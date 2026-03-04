TCL présente Tbot, un compagnon de bureau IA conçu pour prolonger l'expérience de la montre pour enfants

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au MWC 2026, TCL a dévoilé une innovation dans la technologie pour enfants : TCL Tbot, un compagnon de bureau IA conçu pour prolonger l'expérience de la montre pour enfants. Il est destiné à fournir une expérience de compagnon de soutien à la maison lorsque la montre est retirée du poignet. Par exemple pendant la charge en aidant à maintenir la continuité pour les familles des activités extérieures à la maison. Agissant comme un compagnon intelligent dans la croissance d'un enfant, Tbot est conçu pour fournir un soutien rassurant continu.

TCL Showcases Tbot, an AI Desktop Companion Designed to Extend the Kids Watch Experience

Tbot reste au stade conceptuel et démontre l'effort continu de TCL dans l'IA et la connectivité, reflétant l'approche d'innovation centrée sur l'humain à long terme de l'entreprise.

Tbot présente un design magnétique destiné à soutenir un placement et une charge stables. Il est envisagé pour servir de : assistant intelligent IA qui aide les enfants à construire des routines quotidiennes saines grâce à des conseils doux et adaptés à l'âge (par exemple, configurer des alarmes de réveil, des rappels pour l'heure du coucher et des minuteurs d'étude de style Pomodoro) ; partenaire d'apprentissage qui soutient la découverte guidée en aidant les enfants à explorer des sujets d'intérêt de manière adaptée à leur âge ; compagnon de sommeil qui favorise une routine de coucher calme, notamment en racontant des histoires adaptées à l'âge pour aider les enfants à s'endormir ; et assistant de soin parental qui aide les parents à rester informés grâce à des notifications et alertes configurables, lorsque cela est activé et approprié.

TCL développe Tbot conformément aux lois et réglementations applicables. Les fonctionnalités IA seront utilisées uniquement avec l'autorisation accordée, soutenant le choix et le contrôle parental.

TCL Tbot est conçu pour aider les parents à créer un environnement où les enfants se sentent valorisés et encouragés, favorisant la curiosité et les habitudes saines. En combinant innovation et compagnie, TCL réinvente la façon dont la connectivité intelligente peut soutenir en douceur la croissance des enfants.

