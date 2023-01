TCL expande suas conquistas de sustentabilidade nos EUA com lançamento da campanha mundial #TCLGreen na CES 2023

LAS VEGAS, 5 de janeiro de 2023 /PRNewswire/-- A TCL está lançando oficialmente sua campanha #TCLGreen na CES 2023, uma iniciativa global, que tem por base suas premiadas conquistas em sustentabilidade nos EUA, e visa continuar a aumentar seu compromisso com os esforços ambientais, sociais e de governança (ESG), a fim de inspirar a grandeza e criar um planeta mais verde para todos.

Reconhecida por seu trabalho no aumento da conscientização sobre sustentabilidade e no oferecimento de soluções de reciclagem para comunidades carentes, a TCL está elevando ainda mais o padrão com esforços renovados em todo o mundo, mantendo seu trabalho nos EUA como um modelo para o crescimento de sua campanha #TCLGreen. Educar o público sobre os benefícios da reciclagem e da reutilização, promover a eficiência energética e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, garantir a conformidade social em toda a sua cadeia de suprimentos e facilitar a reciclagem de produtos no final de sua vida útil para seus clientes são componentes-chave da #TCLGreen.

As raízes da campanha #TCLGreen nasceram em 2014, quando a TCL criou o programa TCLCares, na época em que a marca foi amplamente introduzida nos EUA. Isso estabeleceu quatro pilares-chave para a TCL: o cuidado com nossos usuários, nossos funcionários, as comunidades que atendemos e nosso meio ambiente. A equipe da TCL considerou esses pilares-chave como o requisito básico de cada produto e experiência do cliente.

Ao longo do caminho, a TCL começou a financiar a reciclagem de produtos eletrônicos em mais de 20 estados em todo os EUA, construindo uma reputação de envolvimento comunitário e ganhando prêmios por seus esforços. Os patrocínios de equipes esportivas profissionais pela TCL culminaram em tradições natalinas, incluindo compras para crianças acompanhadas por atletas e membros da equipe da TCL, bem como doações filantrópicas. O resultado desse trabalho permitiu que a TCL construísse uma marca sustentável e focada na comunidade. Uma marca da qual seus clientes fiéis e membros da equipe se orgulham, com a #TCLGreen agora se tornando uma peça de destaque dos planos globais da empresa para 2023 e além.

Para marcar o lançamento da campanha #TCLGreen, a empresa fechou uma grande colaboração com o prolífico artista Kevin Chu. Ele apresentou a arte metafísica "TCLGreen" composta por mil pedaços de resíduos eletrônicos fornecidos pela TCL em Roseto Degli Abruzzi, na Itália, em 10 de setembro de 2022. Warner Bros. A Discovery documentou a realização da ideologia #TCLGreen em um filme visualmente impressionante, disponível agora no site TCL.com e no estande da TCL na CES. Parte da obra de arte TCLGreen e do documentário completo serão apresentados nos estandes nº 16915 e nº 16937 da TCL na CES no Salão Central do Centro de Convenções de Las Vegas de 5 a 8 de janeiro.

"A impressionante obra de arte #TCLGreen e o filme que a acompanha destacam como a TCL realmente trabalha incansavelmente todos os dias para melhorar o planeta, ao mesmo tempo em que apresenta a seus clientes soluções inovadoras de produtos e tecnologia", disse Jonathan King, vice-presidente de assuntos corporativos e jurídicos da TCL North America. "Eles realmente conseguiram expressar a filosofia da TCL focada no funcionário, que visa criar a próxima geração de produtos e dispositivos, e ao mesmo tempo garantir que atendamos aos interesses de sustentabilidade de todas as gerações. A #TCLGreen está no centro de cada produto da TCL, e não há nada que levamos mais a sério."

Como a 2a maior marca de TV da América do Norte e uma das maiores fabricantes de eletrônicos de consumo do mundo, a TCL se concentra em possibilitar que as práticas de negócios sustentáveis construam um futuro mais verde, e 2022 foi outro ano excepcional que demonstrou que os esforços da TCL fazem uma diferença real. A TCL, com muito orgulho, financiou a reciclagem de mais de 13,6 milhões de kg de eletrônicos nos EUA pelo terceiro ano consecutivo, atingindo o impressionante número total de 65,77 milhões de kg. Essa taxa anual equivale à reciclagem de uma TV TCL a cada dez segundos. O TCL Takeback Tour, criado há vários anos para oferecer soluções gratuitas de reciclagem eletrônica para comunidades carentes, comemorou outro ano de sucesso com eventos em vários estados.

Mas não paramos por aí; a TCL continua a avançar em sua jornada de sustentabilidade em suas linhas de produtos e operações globais. Desde a substituição do plástico e da madeira em suas embalagens por polietileno e náilon até a cobiçada certificação ISO50001 por seu eficiente sistema de gestão de energia, cada segmento da TCL está sendo continuamente aprimorado para a redução de resíduos e emissões.

A TCL participa de vários programas com varejistas com o objetivo de reduzir as emissões e realiza auditorias de conformidade social em suas fábricas como membro da Responsible Business Alliance (RBA), a maior coalizão do setor mundial dedicada à conduta comercial responsável nas cadeias de suprimentos globais. A TCL introduziu a etiqueta How2Recycle em várias linhas de produtos, o que torna mais fácil para seus clientes reciclarem corretamente as embalagens e praticarem o descarte responsável. Um mapa interativo no site da TCL.com permite aos consumidores encontrar lugares convenientes de descarte de eletrônicos próximos a eles.

Nos EUA, a TCL trabalhou junto com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA, sigla em inglês) sob seu compromisso de reciclagem nos EUA, o America Recycles Pledge, bem como com agências estaduais e comunidades locais para promover programas de reciclagem e educação. Os esforços da TCL foram amplamente reconhecidos pelo setor e pela EPA. Ela recebeu o prêmio Gold-Tier Award da EPA em seu desafio anual de gestão de materiais sustentáveis por quatro anos consecutivos, e, em 2021, foi a ganhadora do primeiro prêmio especial de liderança em sustentabilidade da EPA por criar soluções inovadoras de reciclagem para os americanos durante a pandemia da COVID-19.

Hoje marca o início de uma nova série de iniciativas que a TCL planeja apoiar à medida que continua a expandir sua amplitude de produtos e ofertas. No futuro, a campanha #TCLGreen apresentará mais iniciativas de sustentabilidade para gerar maior impacto e aumentar a responsabilidade social para todos.

A TCL Electronics é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de eletrônicos de consumo, incluindo TVs, telefones celulares, dispositivos de áudio, produtos e eletrodomésticos inteligentes. Combinando design coerente e tecnologia inovadora para inspirar a grandeza, nossa linha oferece recursos essenciais e experiências significativas. Como uma das maiores marcas de eletrônicos de consumo do mundo, nossa cadeia de suprimentos integrada verticalmente e a fábrica de telas de última geração ajudam a TCL a oferecer inovação para todos. Para mais informações sobre o produto, acesse www.tcl.com para obter o portfólio completo.

