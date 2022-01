A TCL tem orgulho de ser pioneira em inovações de visualização com investimentos contínuos de até US$ 31 bilhões ao longo dos anos, elevando o nível da tecnologia de visualização e ajudando as pessoas a desfrutar de seu home theater com experiências de visualização premium e conexões com outros através de televisores e telas móveis inteligentes.

Como uma marca de tecnologia global, a TCL proporciona valores e inspirações que vão além dos produtos.

Com esforços dedicados em energia fotovoltaica, inteligência artificial (IA) e IoT, a TCL advoga estilos de vida mais ecológicos, progressistas e intuitivos, com nossas atividades globais em energia sustentável, fabricação inteligente e muito mais. A TCL também tem estado ativa com responsabilidade social, contribuindo para as comunidades locais em todo o mundo.

A TCL se inspira na coragem e resiliência das pessoas em todo o mundo que trabalham incansavelmente juntas contra os efeitos da pandemia e quer utilizar seu alcance e presença globais na CES 2022 para motivar as pessoas a continuarem avançando em tempos difíceis.

Sobre a TCL

A TCL é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão desde televisores a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes.

