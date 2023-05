TCL inspire les jeunes talents du cinéma au Festival de Cannes 2023

CANNES, France, 19 mai 2023 /PRNewswire/ -- TCL, leader de l'électronique grand public et 2e constructeur mondial de téléviseurs , annonce son partenariat en tant que sponsor principal du Pavillon de la Chine lors du 76e Festival de Cannes. Illustrant la vision "Inspire Greatness" de TCL, cette collaboration avec le programme "New Talent Going Global" a pour objectif d'accompagner les jeunes artistes de demain sur la scène mondiale.

Tout au long du Festival de Cannes, qui se déroule du 16 au 27 mai, TCL organisera une série d'événements, en accueillant notamment le dîner TCL NIGHT, et en collaborant avec le Fonds cinématographique Wutianming pour les jeunes talents afin de favoriser les échanges d'idées entre les talents et experts de l'industrie du divertissement, et de mettre en avant de jeunes talents émergents du cinéma.

Donner du pouvoir aux artistes grâce à la technologie

Lors du panel de discussion intitulé "Art & Technologie : L'avenir du cinéma", organisé à Cannes le 19 mai, TCL a mis en avant des réalisateurs primés et des experts de l'industrie cinématographique pour partager leur parcours créatif avec de jeunes réalisateurs talentueux. Parmi les invités présents figuraient notamment Frédéric Auburtin, réalisateur de Paris, je t'aime ; Sandro Monetti, responsable du comité des nouveaux talents de BAFTA LA ; Francis Hellyer, co-fondateur et directeur général de London Theatre Direct.

"La technologie change constamment la manière dont l'art est créé, présenté, visionné, partagé et consommé", a déclaré Lian Zilong, directeur principal de l'IMC chez TCL. "Elle est désormais un moyen privilégié de connecter le monde avec le langage universel de l'art. Évoluant des télévisions monochromes jusqu'aux télévisions couleur et au-delà, nous avons connu des vagues passionnantes de changement et d'innovation. Aujourd'hui, nous continuons à repousser les limites de la créativité. Nos efforts sont illustrés par le récent lancement de notre série de téléviseurs TCL C84 Mini LED qui ouvre de nouvelles perspectives en termes d'immersion visuelle, ainsi que par nos lunettes d'affichage portable TCL NXTWEAR S qui offrent une expérience de visionnage privée et une liberté sans précédent."

La présence de TCL au Festival de Cannes 2023 s'inscrit dans la volonté de l'entreprise d'inspirer les futures générations de réalisateurs, visionnaires et créateurs. En respectant sa promesse "Inspire Greatness", TCL a ainsi créé le Fonds d'imagination pour la jeunesse TCL VISION, le Programme de soutien à l'imagination des jeunes réalisateurs TCL et collabore avec le programme "New Talent Going Global".

Un investissement de long terme dans le domaine du divertissement

TCL a toujours soutenu l'art et le design. En 2013, TCL a acquis les droits du célèbre TCL Chinese Theatre à Hollywood, en Californie, un pilier de l'industrie du divertissement depuis 1927 qui a accueilli de nombreuses avant-premières de films majeurs et a offert aux fans la possibilité de voir les empreintes de mains et de pieds de leurs célébrités préférées.

TCL a également collaboré avec la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) avec BAFTA : A Life in Pictures, une série d'entretiens approfondis sur scène au cours desquels de grands talents du cinéma et de la télévision partagent des informations uniques sur leur carrière. TCL s'est associé à la BAFTA à cinq reprises, avec des acteurs de renommée mondiale comme Kate Hudson, Margot Robbie, Daniel Craig et George Clooney, ainsi que le réalisateur primé Baz Luhrmann. TCL a également soutenu des sessions télévisées avec des nominés aux BAFTA Television Awards et a créé des opportunités de films de marque pour les cinéastes émergents dans le cadre des programmes d'apprentissage, d'inclusion et de talent de la BAFTA.

Grâce à son engagement de longue date dans le cinéma et les arts, TCL inspire les public à voir, entendre, ressentir et partager de nouvelles expériences, idées et possibilités qui peuvent les inspirer de différentes manières, grandes et petites. De la puissance du cinéma à l'excitation ressentie à travers le design et les divertissements tels que le sport et les jeux vidéo, TCL reconnaît que l'inspiration se concrétise par notre connexion les uns avec les autres.

À propos de TCL

TCL est une entreprise mondiale de technologie intelligente de premier plan, dont la mission est d´"inspirer la grandeur". En tant qu'entreprise technologique de premier plan, TCL propose une gamme diversifiée d'appareils électroniques grand public, comprenant des téléviseurs, des smartphones, des produits audio et des produits intelligents pour la maison, ainsi que des solutions technologiques d'affichage et d'énergie propre. TCL s'engage à offrir des expériences technologiques intelligentes et des modes de vie sains aux consommateurs du monde entier.

