TCL PV Tech stellt auf der Intersolar Europe 2024 modernste Lösungen vor

Die wichtigsten Highlights der Veranstaltung:

1. Launch von TCL Smart Home Energy Solutions

Am 19. Juni stellte TCL PV Tech seine umfassende Smart Home Energy Solution vor. Durch die Kombination von Solarmodulen der Marke TCL, einem integrierten Energiespeichersystem mit Wechselrichtern, Wärmepumpen und intelligenten Ladestationen für Elektrofahrzeuge optimiert die Lösung die Energieerzeugung, -speicherung und -nutzung, wodurch die Abhängigkeit vom Stromnetz verringert und die Energiekosten insgesamt gesenkt werden. Unter Berücksichtigung verschiedener Anwendungsszenarien bietet TCL PV Tech verschiedene Pakete an, die den täglichen Strombedarf decken und dabei helfen, unnötige Energieverschwendung zu vermeiden und Geld zu sparen.

Um diese fortschrittlichen Lösungen zugänglicher zu machen, ist TCL PV Tech eine Partnerschaft mit BNP Paribas Personal Finance eingegangen, um attraktive Finanzierungsoptionen anzubieten, die es Kunden ermöglichen, ein intelligentes, gesundes und energieeffizientes Zuhause mit minimalen monatlichen Kosten zu genießen.

2. Strategische Partnerschaft mit BNP Paribas Personal Finance

Ein großes Highlight war die Ankündigung von Joint Residential Financial Solutions mit BNP Paribas Personal Finance, einem wichtigen Akteur in der Privatkundenfinanzierung in Europa, am 19. Juni 2024. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, innovative Finanzprodukte für Verbraucher zu entwickeln, die nachhaltige Projekte unterstützen und so den globalen Umweltschutz fördern. In Deutschland wurde die Partnerschaft mit Consors Finanz, einer Marke von BNP Paribas, formalisiert, was das strategische Engagement von TCL PV Tech für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung unterstreicht.

Laut TCL PV Tech wird die Kampagne für Finanzlösungen für Privathaushalte von Deutschland aus in der Region Europa gestartet. Dieses Programm stellt nicht nur eine weitere Stärkung der Beziehungen auf der Ebene der strategischen Zusammenarbeit dar, sondern auch eine gemeinsame Anstrengung zur Förderung nachhaltiger Projekte und zur Unterstützung des globalen Umweltschutzes mit geringem Kohlenstoffausstoß.

Für Hauseigentümer gibt es drei wesentliche Vorteile: 1. Umfassende Verfügbarkeit, Finanzierungsmöglichkeiten für ein breites Spektrum von Kunden. 2. Einfach Rückzahlung und flexible Rückzahlungsoptionen für eine verlängerte Laufzeit von bis zu 10 Jahren. 3. Schnelles und unkompliziertes Antragsverfahren für die Kunden.

Die Finanzlösungen für Privathaushalte sind so konzipiert, dass sie maßgeschneiderte Optionen für Hausbesitzer bieten, die besten kosteneffektiven Lösungen, eine benutzerfreundliche Schnittstelle durch TCL Home und zuverlässige Dienstleistungen, die Hausbesitzern, Installateuren und Vertriebshändlern zugute kommen.

3. Einführung neuer Solarmodule und TCL Home App

Am 20. Juni stellte TCL PV Tech drei neue G12R+ TOPCon N-Typ-Zellensolarmodule vor, die alle Szenarien für Solarenergie abdecken, von Wohn-, Gewerbe- und Industrieanlagen bis hin zu Solarkraftwerken mit fortschrittlichen technologischen Eigenschaften. Diese hocheffizienten Module sind auf maximale Energieausbeute ausgelegt und spiegeln die kontinuierliche Innovation von TCL in der Solartechnologie wider. Gleichzeitig wurde die neue Version der TCL Home App eingeführt, die den Nutzern eine umfassende Schnittstelle zur Überwachung und effektiven Verwaltung ihres Energieverbrauchs zu Hause bietet.

4. Einführung von Smart Commercial Energy Solutions

Am 20. Juni präsentierte TCL seine Smart Commercial Energy Solutions in Zusammenarbeit mit Pinggao International und StarCharge. Diese Session beleuchtete fortschrittliche Energielösungen, die auf kommerzielle Anwendungen zugeschnitten sind, und demonstrierte die strategischen Partnerschaften von TCL und die Ausweitung seiner Reichweite im kommerziellen Energiesektor.

