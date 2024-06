TCL Europe dévoile ses meilleurs conseils pour une expérience sportive optimale cet été

PARIS, 1 juin 2024 /PRNewswire/ -- TCL, deuxième marque de téléviseurs au monde et leader de l'électronique grand public, se prépare à un été sportif passionnant avec sa dernière gamme QD-Mini LED. Alors que les salons et les jardins se transforment en centres dynamiques pour regarder les matchs, TCL partage des conseils essentiels pour créer l'espace de divertissement sportif ultime. Qu'il s'agisse de la télévision idéale ou du meilleur réfrigérateur pour les snacks, ces suggestions permettront aux maisons d'être prêtes pour les matchs.

TCL QD-Mini LED TV

Stefan Streit, directeur du marketing chez TCL Europe, a déclaré : « Chez TCL, nous nous engageons à inspirer la grandeur à travers un été sportif exceptionnel. Notre objectif est d'aider à créer des moments mémorables avec les amis et la famille, en rendant chaque expérience de visionnage spéciale et immersive. Nous sommes ravis de soutenir les supporters de toute l'Europe qui encouragent leurs équipes préférées. »

UNE EXPÉRIENCE TÉLÉVISUELLE OPTIMISÉE

C'est le moment de voir grand et d'opter pour le téléviseur QD-Mini LED 115 pouces de TCL, le plus grand téléviseur QD-Mini LED au monde, conçu pour offrir une expérience visuelle optimale. Ce téléviseur massif utilise la dernière technologie QD-Mini LED, avec plus de 20 000 zones de gradation locales, et délivre des couleurs vibrantes et réalistes ainsi que des détails exceptionnels. Son uniformité de luminosité inégalée garantit que chaque point de l'écran est parfaitement éclairé, éliminant les zones sombres pour une vision parfaite de chaque instant du match. Certifié pour une faible lumière bleue et des performances sans scintillement, ce téléviseur offre une expérience de visionnage confortable qui aide à prévenir la fatigue oculaire, même lors des tirs au but !

Les grands moments méritent de grands écrans ; qu'il s'agisse du rythme effréné des matchs de football ou de tout autre grand événement sportif, cet écran colossal apporte l'excitation et l'intensité du stade directement dans le salon.

Certains téléviseurs TCL QD-Mini LED, QLED sont dotés d'écrans antireflets parfaits pour les salons lumineux, afin de capturer chaque instant sans éblouissement. Le Motion Clarity Pro 144 Hz sur des modèles comme le C85 garantit des mouvements fluides pour les scènes sportives dynamiques, tandis que le Dolby Vision améliore la profondeur visuelle et le réalisme. Ils offrent également une qualité d'image HDR époustouflante qui fait ressortir les détails les plus fins et les couleurs éclatantes de chaque image, comme si vous étiez dans le stade et au plus près de l'action.

UNE CONFIGURATION AUDIO AMÉLIORÉE

Pour parvenir à une immersion totale dans le sport avec une configuration sonore optimale, l'ajout de barres de son à un système de divertissement à domicile améliore chaque encouragement et chaque sifflet, en veillant à ce que rien ne soit manqué. Les barres de son Dolby Audio de TCL offrent une expérience de cinéma à domicile véritablement immersive. Équipées de caissons de basses sans fil et de DTS Virtual:X, les barres de son enveloppent les auditeurs dans les sons dynamiques du stade, créant la sensation d'y être.

RESTEZ DANS LE RYTHME GRÂCE À LA TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

La technologie intelligente permet de contrôler le divertissement sans effort. Les appareils dotés de fonctions de commande vocale peuvent changer de chaîne ou régler le volume facilement. Les téléviseurs innovants de TCL, dotés de Google TV™ et de Google Assistant™ intégré, permettent de profiter du match sans interruption.

GARDEZ LA TÊTE FROIDE

Un climatiseur permet de maintenir le confort pendant les moments de tension. Ces systèmes ajustent la température aux paramètres idéaux et améliorent la qualité de l'air intérieur, garantissant une expérience de visionnage confortable. Les climatiseurs TCL FreshIN 2.0 et BreezeIN sont d'excellentes options, y compris les modèles compacts qui se rangent facilement lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

FAITES LE PLEIN DE RAFRAÎCHISSEMENTS

Les rafraîchissements sont essentiels les jours de match. Pour garder les aliments et les boissons au frais avec les réfrigérateurs innovants de TCL, le réfrigérateur encastrable TCL Free est doté d'une conception encastrable avancée, d'une technologie de conservation des aliments frais et d'une efficacité énergétique, garantissant que tout reste frais.

L'engagement de TCL en matière d'innovation s'étend à ses produits mobiles, dotés des technologies d'affichage NXTPAPER qui offrent des images et un son de qualité cinématographique, s'intégrant de manière transparente dans l'écosystème des appareils intelligents de TCL.

Découvrez d'autres produits pour améliorer votre expérience sportive cet été : https://www.tcl.com/eu/en

À propos de TCL

TCL est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un leader de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle opère aujourd'hui sur plus de 160 marchés à travers le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio en passant par les appareils électroménagers intelligents. Consultez le site web de TCL sur https://www.tcl.com .