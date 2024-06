TCL PV Tech présente des solutions de pointe à Intersolar Europe 2024

Faits marquants de l'événement :

1. Lancement de solutions énergétiques domestiques intelligentes de TCL

Le 19 juin, TCL PV Tech a présenté sa solution énergétique domestique intelligente complète. En combinant tous les panneaux solaires de marque TCL, un système de stockage d'énergie intégré à des onduleurs, des pompes à chaleur et des chargeurs de VE intelligents, la solution optimise la production, le stockage et la consommation d'énergie, réduisant ainsi la dépendance à l'égard du réseau électrique et diminuant les coûts énergétiques globaux. En tenant compte des différents scénarios d'application, TCL PV Tech propose différentes formules qui répondent aux besoins quotidiens en électricité, ce qui permet de réduire le gaspillage d'énergie inutile et d'économiser de l'argent.

En outre, pour rendre ces solutions avancées plus accessibles, TCL PV Tech s'est associée à BNP Paribas Personal Finance pour offrir des options de financement attrayantes, permettant aux clients de profiter d'une maison intelligente, saine et économe en énergie à des coûts mensuels minimes.

2. Partenariat stratégique avec BNP Paribas Personal Finance

L'annonce de solutions financières résidentielles conjointes avec BNP Paribas Personal Finance, un acteur clé du financement des particuliers en Europe, le 19 juin 2024, a constitué un événement majeur. Cette collaboration a pour objectif de créer des produits de crédit à la consommation innovants à l'appui de projets durables, contribuant ainsi à la protection de l'environnement au niveau mondial. En Allemagne, le partenariat a été officialisé avec Consors Finanz, une marque de BNP Paribas, soulignant l'engagement stratégique de TCL PV Tech en faveur du développement durable.

Selon TCL PV Tech, la campagne de solutions financières résidentielles sera lancée à partir de l'Allemagne vers la région Europe. Ce programme est non seulement un nouveau renforcement des relations au niveau de la coopération stratégique, mais aussi un effort conjoint pour promouvoir des projets durables et contribuer à la cause mondiale de la protection de l'environnement à faible émission de carbone.

Les propriétaires bénéficient de trois avantages principaux : 1. Vaste disponibilité, options de financement pour un large éventail de clients. 2. Remboursement facile, options de remboursement flexibles pour une durée pouvant atteindre 10 ans. 3. Procédure de demande simple et rapide pour les clients.

Les solutions financières résidentielles sont conçues pour offrir des options sur mesure aux propriétaires, en fournissant les meilleures solutions rentables, une interface conviviale grâce à TCL Home, et des services fiables au profit des propriétaires, des installateurs et des distributeurs.

3. Présentation des nouveaux modules photovoltaïques et de l'application TCL Home

Le 20 juin, TCL PV Tech a dévoilé trois nouveaux modules photovoltaïques TOPCon Cell de type N G12R+ couvrant tous les scénarios photovoltaïques, du résidentiel au commercial et à l'industriel, en passant par les centrales solaires à grande échelle, avec des caractéristiques technologiques avancées. Ces modules à haut rendement sont conçus pour maximiser la production d'énergie, reflétant l'innovation continue de TCL en matière de technologie solaire. Parallèlement, la nouvelle version de l'application TCL Home a été lancée, offrant aux utilisateurs une interface complète pour surveiller et gérer efficacement leur consommation d'énergie à la maison.

4. Lancement de solutions énergétiques commerciales intelligentes

Le 20 juin, TCL a présenté ses solutions énergétiques commerciales intelligentes en collaboration avec Pinggao International et StarCharge. Cette session a mis en lumière des solutions énergétiques avancées adaptées aux applications commerciales, présentant les partenariats stratégiques de TCL et élargissant sa portée dans le secteur de l'énergie commerciale.

Perspectives d'avenir

Intersolar 2024 est la première apparition de TCL PV Tech dans le secteur de l'énergie à l'étranger, ce qui reflète la détermination de TCL PV Tech à combiner les ressources avantageuses de TCL, telles que la fabrication de pointe de plaquettes de silicium, de modules photovoltaïques et de pompes à chaleur, afin de renforcer sa position dans le secteur des énergies renouvelables et de continuer à contribuer à l'objectif mondial de conservation de l'énergie.

La participation réussie de TCL PV Tech à Intersolar Europe 2024 souligne ses progrès dans l'industrie photovoltaïque. En mettant l'accent sur l'intégration de technologies avancées et la formation de partenariats stratégiques, TCL vise à stimuler les efforts de transition énergétique à l'échelle mondiale et à renforcer l'indépendance énergétique de ses clients.

À propos de TCL PV Tech

TCL Photovoltaic Technology (TCL PV Tech) fournit des solutions d'énergie solaire intelligentes et de pointe pour les secteurs résidentiel et commercial. En s'appuyant sur les décennies d'expertise de TCL en matière d'électronique et de technologie photovoltaïque, nous garantissons des solutions solaires propres, efficaces et fiables. Notre objectif est d'optimiser les bénéfices et de renforcer l'indépendance énergétique de nos clients pendant toute la durée de vie des systèmes.

https://www.tcl.com/global/en/photovoltaic

À propos de Consors Finanz

Consors Finanz est l'un des principaux fournisseurs de prêts à la consommation en Allemagne. La société est un spécialiste reconnu du financement, en particulier dans les secteurs de la vente au détail, du commerce électronique et de l'automobile. Sa large gamme de produits et de services s'adresse à des partenaires tels que les entreprises de vente au détail et les courtiers, par exemple pour le financement des ventes, ainsi qu'aux clients finaux pour le financement de la consommation et la restructuration des dettes. En outre, Consors Finanz propose des assurances complémentaires et des produits supplémentaires avec des partenaires de coopération. Consors Finanz est une marque du groupe international BNP Paribas.

www.consorsfinanz.de

À propos de Pinggao International

Pinggao Group International Engineering Co. ("Pinggao International Engineering") a été créée en 2015. Elle est issue du département d'importation et d'exportation du groupe Pinggao et a été transférée et enregistrée à Zhengzhou en novembre 2015, devenant ainsi une filiale à 100 % du groupe Pinggao.

L'activité principale de Pinggao International Engineering est l'exportation d'équipements de réseau et d'énergie et de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC).

Pinggao International Engineering possède des bureaux en Espagne, en Pologne, au Pakistan, au Laos, en Malaisie et en Éthiopie. Ses marchés d'exportation comprennent plus de 70 pays, tels que l'Italie, l'Espagne, le Brésil, le Viêt Nam et la Thaïlande. Ses projets EPC sont principalement situés en Inde, en Pologne, au Népal, au Laos, au Pakistan, au Cambodge, en Éthiopie, au Kirghizstan, en Thaïlande et en Grèce, couvrant plus d'un tiers des pays de l'initiative "la Ceinture et la Route".

http://www.pinggaogroup.com/html/pinggaoen/gb/index.shtml

À propos de StarCharge

Star Charge, leader mondial des solutions de recharge de véhicules électriques et de micro-réseaux, est présent dans 20 pays et possède des sites de production aux États-Unis, au Vietnam et en Chine. Engagée dans un avenir durable, Star Charge fait évoluer ses solutions grâce à des innovations en matière d'e-mobilité, visant à créer un réseau énergétique mobile et efficace.

https://www.wbstar.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2447818/TCL_PV_Tech_s_booth_Intersolar_2024_TCL_PV_Tech_copyright.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2447819/TCL_Smart_Home_Energy_Solution_Intersolar_2024_TCL_PV_Tech.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2447820/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2447821/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2447822/3.jpg