCL herausgefunden hatte, wie man qualitativ hochwertige Mini-LED-Bildschirme herstellt, machte es sich daran, praktische Wege zu finden, diese in großem Maßstab zu produzieren.

Die traditionell hohen Kosten für Mini LED-Produkte sind zum Teil auf die erhöhte Anzahl von LEDs zurückzuführen. Das Forschungsteam von TCL entwickelte einen Prozess, um die Kosten von LED selbst deutlich zu senken, ohne die Einheitlichkeit des Gesamtdisplays zu beeinträchtigen. Durch das sorgfältige Design und die Auswahl von LEDs, Leiterplatten und Prozesssteuerungen konnte TCL die Produktionskosten erfolgreich um mehr als 70% gesenkt werden.

Um mehr über die preisgekrönte Mini-LED-Technologie von TCL und die neuesten Mini-LED-Produkte zu erfahren, gehen Sie bitte aufwww.tcl.com.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen für Unterhaltungselektronik und ist führend in der globalen Fernsehbranche. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und ist heute weltweit auf mehr als 160 Märkten tätig. TCL ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Fertigung von Verbraucherelektronik-Produkten, die von Fernseh- und Audiogeräten bis hin zu Smart Home-Technik reichen. Besuchen Sie die TCL Webseite unter:https://www.tcl.com.

