TCL präsentiert seine neuesten KI-gestützten Breitbandinnovationen auf der Network X 2025 und ebnet den Weg für zukunftsfähige intelligente Verbindungen

PARIS, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- TCL, ein Pionier im Bereich der Display-Technologie für Smartphones, Tablets und vernetzte Geräte mit umfangreichen Funktionen, ist mit seinen KI-gestützten Breitbandlösungen der nächsten Generation und umfassenden Cybersicherheitslösungen auf der Network X 2025 unter dem Motto „Inspire Broadband Connections with AI" („Breitbandverbindungen mit KI inspirieren") führend und markiert einen Durchbruch in der Weiterentwicklung der Konnektivität von einer ausschließlich auf Geschwindigkeit ausgerichteten zu einer intelligenten Lösung. Neben diesen Innovationen erweitert TCL auch sein 5G-Breitbandportfolio für alle Szenarien und baut dabei auf den Erfolgen des letzten Jahres auf, um Betreibern und Nutzern eine nahtlose Konnektivität zu bieten. Mit diesen Fortschritten unterstreicht TCL erneut seine Führungsrolle im Bereich der KI- und 5G-Technologien und gestaltet die Zukunft einer intelligenteren, sichereren und umweltfreundlicheren Konnektivität.

TCL

KI-gesteuerte Breitbandlösungen: Die nächste Ära der Konnektivität gestalten

Angesichts der Weiterentwicklung der Konnektivität, die zunehmend dynamischen und komplexen Nutzungsszenarien mit Herausforderungen wie ungleichmäßiger Signalabdeckung und gleichzeitiger Nutzung mehrerer Geräte gerecht werden muss, definiert TCL mit seinen KI-gestützten Innovationen Breitband neu. Die KI-Smart Antenna verfügt über einen omnidirektionalen 360-Grad-Empfang und wählt intelligent die optimalen von acht Antennen aus, um die stärkste Signalqualität und eine konsistente Leistung zu gewährleisten. KI QoS erkennt automatisch den Datenverkehr für Anwendungen wie Gaming und Streaming und priorisiert diesen, wodurch der Durchsatz für Anwendungen mit hoher Priorität um über 20 % erhöht und die Latenz um 15 % reduziert wird. Darüber hinaus passt der KI ECO-Modus die Leistungsmodi dynamisch an die Echtzeitnutzung an und reduziert so den Stromverbrauch um über 25 %. Für Betreiber und Nutzer bedeutet dies ein effizienteres, intelligenteres und umweltfreundlicheres Netzangebot, das ein überragendes Erlebnis bietet.

Verbesserung der nahtlosen und sicheren Konnektivität durch Multi-Plattform-OS-Kompatibilität und robuste Cybersicherheit

TCL geht über Leistung und Abdeckung hinaus und bietet Geräte, die Flexibilität und Sicherheit vereinen. TCL ist mit offenen Plattformen wie prplOS und RDK-B kompatibel und beschleunigt die Entwicklung und Bereitstellung neuer Funktionen bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten für vielfältige Geschäftsanforderungen. TCL hat außerdem eine Partnerschaft mit dem führenden Cybersicherheitsunternehmen F-Secure geschlossen und integriert nun fortschrittliche Sicherheitstechnologien und ein globales Netzwerk für Bedrohungsinformationen in seine Geräte und Lösungen. Dadurch wird ein mehrschichtiger Schutz gewährleistet, der den Schutz beim Surfen und Online-Banking, den Schutz der Privatsphäre, den Schutz vor Malware und die Sicherheit im Smart Home umfasst. Indem TCL Sicherheitsanforderungen adressiert, die vom Software-Stack und der Hardware bis hin zum Plattform-Unterstützungspaket (BSP) und hochentwickelten Anwendungen reichen, wird sichergestellt, dass Benutzer eine nahtlose, sichere und sorgenfreie Erfahrung genießen können.

