TCL étend sa relation avec Activision pour faire connaître les jeux de prochaine génération à un plus grand nombre de joueurs dans le monde

« Nous sommes ravis d'élargir notre relation avec Activision, a déclaré Shaoyong Zhang, PDG de TCL Electronics. Nous sommes déterminés à offrir aux fans la meilleure expérience de jeu qui soit, et c'est exactement ce que nous faisons avec nos téléviseurs Min-DEL et QLED 2021 de TCL. »

« Le jeu Call of Duty: Vanguard offrira une multitude d'expériences de jeu époustouflantes à toute la communauté des joueurs », a déclaré Will Gahagan, directeur des partenariats mondiaux et du marketing intégré, Activision Publishing. « Nous sommes ravis de continuer à travailler avec TCL et de permettre aux joueurs de découvrir le jeu, dans toute sa splendeur, sur un téléviseur TCL, lors de sa sortie en novembre. »

TCL soutient la communauté du jeu depuis de nombreuses années et travaille avec Call of Duty® en Amérique du Nord depuis 2018. Maintenant, en tant que partenaire télévisuel officiel de Call of Duty: Vanguard, TCL utilisera les principaux canaux et points de contact pour montrer comment sa technologie d'affichage et ses téléviseurs primés peuvent rendre le jeu plus immersif et offrir une expérience de jeu inégalée.

En combinant l'affichage Mini-LED, QLED et une résolution allant jusqu'à 8K à HDMI 2.1, certaines séries de modèles de téléviseurs TCL offrent une performance d'imagerie puissante et fluide pour satisfaire les joueurs les plus exigeants.

Les fonctionnalités disponibles comprennent également une compensation dynamique jusqu'à 120 Hz à taux de rafraîchissement élevé, une réduction des couleurs décalées, du flou et des vibrations, plus un taux de rafraîchissement variable (VRR), un mode automatique à faible latence (ALLM) et la fonction eARC, qui se combinent pour offrir une excellente expérience audiovisuelle pour le jeu, en plus de celle qui rend les émissions de télévision et les films plus divertissants.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce aujourd'hui ses activités sur plus de 160 marchés dans le monde entier. Selon la firme d'analyse OMDIA, TCL s'est classé au deuxième rang mondial en termes de part de marché des téléviseurs au deuxième trimestre de 2020. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, allant des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents.

À propos d'Activision

Activision Publishing, Inc., dont le siège social est situé à Santa Monica, en Californie, est un important producteur et éditeur mondial de divertissement interactif. Activision exerce ses activités partout dans le monde et est une division d'Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ : ATVI), une entreprise de l'indice S&P 500. Pour en savoir plus sur Activision et ses produits, consultez le site Web de l'entreprise, www.activision.com ou suivez @Activision.

