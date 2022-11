Tdafoq Energy faz parceria com Delectrik Systems da Índia para projeto de ESS de bateria de fluxo de vanádio em escala GWh na Arábia Saudita

GURGAON, Índia, 3 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Tdafoq Energy de Riad, na Arábia Saudita, adquiriu uma licença de distribuição e fabricação da Delectrik Systems de Gurgaon, na Índia. A Tdafoq Energy venderá, com exclusividade, os produtos de bateria de fluxo redox de vanádio da Delectrik fabricados na Índia nos países do Golfo (Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos). A Tdafoq também começou a montar uma fábrica local de baterias de fluxo na Arábia Saudita, que atenderá à região do Golfo. A unidade de produção na Arábia Saudita será ampliada para uma capacidade de GWh até 2025. A parceria tem como objetivo tornar-se líder global em tecnologia no segmento de armazenamento de energia estacionária, que está em rápido crescimento, apoiando os objetivos de diversificação econômica da Vision 2030 do Reino da Arábia Saudita.

Os produtos da Delectrik são baseados em projetos de pilha e sistema patenteados usando uma química comprovada e madura de bateria de fluxo redox de vanádio. A empresa fabrica as séries RFB10, RFB40 e RFB200 de baterias de fluxo de vanádio com capacidade de 10 kWh, 40 kWh e 200 kWh, respectivamente. Esses sistemas são blocos de construção que podem se conectar para formar grandes sistemas de até centenas de MWh. Esses sistemas são desenvolvidos para uso em aplicações de armazenamento de energia estacionário em escala residencial, comercial, industrial e de rede. A Delectrik está comercializando esses produtos em várias regiões como EUA, Austrália, Europa Ocidental, Oriente Médio e Índia.

Sobre a Tdafoq

Fundada em 2021, a Tdafoq é uma empresa sediada no Reino da Arábia Saudita, com a visão de oferecer sistemas de energia sustentáveis, limpos e acessíveis para empresas e pessoas físicas. Com a mudança acelerada para energias renováveis e energia limpa, aumentou a necessidade de sistemas de armazenamento de longa duração, econômicos e seguros. A Tdafoq promete cumprir todas essas condições e ainda mais com a linha inovadora de produtos da Delectrik, personalizados para as necessidades e demandas de todos os setores.

Sobre a Delectrik

A Delectrik é uma OEM estabelecida de baterias de fluxo redox de vanádio, sediada em Gurgaon, na Índia. A empresa projetou e fabrica sistemas VRFB em escala kW a MW. Os produtos são desenvolvidos para oferecer soluções de eletricidade descentralizada altamente escaláveis e flexíveis para várias aplicações estacionárias.

