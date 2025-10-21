TCL présente ses dernières innovations haut débit pilotées par l'IA au Network X 2025, ouvrant la voie à des connexions intelligentes prêtes pour l'avenir.

PARIS, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- TCL, pionnier des technologies d'affichage à travers ses smartphones, tablettes et appareils connectés, se positionne à l'avant-garde de la connectivité intelligente avec ses solutions haut débit de nouvelle génération pilotées par l'intelligence artificielle (IA) et ses solutions complètes de cybersécurité .Ces innovations sont présentées au salon Network X 2025 sous le thème « Inspirer les connexions haut débit grâce à l'IA » .Cet événement marque une étape décisive dans l'évolution de la connectivité,qui passe d'une approche centrée uniquement sur la vitesse à une connectivité réellement intelligente et proactive.

En parallèle, TCL élargit son portefeuille haut débit 5G tous scénarios, s'appuyant sur les succès de l'année précédente pour offrir une connectivité fluide aussi bien aux opérateurs qu'aux utilisateurs finaux. Grâce à ces avancées,TCL confirme son leadership dans les technologies IA et 5G, et contribue à bâtir un avenir où la connectivité sera à la fois plus intelligente, plus sécurisée et plus respectueuse de l'environnement.

Des solutions haut debit pilotées par l'IA : ouvrir une nouvelle ère de connectivité

À mesure que la connectivité évolue pour répondre à des scénarios d'usage de plus en plus dynamiques et complexes — avec des défis tels que la couverture de signal inégale ou la gestion simultanée de multiples appareils — TCL redéfinit le haut débit grâce à ses innovations basées sur l'IA.

Antenne intelligente IA : elle propose une réception omnidirectionnelle à 360°, sélectionnant intelligemment les meilleures antennes parmi huit pour garantir une qualité de signal optimale et des performances constantes.

: elle propose une réception omnidirectionnelle à 360°, sélectionnant intelligemment les meilleures antennes parmi huit pour garantir une qualité de signal optimale et des performances constantes. IAQoS : cette technologie détecte et priorise automatiquement le trafic pour des applications comme le jeu ou le streaming, augmentant le débit prioritaire de plus de 20 % tout en réduisant la latence de 15 %.

: cette technologie détecte et priorise automatiquement le trafic pour des applications comme le jeu ou le streaming, augmentant le débit prioritaire de plus de 20 % tout en réduisant la latence de 15 %. Mode IA ECO : il ajuste dynamiquement la consommation énergétique selon l'usage en temps réel, réduisant la consommation d'énergie de plus de 25 %.

Pour les opérateurs et les utilisateurs, cela se traduit par un réseau plus efficace, plus intelligent et plus écologique, offrant une expérience supérieure.

Une connectivité fluide et sécurisée renforcée par la compatibilité multi- plateforme et une cybersécurité robuste

TCL ne se contente pas d'améliorer les performances et la couverture : la marque propose des appareils alliant flexibilité et sécurité . Compatibles avec des plateformes ouvertes telles que prplOS et RDK-B, ses solutions accélèrent le développement et le déploiement de nouvelles fonctionnalitéstout en réduisant les coûts opérationnels pour répondre à des besoins commerciaux variés.

TCL s'est également associée à F-Secure, leader en cybersécurité, pour intégrer des technologies avancées et un réseau mondial de veille sur les menaces dans ses appareils et solutions. Cette intégration garantit une protection multicouche incluant :

la protection de la navigation et des transactions bancaires,

la protection de la vie privée,

la lutte contre les logiciels malveillants,

la sécurité des objets connectés domestiques.

En couvrant tous les niveaux — du logiciel au matériel, en passant par le BSP et les applications de haut niveau — TCL assure aux utilisateurs une expérience fluide, sécurisée et sans souci.

Cette année,TCL dévoile un tout nouveau produit : la TCL MOVETIME MT48, une montre connectée pour enfants. Présentée au salon, cette innovation se distingue par :

une double fréquence GPS (L1+L5) ultra-précise,

ultra-précise, des fonctions de communication complètes (appels vidéo 4G,VoLTE),

une autonomie allant jusqu'à 2,5 jours en usage et 7 jour s en veille ,

et , une résistance à l'eau IP68 et 2ATM, adaptée à la natation.

Elle dispose d'un mode école pour limiter les distractions en classe, de cadrans interactifs et d'une IA adaptée aux enfants, transformant les messages vocaux en images ludiques. Lauréate du prestigieux Good Design Award 2025 (G-Mark), elle incarne l'engagement de TCL pour des produits innovants et centrés sur l'utilisateur.

En s'appuyant sur ses innovations IA, ses solutions de cybersécurité globales et son portefeuille de produits tous scénarios à la pointe de l'industrie,TCL construit un réseau de connectivité polyvalent répondant aux besoins d'aujourd'hui tout en préparant ceux de demain — pour des communications plus fortes et sécurisées, une vie plus intelligente et un avenir plus interconnecté .

À travers chaque innovation, TCL reste fidèle à sa mission : « Inspire Greatness », en permettant à chacun d'accomplir davantage grâce à la technologie.

Les chiffres mentionnés dans ce communiqué sont issus de procédures internes de test rigoureuses.

Un portefeuille complet et leader, adapté à tous les scénarios

En tant que fournisseur majeur de solutions haut débit 5G, TCL propose une gamme complète de produits FBB, FWA, MBB et wearables, s'appuyant sur les technologies Wi- Fi 7, 5G-A et IA pour bâtir un monde parfaitement connecté répondant à des besoins divers.

La gamme inclut :

la série TCL LINKBASE , passerelles fibre domestiques XGS-PON et GPON,

, passerelles fibre domestiques XGS-PON et GPON, le TCL LINKHUB HH516 , l'un des premiers CPE IA certifié produit vert par TÜV Rheinland,

, l'un des premiers CPE IA certifié produit vert par TÜV Rheinland, le TCL LINKZONE MW501 , un MiFi 5G mobile d'entrée de gamme avec une autonomie impressionnante,

, un MiFi 5G mobile d'entrée de gamme avec une autonomie impressionnante, le TCL LINKKEY IK511 , une clé USB 5G RedCap innovante propulsée par le Qualcomm SDX35,

, une clé USB 5G RedCap innovante propulsée par le Qualcomm SDX35, le TCL LINKHUB WR5360, un routeur mesh Wi-Fi 7 double bande ultra-rapide, garantissant un réseau à haut débit et faible latence sur tous les appareils.

