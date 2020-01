TCL torna-se parceiro premium da seleção checa de futebol

O ano de 2020 será, sem dúvida, um grande ano no esporte, com a EURO 2020 chegando como um dos principais eventos. A seleção checa foi classificada para o campeonato com um segundo lugar no grupo. O desempenho impressionante da equipe foi uma boa surpresa aos fãs e patrocinadores, especialmente com a vitória por 2-1 sobre a Inglaterra.

"Assistimos ao jogo em casa com a Inglaterra e ficamos impressionados com a confiança que a seleção checa demonstrou. Ficamos impressionados com o desempenho de jogadores como Vaclík e Král e, assim que a partida terminou, imediatamente contatamos a associação de futebol com uma oferta para nos tornarmos um dos parceiros premium da seleção nacional", conta Hyundong Kim, diretor de marketing da TCL para Europa Central e Oriental.

A próxima EURO 2020 e a seleção checa prometem um futebol emocionante e de primeiro nível. Os fãs de futebol terão a oportunidade de assistir aos jogos em alguns dos maiores estádios da Europa, bem como no conforto de suas casas, nas televisões TCL.

"Estamos muito satisfeitos em receber a TCL em nosso portfólio de parceiros da seleção checa. É muito inspirador que essa grande empresa, que também é uma das principais fabricantes de eletrônicos do mundo, queira fazer parceria com a seleção checa. Acredito firmemente que será uma parceria bem-sucedida e mutuamente benéfica", acrescenta Martin Malik, presidente da FACR.

Ao longo dos anos, a TCL tem se conectado com consumidores globais, especialmente as gerações mais jovens, através de uma vasta gama de colaborações esportivas e de entretenimento, para trazer mais emoção e momentos memoráveis a seus usuários no mundo todo.

