TCL ganha prêmio Red Dot 2023 pelo TCL S6 Series Home Theater Soundbar

Ouvir é acreditar, com o som surround imersivo do maior parceiro das QLED TVs Mini LED da TCL.

HONG KONG, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A TCL, uma marca de TVs entre as duas maiores do mundo e a maior entre as TVs de 98 polegadas, tem o orgulho de anunciar que o novo TCL S6 Series Home Theater Soundbar ganhou o prestigiado Red Dot Award por design de produtos em 2023, reforçando a experiência da TCL no desenvolvimento de soluções excepcionais de entretenimento doméstico para consumidores em todo o mundo.

Fundado há mais de 60 anos, o prêmio Red Dot é um apoio internacional altamente reconhecido, e uma referência de design excepcional. Em destaque pela qualidade de design e o grau de inovação, o TCL S6 Series Home Theater é composto por três modelos, criados para se adequar a qualquer espaço.

Recursos de áudio impressionantes com conectividade inteligente

Todos os modelos da linha TCL S6 Home Theater vêm equipados com Dolby Audio: uma reprodução de som aprimorada e certificada que oferece uma experiência de áudio multicanal. Com clareza cristalina, diálogos audíveis, detalhes nítidos e som surround realista, esses soundbars são a parceira perfeita para qualquer aparelho de TV, garantindo que os consumidores aproveitem o entretenimento ao máximo.

A série TCL S6 Home Theater também vem com codec de áudio líder do setor, desenvolvido para oferecer uma sensação de espaço multidimensional. O som parece emergir de cima, ao lado e atrás do ouvinte, proporcionando uma experiência imersiva em qualquer cômodo. Melhor ainda, todos os modelos vêm com recursos de conexão contínuos para mais conveniência.

Fique atento para saber mais sobre os recursos e disponibilidade dos soundbars TCL S6 Series.

*A série de produtos e as funcionalidades podem diferir entre países/regiões.

-ENDS-

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, a empresa já atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo, de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse o site da TCL em https://www.tcl.com.

FONTE TCL Electronics

SOURCE TCL Electronics