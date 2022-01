TCL expose au CES 2022 avec l'ambition d'inspirer la grandeur grâce à des technologies innovantes

« Le slogan "Inspirer la grandeur" n'est pas seulement le dernier message de la marque, il reflète également la confiance et l'ambition de TCL de fournir aux consommateurs du monde entier des valeurs qui inspirent et incitent les gens à poursuivre la grandeur dans leur vie », a déclaré Mme Juan Du, présidente de TCL Electronics.

TCL est fier d'être un pionnier dans les innovations d'affichage avec des investissements continus de 31 milliards USD au fil des ans, plaçant la barre de la technologie d'affichage plus haut et aidant les gens à profiter de leur home cinéma avec des expériences de visualisation haut de gamme et des connexions avec d'autres personnes grâce à la télévision et aux écrans intelligents mobiles.

En tant que marque de technologie mondiale, TCL fournit des valeurs et des inspirations qui vont au-delà des produits.

Grâce à ses efforts acharnés dans les domaines du photovoltaïque, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'IoT, TCL prône des modes de vie plus écologiques, tournés vers l'avenir et intuitifs, avec ses activités mondiales sur l'énergie durable, la fabrication intelligente et bien plus encore. TCL fait également preuve de responsabilité sociale en contribuant aux communautés locales dans le monde entier.

TCL s'inspire du courage et de la résilience des gens du monde entier qui travaillent sans relâche ensemble contre les effets de la pandémie et veut profiter de son rayonnement mondial et de sa présence au CES 2022 pour motiver les gens à continuer d'avancer dans les moments difficiles.

Suivez-nous : #TCLInspireGreatness #TCL_MiniLED #CES2022 pour les dernières mises à jour au CES 2022.

Twitter : @TCL_TV_Global & @TCL_USA

Facebook : @TCLElectronicsGlobal & @TCLUSA

Instagram : @tclelectronics & @TCL_USA

YouTube : @TCL Electronics & @TCL USA

À propos de TCL

TCL est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, allant des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1719268/image_1.jpg

SOURCE TCL Electronics