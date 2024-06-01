Идеи от TCL Europe для максимально приятного просмотра спортивных программ этим летом

ПАРИЖ, 1 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- TCL, второй по величине в мире бренд телевизионной техники и ведущая компания по производству бытовой электроники, готовится к насыщенному спортивному лету с новейшей линейкой светодиодных телевизоров QD-Mini LED. До того как гостиные квартир и сады коттеджей закипят страстями во время трансляции Олимпийских игр, компания TCL делится важными советами по созданию оптимального пространства для просмотра спортивных программ. Будь то идеальный телевизор или лучший холодильник для закусок, эти идеи помогут создать атмосферу для максимального наслаждения зрелищем.

TCL QD-Mini LED TV

Штефан Штрайт (Stefan Streit), директор по маркетингу TCL Europe, заявил: «TCL стремится вдохновлять на великие достижения, помогая насладиться отличным спортивным летом. Наша цель — помочь создать незабываемую атмосферу для друзей и семьи и сделать каждый просмотр особенным и захватывающим. Мы рады возможности поддержать любителей спорта по всей Европе, когда они будут болеть за свои команды».

ПОЛУЧАЙТЕ МАКСИМАЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОСМОТРА

Настало время «больших решений» — здесь вам в помощь самый большой в мире светодиодный телевизор QD-Mini, 115-дюймовый QD-Mini LED от TCL, созданный для получения максимального удовольствия от просмотра программ. В этом массивном телевизоре использована новейшая светодиодная технология QD-MINI, предлагающая более 20.000 зон локального затемнения и обеспечивающая яркие, реалистичные цвета и исключительную детализацию изображения. Непревзойденная равномерность яркости гарантирует идеальную подсветку каждой точки экрана, устраняя темные области и создавая безупречное отображение каждого момента игры. Этот телевизор сертифицирован по низкому уровню излучения синего цвета и отсутствию мерцания, что обеспечивает комфортный просмотр и помогает избежать чрезмерного напряжения глаз даже во время пенальти!

Большие моменты заслуживают больших экранов — будь то стремительный футбольный матч или другое крупное спортивное событие, этот гигантский экран перенесет волнение и дыхание стадиона прямо в вашу гостиную.

Модели QLED линейки QD-Mini LED от TCL оснащены антибликовыми экранами, которые идеально подходят для хорошо освещенных гостиных, позволяя наслаждаться каждым мгновением без бликов. Технология Motion Clarity Pro с частотой 144 Гц в таких моделях, как C85, обеспечивает плавное воспроизведение динамичных спортивных моментов, а технология Dolby Vision повышает пространственную глубину и реалистичность картинки. Они также предлагают потрясающее качество изображения в формате HDR, позволяющее передать мельчайшие детали и яркие цвета в каждом кадре, чтобы вы почувствовали себя как на стадионе, в непосредственной близости к происходящему.

УЛУЧШИТЕ НАСТРОЙКУ ЗВУКА

Чтобы достичь полного погружения в атмосферу спортивного состязания за счет оптимальной настройки звука, добавьте саундбары в свой домашний кинотеатр, и вы услышите каждый возглас и свист, не упустив ничего. Саундбары с поддержкой Dolby Audio от TCL обеспечивают вашей системе по-настоящему объемное звучание. Оснащенные беспроводными сабвуферами и DTS Virtual:X, саундбары погружают слушателя в динамичную атмосферу стадиона, создавая полное ощущение присутствия.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГУТ НЕ ПРОПУСТИТЬ НИЧЕГО

Интеллектуальные технологии позволяют управлять развлечениями без особых усилий. Устройства с функцией голосового управления могут легко переключать каналы или регулировать громкость. Инновационные телевизоры TCL с Google TV™ и встроенным Google Assistant™ позволяют непрерывно наслаждаться игрой.

СОХРАНЯЙТЕ ХЛАДНОКРОВИЕ

Сохранить ощущение комфорта даже в самые напряженные моменты поможет кондиционер. Такая система регулирует температуру до оптимальных значений и улучшает качество воздуха в помещении, обеспечивая приятный просмотр программ. Кондиционеры FreshIN 2.0 и BreezeIN от TCL — отличное решение, включая компактные модели для удобного хранения, когда они не используются.

ЗАПАСИТЕСЬ ЗАКУСКАМИ И НАПИТКАМИ

Без закусок и напитков не обойтись в дни трансляции Игр. Инновационные холодильники от TCL — TCL Free Built-In — имеют передовую встраиваемую конструкцию и оснащены технологией, обеспечивающей сохранение свежести продуктов и энергоэффективность.

Стремление TCL к инновациям охватывает и мобильные продукты компании, оснащенные дисплеями с технологией отображения NXTPAPER, которые обеспечивают визуальные и звуковые эффекты кинематографического качества и легко интегрируются в экосистему интеллектуальных устройств TCL.

Откройте для себя новые продукты, чтобы максимально насладиться спортивными программами этого лета: https://www.tcl.com/eu/en

О компании TCL

TCL — быстро развивающаяся компания по производству бытовой электроники и один из лидеров на мировом рынке телевизионной техники. Основанная в 1981 году, сейчас компания работает на более чем 160 рынках во всем мире. Компания TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — от телевизоров и аудиотехники до умных бытовых приборов. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2426677/TCL_QD_Mini_LED_TV.jpg