TCL PV Tech stellt auf der Intersolar Europe 2024 in München Photovoltaik-Innovationen vor

MÜNCHEN, 24. Juni 2024 /PRNewswire/ -- TCL Photovoltaic Technology (TCL PV Tech), ein führender Innovator in der Photovoltaik-Industrie, präsentiert wegweisende Neuigkeiten auf der Intersolar Europe 2024. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Hausgeräteindustrie stellt TCL seine neuen intelligenten Energielösungen vor und beweist einmal mehr sein Engagement für sauberes, smartes und effizientes Wohnen. Besucher*innen finden TCL in der Messe München und sind am Stand B5.440 herzlich willkommen.

Messe-Highlights von TCL PV Tech

1. Einführung der TCL Smart-Home-Energielösung



Am 19. Juni um 14 Uhr stellt TCL PV Tech seine weitreichende Smart Home Energy Solution vor. Es handelt sich um eine ganzheitliche Lösung, die TCL-Marken-Module, Energiespeicher mit integrierten Wechselrichtern, Wärmepumpen und Ladestationen integriert. Damit bietet TCL PV Tech mit der TCL Home App die 360-Grad-Lösung für alle, die erneuerbare Energien nutzen, ihre Energiekosten optimieren sowie einen CO 2 -sparenden Lebensstil pflegen möchten.

2. Strategische Partnerschaft mit BNP Paribas Personal Finance und Consors Finanz



Höhepunkt ist am 19. Juni parallel um 14 Uhr die Bekanntgabe der Kooperation und Unterzeichnung der Verträge von TCL PV Tech mit BNP Paribas Personal Finance sowie ihrer Tochtergesellschaft Consors Finanz für den deutschen Markt. Beide Unternehmensgruppen stärken damit ihre strategische Zusammenarbeit fördern gemeinsame nachhaltige Projekte, um unsere Umwelt zu schützen und den CO 2 -Verbrauch global zu minimieren. Die Finanzierungslösungen für Privathaushalte bieten maßgeschneiderte und kosteneffektive Angebote für Hausbesitzer, eine benutzerfreundliche Schnittstelle per TCL Home sowie zuverlässige Services, die Hausbesitzern, Installateuren und Händlern zugutekommen.

BNP Paribas Personal Finance ist eine 100-prozentige Tochter der BNP Paribas Group und einer der Top-Player im Verbraucherkreditgeschäft in Europa. Consors Finanz, eine Marke von BNP Paribas, ist einer der führenden Anbieter von Konsumentenkrediten in Deutschland.

3. Einführung neuer PV-Module und der TCL Home App



Am 20. Juni um 11 Uhr stellt TCL die drei neuen N-Typen G12R+, TOPCon Cell sowie geschindelte 4.0 PV-Module vor, die speziell entwickelt wurden, um Effizienz und Energieertrag zur optimieren. Diese hochmodernen Module stehen beispielhaft für die stetigen Innovationen von TCL im Bereich der Solarenergie.



Parallel stellt TCL seine neue Version der TCL Home App vor. Diese bietet Nutzern eine integrierte Schnittstelle zur effektiven Überwachung und Verwaltung ihres privaten Energieverbrauchs.

4. Einführung kommerzieller Energielösungen



Am 20. Juni um 14 Uhr präsentiert TCL die gemeinsam mit Pinggao International und StarCharge entwickelten Smart Commercial Energy Solutions. Im Fokus stehen fortschrittliche und auf kommerzielle Anwender zugeschnittene Energielösungen. Mit dieser strategischen Partnerschaft erweitert TCL ebenfalls seine Reichweite im Geschäftskundenbereich.

Über TCL PV Tech

TCL Photovoltaic Technology (TCL PV Tech) bietet hochmoderne, intelligente Solarenergielösungen aus einer Hand für den privaten und gewerblichen Bereich. Durch die Nutzung der jahrzehntelangen Erfahrung von TCL in der Elektronik- und Photovoltaiktechnologie gewährleisten wir saubere, effiziente und zuverlässige Solarlösungen. Unser Ziel ist es, den Nutzen unserer Anwendungen für unsere Kunden zu optimieren und während der Gesamtlaufzeit ihrer Systeme ihre Energieunabhängigkeit zu erhöhen. https://www.tcl.com/global/en/photovoltaic

Über Consors Finanz

Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in Deutschland und Österreich. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur Absatzfinanzierung, sowie an Endkunden für die Konsumfinanzierung und Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe. www.consorsfinanz.de

Über Pinggao International

Pinggao Group International Engineering Co., Ltd. ("Pinggao International Engineering") wurde im Jahr 2015 gegründet. Sie ging aus der Im- und Exportabteilung der Pinggao-Gruppe hervor, im November 2015 nach Zhengzhou verlegt und dort zu deren hundertprozentiger Tochtergesellschaft.

Das Kerngeschäft von Pinggao International Engineering ist der Export von Netz- und Energieanlagen sowie von EPC-Dienstleistungen (Engineering, Procurement and Construction).

Pinggao International Engineering hat Auslandsniederlassungen in Spanien, Polen, Pakistan, Laos, Malaysia und Äthiopien. Zu den Exportmärkten des Unternehmens zählen mehr als 70 Länder wie Italien, Spanien, Brasilien, Vietnam und Thailand. Die EPC-Projekte des Unternehmens befinden sich hauptsächlich in Indien, Polen, Nepal, Laos, Pakistan, Kambodscha, Äthiopien, Kirgisistan, Thailand und Griechenland und decken mehr als ein Drittel der Länder der Belt and Road Initiative ab. http://www.pinggaogroup.com/html/pinggaoen/gb/index.shtml

Über StarCharge

Star Charge, ein weltweit führender Anbieter von EV-Lade- und Microgrid-Lösungen, ist in 20 Ländern mit Produktionsstätten in den USA, Vietnam und China tätig. Star Charge hat sich einer nachhaltigen Zukunft verschrieben und entwickelt seine Lösungen durch Innovationen im Bereich der Elektromobilität weiter, um ein mobiles und effizientes Energienetz zu schaffen.

