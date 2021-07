TCL je jednou z prvních značek televizorů, které prošly testem TÜV Rheinland podle globální normy ETSI EN 303 645 pro zařízení internetu věcí

Společnost TCL je první skupinou značek televizorů, které prošly testem TÜV Rheinland na základě normy ETSI EN 303 645 a získaly logo TÜV Rheinland /Privacy By Design.

„Společnost TCL je hrdá na to, že je jednou z prvních značek televizorů, které získaly logo TÜV Rheinland o ochraně soukromí. Jedná se o potvrzení od respektované nezávislé organizace, že TCL splňuje požadavky normy ETSI EN 303 645," uvedl Kevin Wang, generální ředitel společností TCL Industries Holdings Co., Ltd. a TCL Electronics.

„Mnoho spotřebitelských zařízení internetu věcí a s nimi spojených služeb zpracovává a ukládá osobní údaje, norma EN 303 645 může pomoci zajistit, aby byla v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a to již od návrhu. Vydání tohoto loga potvrzuje, že společnost TCL splnila požadavky normy ETSI EN 303 645, pokud jde o bezpečnost sítě a ochranu soukromí a dosahuje základní úrovně kybernetické bezpečnosti stanovené normou, což je důležitý princip, který tento dokument potvrzuje," uvedl zástupce společnosti TÜV Rheinland.

ETSI EN 303 645 specifikuje 13 ustanovení pro bezpečnost spotřebitelských zařízení připojených k internetu. Podle technického výboru ETSI pro kybernetickou bezpečnost je norma EN navržena tak, aby zabránila rozsáhlým a rozšířeným hrozbám pro chytrá zařízení s nimiž se odborníci na kybernetickou bezpečnost setkávají každý den. Norma popisuje zabudování zabezpečení do produktů připojených k internetu již ve fázi návrhu a poskytuje také základ pro budoucí systémy internetu věcí.

O společnosti TCL Electronics

Společnost TCL Electronics (1070.HK) je rychle rostoucí společností v oblasti spotřební elektroniky a předním hráčem v celosvětovém televizním průmyslu. Společnost byla založena v roce 1981 a nyní působí na více než 160 trzích po celém světě. Podle společnosti OMDIA se TCL v roce 2020 zařadila na celosvětové 2. místo v podílu značky TCL na trhu LCD televizorů. Společnost TCL se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, od televizorů přes audio zařízení až po chytré domácí spotřebiče.

