TCL prolonge son partenariat avec la FIBA et ouvre la voie vers des possibilités illimitées

Andreas Zagklis, secrétaire général de la FIBA, a remercié TCL par le biais d'un message vidéo pour la conférence de presse, en insistant sur le fait que la coopération avec TCL ouvrirait des possibilités illimitées à l'avenir. Mme Yuki, directrice adjointe de TCL a déclaré : « TCL est honorée d'entamer cette nouvelle coopération avec la FIBA. Durant la première étape de notre partenariat sur les deux dernières années, nous avons vécu ensemble de grands événements tels que la Coupe du monde féminine de basket-ball de la FIBA et la Coupe du monde de basket-ball de la FIBA. TCL continuera d'accélérer notre présence internationale et d'apporter de la joie au public mondial ».

TCL a choisi de prolonger le partenariat avec la FIBA après leur coopération fructueuse en 2018 et 2019. Couvrant la période 2020-2023, la prolongation de l'accord de coopération couvrira des événements de grande envergure, dont la Coupe du monde de basket-ball de la FIBA (hommes), la Coupe du monde féminine de basket-ball de la FIBA, le Tournoi de qualification olympique de la FIBA (Hommes), le Tournoi féminin de qualification olympique de la FIBA, l'EuroBasket de la FIBA (hommes) et le championnat d'Asie de basket-ball (hommes). Les pays qui se qualifient pour les événements de la FIBA sont des marchés importants pour aider TCL à accroître sa notoriété de marque et la prolongation de l'accord de coopération permettra à TCL d'augmenter en permanence sa présence de marque.

En plus de sa coopération avec la FIBA, TCL a parrainé le basket-ball, le football, le cricket et les courses de chevaux sur plusieurs continents, en partenariat avec des stars majeures du sport pour faire écho chez les communautés mondiales. En prolongeant sa coopération avec la FIBA pour les quatre prochaines années, TCL continuera d'inspirer les consommateurs du monde entier avec des possibilités illimitées par le biais de l'esprit du basket-ball et des technologies intelligentes.

À propos de TCL

TCL est une marque technologique multinationale fondée en 1981.

En 2019, en raison d'une restructuration, TCL a été scindée en deux entités, à savoir TCL Technology Group Corporation et TCL Industrial Holdings. TCL Technology se consacre à l'industrie de l'affichage à semi-conducteur et des matériaux associés, tandis que TCL Industrials se concentre sur les produits électroniques grand public, dont les téléviseurs, les téléphones portables, les machines à laver, les réfrigérateurs, les climatiseurs, etc.

TCL Technology et TCL Industrials partagent la même marque, mais leurs capitaux propres ne sont pas liés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1248506/FIBA_TCL.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1248507/TCL_WC.jpg

SOURCE TCL