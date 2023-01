TCL s'appuie sur ses réalisations en matière de développement durable aux États-Unis pour lancer la campagne mondiale #TCLGreen au CES 2023

LAS VEGAS, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- TCL lance officiellement sa campagne #TCLGreen au CES 2023, une initiative mondiale qui s'appuie sur ses victoires primées en matière de durabilité aux États-Unis pour continuer à accroître son engagement envers les efforts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) afin d'inspirer la grandeur et de créer une planète plus verte pour tous à travers le monde.

Reconnu pour son travail de sensibilisation au développement durable et pour avoir apporté des solutions de recyclage aux communautés défavorisées, TCL place la barre encore plus haut en renouvelant ses efforts à l'échelle mondiale, en prenant son travail aux États-Unis comme modèle pour la croissance de sa campagne #TCLGreen. Sensibiliser le public aux avantages du recyclage et de la réutilisation, promouvoir l'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre, garantir la conformité sociale tout au long de sa chaîne d'approvisionnement et faciliter le recyclage des produits en fin de vie pour ses clients sont les éléments clés de #TCLGreen.

Les racines de #TCLGreen ont commencé en 2014 lorsque TCL a créé le programme TCLCares alors que la marque était largement introduite aux États-Unis. Cela a permis d'établir quatre piliers clés pour la marque : prendre soin de nos utilisateurs, de nos employés, des communautés que nous servons et de notre environnement. L'équipe TCL a considéré ces piliers clés comme l'obligation motrice pour chaque produit et chaque expérience client.

En cours de route, TCL a commencé à financer le recyclage de produits électroniques dans plus de 20 États américains, se forgeant une réputation d'engagement communautaire et remportant des prix pour ses efforts. Le parrainage d'équipes sportives professionnelles par TCL a donné naissance à des traditions de vacances, notamment des séances de shopping pour les enfants accompagnés par des athlètes et des membres de l'équipe TCL, ainsi que des dons caritatifs. L'aboutissement de ce travail a permis à TCL de créer une marque durable et axée sur la communauté dont ses clients fidèles et les membres de son équipe sont fiers, #TCLGreen devenant désormais une pièce maîtresse des plans mondiaux de l'entreprise pour 2023 et au-delà.

Pour marquer le lancement de la campagne #TCLGreen, la société a permis une collaboration majeure avec l'artiste prolifique Kevin Chu. Il a présenté l'art métaphysique « TCLGreen » composé de 1 000 pièces de déchets électroniques fournies par TCL à Roseto Degli Abruzzi, en Italie, le 10 septembre 2022. Warner Bros. Discovery a documenté la fabrication de l'idéologie #TCLGreen dans un film visuellement époustouflant, disponible dès maintenant sur TCL.com et sur le stand TCL au CES. Une partie de l'installation de l'œuvre d'art TCLGreen et le documentaire complet seront présentés sur le stand TCL CES #16915 et le stand #16937 dans le Central Hall du Las Vegas Convention Center du 5 au 8 janvier.

« L'impressionnante illustration #TCLGreen et le film qui l'accompagne mettent en lumière la manière dont TCL travaille véritablement sans relâche chaque jour pour améliorer la planète tout en servant ses clients avec des produits et des solutions technologiques innovants », a déclaré Jonathan King, vice-président des affaires générales et juridiques de TCL Amérique du Nord. « Ils illustrent efficacement la philosophie de TCL, axée sur les employés, qui consiste à créer la prochaine génération de produits et d'appareils tout en veillant à servir les intérêts de toutes les générations en matière de développement durable ». #TCLGreen est au cœur de chaque produit TCL, et il n'y a rien que nous prenions plus au sérieux. »

En tant que deuxième plus grande marque de téléviseurs en Amérique du Nord et l'un des plus grands fabricants d'électronique grand public au monde, TCL s'est concentré sur la mise en place de pratiques commerciales durables pour construire un avenir plus vert, et 2022 a été une autre année exceptionnelle qui a démontré que ses efforts font une réelle différence. TCL a fièrement financé le recyclage de plus de 30 millions de livres (13,6 millions de kilogrammes) d'appareils électroniques aux États-Unis pour la troisième année consécutive, atteignant le chiffre total stupéfiant de 145 millions de livres (65,77 millions de kilogrammes). Ce taux annuel équivaut à recycler un téléviseur TCL toutes les dix secondes. Le TCL Takeback Tour, créé il y a plusieurs années pour apporter des solutions de recyclage électronique gratuites aux communautés défavorisées, a connu une nouvelle année de succès avec des événements dans plusieurs États.

Mais cela ne s'arrête pas là ; TCL continue de progresser sur la voie du développement durable dans toutes ses gammes de produits et ses activités. Qu'il s'agisse de remplacer le plastique et le bois de ses emballages par du polyéthylène et du nylon ou d'obtenir la très convoitée certification ISO50001 pour son système efficace de gestion de l'énergie, chaque segment de l'activité de TCL est continuellement amélioré pour réduire les déchets et les émissions.

TCL participe à plusieurs programmes avec les détaillants visant à réduire les émissions, et effectue des audits de conformité sociale dans ses usines en tant que membre de la Responsible Business Alliance (RBA), la plus grande coalition industrielle au monde dédiée à la conduite responsable des affaires dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. TCL a introduit l'étiquetage How2Recycle sur plusieurs gammes de produits pour aider ses clients à recycler correctement les emballages et à les éliminer de manière responsable. Une carte interactive sur le site web TCL.com permet aux consommateurs de pointer et de cliquer pour trouver des points de dépôt de produits électroniques près de chez eux.

Aux États-Unis, TCL a travaillé en coordination avec l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) dans le cadre de son America Recycles Pledge, ainsi qu'avec les agences d'État et les communautés locales pour faire progresser les programmes de recyclage et d'éducation. Les efforts de TCL ont été largement reconnus par l'industrie et l'EPA. Elle a reçu le Gold-Tier Award de l'EPA dans le cadre de son concours annuel Sustainable Materials Management Electronics Challenge quatre années de suite, et en 2021, elle a reçu le premier Special Sustainability Leadership Award de l'EPA pour avoir créé des solutions de recyclage innovantes pour les Américains pendant la pandémie de COVID-19.

Cette journée marque le début d'une série d'initiatives que TCL prévoit de soutenir dans le cadre de l'élargissement de sa gamme de produits et d'offres. À l'avenir, la campagne #TCLGreen dévoilera davantage d'initiatives de développement durable afin d'avoir un impact plus important et d'accroître la responsabilité sociale de chacun.

