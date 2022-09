TCL renforce ses innovations en matière de home cinéma haut de gamme et d'appareils intelligents avec des annonces lors de la conférence de presse de l'IFA 2022

TCL dévoile une nouvelle gamme de produits primés pour des modes de vie intelligents et réitère son engagement envers la durabilité.

HONG KONG, 5 septembre 2022 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), l'un des principaux acteurs de l'industrie télévisuelle mondiale et une marque leader de l'électronique grand public, a tenu une conférence de presse mondiale à l'IFA 2022 de Berlin, présentant ses dernières innovations, notamment une nouvelle barre de son RAY DANZ, une collection XL de téléviseurs Mini LED et QLED en Europe, et des machines à laver de classe énergétique A parmi les plus récentes. TCL a également présenté ses derniers parrainages sportifs et ses engagements en matière de durabilité. Grâce à l'innovation continue et à l'investissement dans le développement de nouvelles technologies, TCL continue de se développer et d'élargir son potentiel pour transformer plus d'aspects de la vie quotidienne et apporter une valeur jamais imaginée auparavant à une clientèle énorme et diversifiée dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les dernières annonces de TCL à l'IFA, veuillez cliquer ici .

Offrir une expérience de home cinéma immersive haut de gamme

TCL est désormais la marque de téléviseurs LCD no 2[1] dans le monde et occupe la première place sur de nombreux marchés clés. Par ailleurs, les téléviseurs intelligents de TCL figurent dans le Top 5 en termes de parts de marché et de volume des ventes dans plus de 20 pays et régions. En tant que leader de l'électronique grand public et l'une des marques les plus vendues au monde, TCL s'engage à proposer aux consommateurs des téléviseurs haut de gamme encore plus innovants.

Aujourd'hui, TCL va au-delà des attentes des clients en élevant le niveau de référence en ce qui concerne l'expérience du home cinéma haut de gamme. Lors de l'IFA 2022, TCL a présenté le téléviseur Mini LED EISA Premium C835, un téléviseur Mini LED 4K complet, avec une qualité d'image incroyable associée à Dolby Atmos pour un son immersif. Pour faire entrer le cinéma à la maison et offrir une expérience immersive plus large, TCL est allé plus loin avec le premier téléviseur TCL QLED de 98 pouces en Europe et l'introduction de son dernier téléviseur XL Collection en Europe.

Dans le domaine de l'audio, TCL a présenté son produit phare, la toute dernière barre de son X937U avec la technologie exclusive RAY DANZ, aux côtés de la barre de son EISA Best Buy C935U avec RAY DANZ Dolby Atmos.

Pour un environnement visuel élargi, TCL a également présenté ses lunettes à écran portables TCL NXTWEAR avec des améliorations qui enrichissent l'expérience utilisateur. Faciles à utiliser et légères, pesant seulement 75 g, ces lunettes intelligentes donnent une sensation incroyable de regarder un écran de 140 pouces à 4 mètres de distance.

Compte tenu de son succès à l'échelle mondiale, TCL est convaincue que l'élan commercial se poursuivra pour offrir des téléviseurs haut de gamme toujours plus innovants à ses clients du monde entier, car placer l'expérience utilisateur au cœur de chaque innovation est fondamental pour les valeurs et la vision de l'entreprise.

Favoriser un mode de vie intelligent

La vision de TCL en matière de conception et de développement de ses produits multi-catégories est d'apporter l'expérience client du « style de vie intelligent » à un nombre croissant de foyers. Avec les téléviseurs au cœur de l'écosystème domestique, TCL rend la vie à la maison plus intelligente, plus respectueuse de l'environnement, plus connectée et plus agréable pour ses clients.

Qu'il s'agisse du climatiseur exclusif FreshIN, des machines à laver « de classe énergétique A », d'un assortiment de réfrigérateurs, de purificateurs d'air et d'aspirateurs robots, TCL propose des produits qui se connectent de manière transparente et sont faciles à utiliser. Avec des appareils électroménagers primés pour leur design, TCL propose non seulement des technologies, mais aussi des meubles élégants qui s'intègrent dans n'importe quel décor de maison.

Être durable et responsable

En tant qu'entreprise responsable ayant une empreinte mondiale, TCL reconnaît que ses engagements vont bien au-delà du développement et de la vente de produits à ses clients.

La gestion responsable de l'environnement est d'une importance cruciale, et TCL prend des mesures complètes dans tous ses secteurs d'activité, afin d'assurer un avenir durable et d'allouer des ressources à la recherche et au développement dans ce domaine.

De plus, l'investissement dans le secteur photovoltaïque pour produire une énergie plus propre et plus verte afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre a été une priorité. TCL possède une solide expérience en matière de durabilité. Ses produits respectent et dépassent les normes environnementales, et elle supervise le processus de fabrication afin de réduire la consommation d'énergie, d'éliminer les substances dangereuses et d'exclure les minerais de conflit de la chaîne d'approvisionnement. Elle préconise également l'emballage écologique et prévoit d'augmenter le volume et la qualité de ses programmes de recyclage de produits électroniques.

Cette année, TCL lancera plus de produits de classe énergétique A pour aider ses consommateurs à développer un mode de vie plus durable. En outre, TCL France soutient l'expédition scientifique Polar Pod menée par le célèbre médecin et explorateur français, Jean-Louis Étienne, pour explorer l'océan Austral et transmettre de nouvelles données ou observations à long terme aux chercheurs, océanographes, climatologues et biologistes. En tant que sponsor de l'expédition, TCL France apporte un soutien financier aux équipes Polar Pod et fera la promotion de cette grande expédition auprès du public.

Inspirer la grandeur dans la vie : proactif, à la mode, innovant et intelligent

Après avoir lancé une nouvelle signature de marque, Inspire Greatness plus tôt cette année, TCL s'efforce désormais d'inciter les gens à libérer leurs meilleurs moments dans la vie : des moments proactifs, à la mode, innovants et intelligents.

TCL suscite également l'enthousiasme de ses clients grâce à ses relations avec des noms de confiance dans les domaines du divertissement, des sports, des jeux et de la technologie. TCL est un partenaire mondial de la FIBA depuis 2018 et est fière de soutenir le Championnat EuroBasket de la FIBA en septembre prochain, où les fans de basket européens pourront regarder chez eux le Championnat EuroBasket de la FIBA, qui commence aujourd'hui et se déroule en Allemagne, en Italie, en Géorgie et en République tchèque.

En prévision de l'événement mondial de football très attendu plus tard cette année, TCL avait des nouvelles passionnantes à partager avec une vidéo surprise révélant l'équipe TCL 2022.

Les nouveaux parrainages de football concernent le joueur brésilien Rodrygo, le joueur anglais Phil Foden, le Français Raphael Varane et l'étoile montante espagnole Pedri.

L'équipe TCL 2022 procurera de l'enthousiasme et du bonheur partout dans le monde, notamment par le biais des expériences télévisées sportives et de divertissement les plus populaires au monde.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le programme de TCL à l'IFA 2022 et voir un récapitulatif de l'annonce diffusée.

TCL sera également présente à l'IFA 2022 les jours suivants :

Date : du 2 au 6 septembre 2022

Lieu : HALL 21A, MESSEDAMM BERLIN, ALLEMAGNE

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur majeur du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce aujourd'hui ses activités dans plus de 160 marchés à l'international. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents. Consultez la page d'accueil de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

