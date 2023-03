TCL ocupa o 2º lugar das principais marcas globais de TV, tornando a tecnologia Mini LED acessível a milhões

Aumento da participação de mercado por meio da qualidade de imagem de melhor valor e experiência de tela XL para todos

HONG KONG, 30 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A TCL, uma das 2 principais marcas globais de TV e 1ª marca de TV de 98 polegadas, conquistou recentemente o segundo lugar em participação no mercado de TV em termos de volume de remessas, graças a avanços inovadores em sua tecnologia Mini LED e sua visão de que maior realmente significa melhor quando se trata de tamanho da tela. De acordo com os dados mais recentes, o comércio de TVs da TCL teve um crescimento de 75,7% em vendas de TVs com mais de 65 polegadas em relação ao ano anterior, acumulando na marca em ascensão à medida que continua a disponibilizar sua tecnologia inovadora para as massas.

Devido às mudanças na economia global, a indústria de TV testemunhou um declínio em 2022, com as vendas globais de TV caindo 4,8% em relação ao ano anterior e a receita global caindo 13,2%, levando a uma concorrência acirrada entre os principais participantes do setor. Compreendendo o impacto que a tecnologia avançada de telas pode exercer na melhoria da vida diária de seus clientes por meio do aprimoramento das experiências de entretenimento, a TCL conquistou uma vantagem única por ser a primeira marca a adotar uma proposta Mini LED de valor. Esta abordagem bem-sucedida resultou no comércio de TVs da TCL registrando um total de 23,8 milhões de remessas em 2022, contrariando a tendência global de queda .

A primeira TV Mini LED verdadeiramente acessível do mundo

Percebendo o potencial da tecnologia Mini LED, em 2019, a TCL lançou a primeira TV Mini LED do mundo para alcançar a produção em massa. Os consumidores da TCL responderam às vantagens da tecnologia Mini LED, graças ao aumento nas zonas locais de dimerização, produzindo maiores níveis de brilho do que nunca, para melhor contraste, cor e clareza e qualidade geral de imagem aprimorada. Por meio de sua forte influência de marca e vantagens globais de canal, a proporção de vendas da TCL continua a aumentar, com as remessas de suas TVs Mini LED aumentando impressionantes 26,8% em 2022.

Comprovando a popularidade dos avanços da TCL na tecnologia Mini LED, a marca recebeu inúmeras conquistas do setor. Duas das TVs Mini LED da coleção XL da TCL, a TCL 75C935 e a TCL 75C835, ganharam o prêmio de inovação CES 2023 por seu design ergonômico inovador e tecnologia avançada de tela Mini LED, enquanto a TCL 65C835, ganhou o prêmio EISA " PREMIUM MINI LED TV 2022-2023" da European Imaging and Sound Association por seu melhor desempenho da categoria.

Marcos Mini LED da TCL - fazendo uma jogada pela propriedade da categoria

Como uma tecnologia de tela relativamente nova, o maior valor que o Mini LED oferece aos usuários está em sua capacidade de compactar uma qualidade de imagem espetacular em uma tela ultrafina. Alcançar uma tela tão fina é um dos maiores desafios para os fabricantes, visto que não deixa espaço entre a placa guia de luz (LGP) e o Mini LED, resultando em distância óptica zero (referida como OD 0).Para combater isso, a TCL estabeleceu o seu próprio Departamento de Desenvolvimento de Tecnologia Óptica e Mini LED em 2020, com o único objetivo de superar esse desafio produzindo o maior número de zonas de LED de retroiluminação do setor. Após quase um ano de pesquisas aprofundadas, a TCL lançou a primeira TV Mini LED OD Zero TCL do mundo em 2021, com uma espessura de apenas 9,9 mm e 1920 zonas de dimerização, oferecendo qualidade de imagem excepcional às ofertas de OLED.

Criando produtos Mini LED que os usuários podem pagar

Como marca, a TCL tem a missão de tornar a tecnologia acessível a todos. Uma vez que a equipe líder de P&D da TCL descobriu como fazer telas Mini LED de qualidade, eles se propuseram a encontrar maneiras práticas de produzi-las em escala.

O custo tradicionalmente elevado dos produtos Mini LED deve-se em parte ao aumento do número de LEDs necessários. A equipe de pesquisa da TCL elaborou um processo para reduzir significativamente o custo do próprio LED, sem afetar a uniformidade da tela geral. Através do design e seleção cuidadosos de LEDs, placas de circuito impressas e controles de processo, a TCL reduziu com sucesso os custos de produção em mais de 70%.

Para saber mais sobre como funciona a premiada tecnologia Mini LED da TCL e todos os produtos Mini LED mais recentes, visite www.tcl.com.

