TCL jednym z pierwszych producentów telewizorów ze zdanym testem TÜV Rheinland w zakresie globalnej normy ETSI EN 303 645 dla urządzeń IoT

TCL należy do pierwszej grupy producentów telewizorów, którzy zaliczyli test TÜV Rheinland oparty o ETSI EN 303 645 i otrzymali logo TÜV Rheinland /Privacy By Design.

„Jesteśmy dumni z tego, że TCL jako jeden z pierwszych producentów telewizorów otrzymał logo TÜV Rheinland dla swojego odbiornika. To potwierdzenie od uznanej niezależnej organizacji, że TCL spełnia wymogi ETSI EN 303 645" – powiedział Kevin Wang, dyrektor generalny TCL Industries Holdings Co., Ltd. i TCL Electronics.

„Wiele urządzeń IoT i powiązanych z nimi usług przetwarza i przechowuje dane osobowe, a norma EN 303 645 pomaga zapewnić zgodność tych procesów z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i zasadą „bezpieczeństwa od samego początku" (ang. „security by design"). Przyznanie tego logo potwierdza, że TCL spełnił wymogi normy ETSI EN 303 645 w zakresie bezpieczeństwa sieci i ochrony prywatności i zapewnia bazowy poziom bezpieczeństwa określony w normie, co jest istotnym osiągnięciem potwierdzonym przez uzyskany dokument" – powiedział przedstawiciel TÜV Rheinland.

ETSI EN 303 645 określa 13 warunków bezpieczeństwa podłączonych do internetu urządzeń konsumenckich. Jak podaje Komitet Techniczny Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), norma EN powstała po to, aby zapobiegać występującym na dużą skalę zagrożeniom dla inteligentnych urządzeń, z którymi na co dzień stykają się eksperci w zakresie cyberbezpieczeństwa. Norma opisuje zasady bezpiecznej konstrukcji produktów podłączonych do Internetu na etapie projektowania i zapewnia podstawę dla przyszłych programów związanych z IoT.

Firma TCL Electronics (1070.HK) to szybko rozwijające się przedsiębiorstwo elektroniki konsumenckiej i wiodący gracz na międzynarodowym rynku telewizorów. Założona w 1981 r. w Chinach firma prowadzi obecnie działalność w ponad 160 krajach na świecie. Według OMDIA, TCL zajął drugie miejsce w zakresie udziału w rynku telewizorów LCD w 2020 r. TCL specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki konsumenckiej, w tym telewizorów, sprzętu dźwiękowego i urządzeń do inteligentnego domu.

