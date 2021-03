TCS adopte une nouvelle image de marque afin de favoriser sa croissance axée sur la transformation

La nouvelle déclaration de marque de Tata Consultancy Services, « Building on Belief », place sa grande expérience en matière de transformation ciblée au cœur de son histoire

NEW YORK et BOMBAY, Inde, 31 mars 2021 /PRNewswire/ -- Tata Consultancy Services (TCS) (BSE : 532540, NSE : TCS), l'une des principales organisations mondiales de services informatiques, de conseil et de solutions d'entreprise, a dévoilé aujourd'hui une nouvelle déclaration de marque « Building on Belief », afin d'articuler sa mission et sa relation avec les clients puisqu'elle entame sa prochaine décennie de croissance basée sur la transformation.

La nouvelle vision de la marque résume le rôle actif et collaboratif que joue TCS dans le partenariat avec les clients sur le long terme, en tirant parti de ses connaissances contextuelles, de ses investissements dans la recherche et l'innovation, et de son expertise technologique pour les aider à se développer et à atteindre leurs objectifs de transformation fixés. Cela reflète également la conviction de TCS qu'elle peut, avec ses clients, exploiter les connaissances collectives pour innover de manière à améliorer l'avenir des individus, des communautés et de la planète.

« Chaque innovation et chaque parcours de transformation commence par la conviction que cela rendra le monde meilleur », a déclaré Rajesh Gopinathan, directeur général et PDG de TCS. « Nous nous associons à nos clients pour concrétiser cette conviction ainsi que leur objectif. Cela correspond à ce que nous sommes en tant qu'entreprise et reflète notre audacieuse ambition alors que nous nous engageons dans notre prochaine décennie de croissance. »

« Building On Belief », représente une promesse de marque basée sur certains atouts fondamentaux pour lesquels TCS est reconnue. Ils comprennent : une approche à long terme fondée sur un objectif commun qui profite aux clients grâce à l'étendue de sa portée et à l'omniprésence de son engagement ; l'innovation et la vision responsable, durable et stratégique qu'elle apporte et la capacité à exploiter les connaissances collectives pour créer des solutions technologiques ayant un impact transformateur et mesurable.

« Depuis des dizaines d'années nous travaillons avec nos clients dans un but commun : tirer parti de la puissance de l'innovation, des connaissances et de la technologie pour transformer les entreprises » a déclaré Rajashree R, directeur marketing de TCS. « Notre nouvelle articulation de notre marque et notre déclaration d'objectif ouvrent la voie à l'engagement de nos clients en tant que partenaires de croissance et de transformation, et à la mise en commun de la puissance de nos connaissances et de notre expertise contextuelles afin de les aider à maîtriser leur parcours. Nous sommes impatients de présenter cette nouvelle articulation de notre marque à nos clients, à nos associés et à toutes les autres parties prenantes. »

En janvier, un rapport de Brand Finance a révélé que la valeur de la marque TCS avait augmenté de $1,4 milliard de dollars sur l'année 2020 ; la plus forte croissance de la valeur de la marque dans les services informatiques. TCS figurait également parmi les 3 plus grandes marques de services informatiques au monde et était la marque à la croissance la plus rapide du secteur au cours des dix dernières années (2010-2020). Au cours de la même période, TCS a été sélectionné comme super marque aux États-Unis pour sa réputation de sa marque et comme super marque au Royaume-Uni.

À propos de Tata Consultancy Services (TCS)

Tata Consultancy Services est une société de services informatiques, de conseil et de solutions d'entreprise qui, depuis 50 ans, accompagne les plus grandes entreprises du monde dans leur processus de transformation. TCS propose un portefeuille intégré de services et de solutions d'entreprises, de technologie et d'ingénierie, axé sur le conseil et alimenté par la connaissance. Ceci est rendu possible grâce à son modèle unique de livraison Location Independent Agile™, reconnu comme une référence d'excellence dans le développement de logiciels.

Faisant partie du groupe Tata, le plus grand groupe d'entreprises multinationales en Inde, TCS compte plus de 469 000 consultants parmi les mieux formés au monde et répartis dans 46 pays. La société a généré un chiffre d'affaires consolidé de $22 milliards de dollars américains au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020. Elle est cotée à la BSE (anciennement Bombay Stock Exchange) et à la NSE (National Stock Exchange) en Inde. La position proactive du TCS sur le changement climatique et son travail primé avec les communautés du monde entier lui ont valu de figurer dans les principaux indices de durabilité tels que le Dow Jones Sustainability Index (DJSI), le MSCI Global Sustainability Index et le FTSE4Good Emerging Index. Pour plus d'informations, visitez notre site www.tcs.com.