TCLs führendes Portfolio für alle Szenarien: Entwickelt für unterschiedliche Bedürfnisse

Als führender Anbieter von 5G-Breitbandlösungen stellt TCL eine umfassende Palette an FBB-, FWA-, MBB- und Wearable-Geräten bereit und nutzt dabei Wi-Fi 7-, 5G-A- und KI-Technologien, um eine nahtlos vernetzte Welt für vielfältige Nutzungsanforderungen zu schaffen. Die Produktpalette umfasst branchenführende Innovationen, darunter die TCL LINKBASE-Glasfaser-Home-Gateway-Serie (mit XGS-PON- und GPON-Geräten), das TCL LINKHUB HH516, eines der ersten KI-gestützten CPEs der Branche, das kürzlich vom TÜV Rheinland als umweltfreundliches Produkt für nachweislich effiziente und umweltfreundliche Nutzung zertifiziert wurde, das neueste Einstiegsmodell TCL LINKZONE MW501 5G Mobile MiFi mit beeindruckend langer Betriebszeit, den TCL LINKKEY IK511, einen wegweisenden 5G-RedCap-USB-Dongle mit Qualcomm SDX35, und den fortschrittlichen ultraschnellen Dualband-WLAN-7-Mesh-Router TCL LINKHUB WR5360, der eine schnelle und verzögerungsarme Netzwerkverbindung für alle Geräte gewährleistet.

In diesem Jahr hat TCL ein brandneues Produkt vorgestellt, die TCL MOVETIME MT48 Kinder-Smartwatch, eine herausragende Innovation im Bereich der tragbaren Geräte. Die auf der Messe vorgestellte MT48 verfügt über ein hochpräzises Dual-Frequenz-GPS (L1+L5), umfassende Kommunikationsmethoden einschließlich 4G-Video- und VoLTE-Anrufen sowie eine Betriebszeit von bis zu 2,5 Tagen und eine Standby-Zeit von 7 Tagen. Darüber hinaus ist sie gemäß IP68 und 2ATM wasserdicht und somit zum Schwimmen geeignet. Ausgestattet mit einem School Mode zur Reduzierung von Ablenkungen während des Unterrichts, interaktiven Zifferblättern und einer kindersicheren KI, die Sprachansagen in ansprechende und kinderfreundliche Bilder umwandelt, gewährleistet die MT48 Sicherheit, Komfort und Kreativität für Kinder. Die Auszeichnung mit dem renommierten 2025 G-Mark Good Design Award unterstreicht einmal mehr das Engagement von TCL für die Entwicklung innovativer, benutzerorientierter Geräte.

Mit seinen KI-gestützten Innovationen, umfassenden Cybersicherheitslösungen und einem branchenführenden Produktportfolio für alle Szenarien nutzt TCL die Kraft von KI- und 5G-Technologien, um ein vielseitiges Konnektivitätsnetzwerk aufzubauen, das den Anforderungen von heute gerecht wird und den Weg für die Entwicklung von morgen ebnet — für eine stärkere und sicherere Kommunikation, ein intelligenteres Leben und eine stärker vernetzte Zukunft für Verbraucher. Mit jedem Durchbruch bleibt TCL seiner Mission treu, Großartiges zu inspirieren und Menschen zu befähigen, durch Technologie mehr zu erreichen.

Die in der Pressemitteilung angegebenen Zahlen basieren auf strengen internen Testverfahren.

Informationen zu TCL

TCL ist eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und ein weltweit führendes Unternehmen in der Fernsehbranche. TCL ist in über 160 Märkten weltweit tätig und hat sich auf die Forschung, Entwicklung sowie die Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, darunter Fernsehgeräte, Audiosysteme, Haushaltsgeräte, mobile Geräte, intelligente Brillen, kommerzielle Displays und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie auf der TCL-Website https://www.tcl.com .

Medienkontakt:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796867/TCL.jpg