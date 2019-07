TCL se une a Cafu para a estreia de produtos de várias categorias apresentando a primeira TV 8K no Brasil durante a Copa América 2019

SÃO PAULO, 2 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A TCL, uma das três principais marcas globais de televisão e a patrocinadora regional da CONMEBOL Copa América Brasil 2019, uniu-se a Cafu, uma lenda do futebol para anunciar em São Paulo, no Brasil uma série de novos produtos, incluindo a QLED TV 8K X10s da TCL, a primeira TV QLED 8K da marca no país, os aparelhos de ar condicionado Elite Series e os smartphones da marca TCL.