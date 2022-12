TCL revela as últimas inovações e grandes atualizações na CES 2023

A TCL traz seu portfólio de home theater, eletrodomésticos e móveis de 2023 para a CES, juntamente com um anúncio de marca muito aguardado

HONG KONG, 19 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A TCL, uma das empresas dominantes na indústria global de TV e uma das principais marcas de eletrônicos de consumo, faz sua apresentação anual na CES 2023 em Las Vegas, Nevada. Com um importante anúncio de marca e ofertas de categoria completa, a marca de TV global de alto escalão mostra como tornará a vida mais agradável e acessível com as mais recentes tecnologias da TCL, por meio de uma conferência de imprensa e exibição presencial.

Os participantes da CES estão convidados a visitar o amplo estande de 1.600 metros quadrados da TCL no Central Hall do Centro de Convenções de Las Vegas para explorar o design, o desempenho e a funcionalidade das mais recentes adições ao portfólio móvel e de home theater TCL. O estande também oferece oportunidades para experimentar pessoalmente toda a gama de produtos domésticos inteligentes da TCL. As áreas especiais de exibição incluirão mergulhos profundos na tecnologia Mini LED líder da TCL, que define uma referência para a indústria, tecnologia QLED, uma área dedicada de jogos da TCL e uma chance de aprender mais sobre suas mais recentes colaborações esportivas globais.

Visite a TCL no estande n° 16915 e n° 16937, Central Hall, Centro de Convenções de Las Vegas, a partir de 5 a 8 de janeiro de 2023. A TCL também realizará sua coletiva de imprensa às 13:00 PST em 4 de janeiro de 2023. Veja os detalhes das informações da transmissão ao vivo aqui.

Siga a TCL nos canais de mídias sociais TCL para obter as atualizações mais recentes durante aCES 2023.

Coletiva de imprensa TCL na CES 2023

Data: 4de janeiro de 2023

Horário: 13:00 (PST)

Local: Oceanside Ballroom D, Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas

Transmissão ao vivo: go.tcl.com/ces

Estande da TCL no Centro de Convenções de Las Vegas

Data: 5 a 8 de janeiro de 2023

Local: Estande nº 16915 e nº 16937, Central Hall

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TV. Fundada em 1981, ela atua agora em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que variam de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse o site da TCL: https://www.tcl.com.

SOURCE TCL Electronics