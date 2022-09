TCL destaca suas inovações em home theater premium e eletrodomésticos inteligentes com anúncios em coletiva de imprensa na IFA 2022

A TCL revela nova linha de produtos premiados para estilos de vida inteligentes e reitera seu compromisso com a sustentabilidade.

HONG KONG, 2 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics (1070.HK), uma das principais representantes do setor global de TVs e marca líder de eletrônicos de consumo, realizou uma coletiva de imprensa global na IFA 2022 em Berlim, apresentando suas últimas inovações como a nova soundbar RAY·DANZ , a XL Collection de Mini TVs LED e QLED na Europa e a mais nova máquina de lavar com eficiência energética "A". A TCL também apresentou seus mais recentes patrocínios esportivos e compromissos de sustentabilidade. Por meio de inovação e investimento contínuos no desenvolvimento de novas tecnologias, a TCL continua crescendo e expandindo o potencial para transformar mais aspectos da vida cotidiana e oferecer valor nunca antes imaginado a uma enorme e diversificada base de clientes em todo o mundo. Para mais notícias da TCL na IFA, clique aqui.

Oferecer experiência imersiva premium de home theater

Atualmente a TCL é a marca número dois de TVs LCD[1] em todo o mundo e mantém a posição de destaque em muitos dos principais mercados. Além disso, as smart TVs da TCL estão entre as cinco primeiras em volume de vendas e participação de mercado em mais de 20 países e regiões. Como uma empresa líder em eletrônicos de consumo e uma das marcas mais vendidas do mundo, a TCL está comprometida em oferecer aos consumidores TVs premium ainda mais inovadoras.

Hoje a TCL supera as expectativas dos clientes, elevando a referência da experiência premium de home theater. Na IFA 2022, a TCL apresentou a TV Mini LED EISA Premium C835, uma TV Mini LED 4K completa, com incrível qualidade de imagem combinada com Dolby Atmos para som imersivo. Para trazer o cinema até as casas e oferecer uma experiência imersiva mais ampla, a TCL deu um passo além com a primeira TV QLED TCL de 98 polegadas da Europa e o lançamento da sua mais recente XL Collection TV na Europa.

Em áudio, a TCL lançou a mais nova soundbar X937U com tecnologia RAY·DANZ exclusiva , juntamente com a soundbar premiada no EISA Best Buy C935U com RAY·DANZ Dolby Atmos.

Para ampliar o ambiente de visualização, a TCL também apresentou os óculos de tela vestíveis TCL NXTWEAR com atualizações que enriquecem a experiência do usuário. Fáceis de usar e leves, pesando apenas 75 g, os óculos inteligentes oferecem uma sensação incrível de visualização de uma tela de 140 polegadas a quatro metros de distância.

Considerando o seu sucesso global, a TCL está confiante de que o impulso nos negócios continuará a oferecer TVs premium cada vez mais inovadoras a seus clientes em todo o mundo, uma vez que considerar a experiência de usuário no centro de cada inovação é fundamental para os valores e a visão da empresa.

Habilitar um estilo de vida inteligente

A visão de projeto e desenvolvimento da TCL para seus produtos de várias categorias é levar a experiência de cliente "estilo de vida inteligente" a um número cada vez maior de casas. Com as TVs no centro do ecossistema doméstico da TCL, a TCL torna a vida doméstica mais inteligente, ecológica, conectada e agradável para seus clientes.

Desde o aparelho de ar condicionado FreshIN, máquinas de lavar com eficiência energética "A" até uma gama de refrigeradores, purificadores de ar e aspiradores robô, a TCL oferece produtos que se conectam perfeitamente e são fáceis de usar. Com eletrodomésticos premiados por seu design, a TCL oferece não apenas tecnologia, mas também móveis elegantes que combinam com qualquer decoração da casa.

Ser sustentável e responsável

Como uma empresa responsável com presença global, a TCL reconhece que seus compromissos vão muito além do desenvolvimento e venda de produtos para os clientes.

A gestão ambiental responsável é de importância crítica e a TCL está adotando etapas abrangentes em todas as áreas de suas operações para garantir um futuro sustentável e alocar recursos dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento nessa área.

Além disso, o investimento no setor fotovoltaico para produzir energia mais limpa e ecológica para ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa é uma prioridade. A TCL tem um sólido histórico de sustentabilidade. Seus produtos atenderam e superaram as normas ambientais e a empresa supervisiona o processo de fabricação para reduzir o uso de energia, remover substâncias perigosas e manter os minerais de conflito fora da cadeia de suprimentos. A empresa também é defensora de embalagens verdes e planeja aumentar o volume e a qualidade de seus programas de reciclagem de eletrônicos.

Este ano, a TCL lançará mais produtos com eficiência energética "A" para ajudar seus consumidores a desenvolver um estilo de vida mais sustentável. Além disso, a TCL França está apoiando a expedição científica Polar Pod liderada pelo famoso médico e explorador francês Jean-Louis Etienne, para explorar o Oceano Antártico e transmitir novos dados ou observações de longo prazo a pesquisadores, oceanógrafos, climatologistas e biólogos. Como patrocinadora da expedição, a TCL França está oferecendo suporte financeiro às equipes do Polar Pod e promoverá esta grande expedição ao público.

Inspire Greatness in Life : proativo, moderno, inovador e inteligente

Ao introduzir uma nova assinatura de marca, Inspire Greatness, no início deste ano, a TCL agora está dedicada a inspirar as pessoas aproveitarem os melhores momentos na vida - momentos proativos, modernos, inovadores e inteligentes.

A TCL também entusiasma os clientes por meio de seus relacionamentos com nomes confiáveis em entretenimento, esportes, jogos e tecnologia. A TCL é parceira global da FIBA desde 2018 e tem orgulho de apoiar o campeonato da FIBA EuroBasket em setembro deste ano, quando os fãs europeus de basquete poderão assistir em suas casas, a partir de hoje, o campeonato FIBA EuroBasket realizado na Alemanha, Itália, Geórgia e República Tcheca.

Antes do tão aguardado campeonato mundial de futebol no fim deste ano, a TCL também compartilhou algumas novidades emocionantes em um vídeo surpresa no qual revela o 2022 TCL Team.

Os novos patrocínios de futebol estão com o jogador brasileiro Rodrygo, o inglês Phil Foden, o francês Raphael Varane e o astro espanhol em ascensão, Pedri.

O 2022 TCL Team trará entusiasmo e felicidade em todo o mundo, especialmente por meio de experiências televisivas de esportes e entretenimento mais populares do mundo.

Acesse aqui para saber mais sobre a TCL na IFA 2022 e rever o anúncio transmitido ao vivo.

TCL exibirá na IFA 2022 conforme segue:

Data: 2 a 6 de setembro de 2022

Local: HALL 21A, MESSEDAMM BERLIN, ALEMANHA

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse a TCL emhttps://www.tcl.com.