Zukunftsperspektiven

Die Intersolar 2024 ist der erste Auftritt von TCL PV Tech im ausländischen Energiesektor, der die Entschlossenheit von TCL PV Tech widerspiegelt, die vorteilhaften Ressourcen von TCL, wie z. B. die erstklassige Herstellung von Silizium-Wafern, Solarmodulen und Wärmepumpen, miteinander zu kombinieren, um seine Position im Sektor der erneuerbaren Energien zu stärken und einen kontinuierlichen Beitrag zum globalen Energieeinsparungsziel zu leisten.

Die erfolgreiche Teilnahme von TCL PV Tech an der Intersolar Europe 2024 unterstreicht seine Fortschritte in der Photovoltaikbranche. Mit dem Schwerpunkt auf der Integration fortschrittlicher Technologien und dem Aufbau strategischer Partnerschaften will TCL die globale Energiewende vorantreiben und die Energieunabhängigkeit seiner Kunden verbessern.

Informationen zu TCL PV Tech

TCL Photovoltaic Technology (TCL PV Tech) bietet hochmoderne, intelligente Solarenergielösungen aus einer Hand für Privathaushalte und Unternehmen. TCL nutzt seine jahrelange Erfahrung in der Elektronik- und Photovoltaiktechnologie, um saubere, effiziente und zuverlässige Solarlösungen bereitzustellen. Unser Ziel ist es, den Nutzen zu optimieren und die Energieunabhängigkeit für unsere Kunden über die gesamte Lebensdauer der Anlagen zu erhöhen.

https://www.tcl.com/global/en/photovoltaic

Informationen zu Consors Finanz

Consors Finanz ist einer der führenden Anbieter von Verbraucherkrediten in Deutschland. Das Unternehmen ist ein anerkannter Finanzierungsspezialist, insbesondere in den Bereichen Einzelhandel, E-Commerce und Automotive. Die breite Produkt- und Dienstleistungspalette richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel für Absatzfinanzierungen, sowie an Endkunden für Verbraucherfinanzierungen und Umschuldungen. Darüber hinaus gibt es Zusatzversicherungen und Zusatzprodukte, die Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Group.

www.consorsfinanz.de

Informationen zu Pinggao International

Pinggao Group International Engineering Co, Ltd. („Pinggao International Engineering") wurde im Jahr 2015 gegründet. Sie ist aus der Import- und Exportabteilung der Pinggao Group hervorgegangen und wurde im November 2015 nach Zhengzhou verlegt und dort registriert, wo sie eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Pinggao Group ist.

Das Kerngeschäft von Pinggao International Engineering ist der Export von Netz- und Energieanlagen sowie EPC-Dienstleistungen (Engineering, Procurement and Construction).

Pinggao International Engineering hat Auslandsniederlassungen in Spanien, Polen, Pakistan, Laos, Malaysia und Äthiopien. Zu den Exportmärkten gehören mehr als 70 Länder, darunter Italien, Spanien, Brasilien, Vietnam und Thailand. Seine EPC-Projekte befinden sich hauptsächlich in Indien, Polen, Nepal, Laos, Pakistan, Kambodscha, Äthiopien, Kirgisistan, Thailand und Griechenland und decken mehr als ein Drittel der Länder der Belt-and-Road-Initiative ab.

http://www.pinggaogroup.com/html/pinggaoen/gb/index.shtml

Informationen zu StarCharge

Star Charge ist ein weltweit führender Anbieter von EV-Ladestation und Microgrid-Lösungen. Das Unternehmen ist in 20 Ländern mit Produktionsstätten in den USA, Vietnam und China tätig. Star Charge engagiert sich für eine nachhaltige Zukunft und entwickelt seine Lösungen durch Innovationen im Bereich der Elektromobilität, um ein mobiles und effizientes Energienetz zu schaffen.

https://www.wbstar.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2447818/TCL_PV_Tech_s_booth_Intersolar_2024_TCL_PV_Tech_copyright.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2447819/TCL_Smart_Home_Energy_Solution_Intersolar_2024_TCL_PV_Tech.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2447820/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2447821/2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2447822/3.jpg