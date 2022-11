Tdafoq Energy s'associe à Delectrik Systems, en Inde, pour un projet ESS de batterie à flux de vanadium à l'échelle du GWh en Arabie saoudite

GURGAON, Inde, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Tdafoq Energy, basé à Riyad, en Arabie Saoudite, a conclu un accord de distribution et de fabrication avec Delectrik Systems, basé à Gurgaon, en Inde. Tdafoq Energy vendra exclusivement dans les pays du Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar et Émirats arabes unis) les produits de Delectrik fabriqués en Inde et destinés aux batteries à flux redox vanadium. Tdafoq a également commencé à établir une usine locale de fabrication de batteries à flux en Arabie Saoudite qui desservira la région du Golfe. L'usine de production en Arabie Saoudite sera portée à une capacité à l'échelle du GWh d'ici 2025. Ce partenariat vise à devenir un leader technologique mondial dans le domaine du stockage stationnaire de l'énergie, qui connaît une croissance rapide, et à soutenir les objectifs de diversification économique de la vision du Royaume pour 2030.

Les produits de Delectrik sont conçus à partir d'une pile et d'un système brevetés qui utilisent la chimie éprouvée et mature de la batterie à flux redox vanadium. La société fabrique les séries RFB10, RFB40 et RFB200 de batteries à flux redox vanadium d'une capacité de 10 kWh, 40 kWh et 200 kWh respectivement. Ces systèmes sont des éléments de base qui peuvent être connectés pour construire de plus grands systèmes de 100 MWh. Ces systèmes sont conçus pour être utilisés dans des applications de stockage d'énergie stationnaire à l'échelle résidentielle, commerciale, industrielle et du réseau. Delectrik commercialise ces produits dans plusieurs régions telles que les États-Unis, l'Australie, l'Europe de l'Ouest, le Moyen-Orient et l'Inde.

Tdafoq, une société créée en 2021, est basée au Royaume d'Arabie Saoudite et a pour ambition de fournir des systèmes énergétiques durables, propres et abordables aux entreprises et aux particuliers. Avec l'accélération de la transition vers les énergies renouvelables et les énergies propres, le besoin de systèmes de stockage durables, rentables et sûrs a augmenté. Tdafoq promet de répondre à tous ces critères et même plus avec la gamme de produits innovants de Delectrik, adaptés aux besoins et aux demandes de chaque secteur.

Delectrik est un OEM (fabricant d'équipement d'origine) de batteries à flux redox vanadium basé à Gurgaon, en Inde. La société a conçu et fabrique des systèmes VRFB de l'échelle du kW au MW. Ses produits sont conçus pour offrir des solutions d'électricité décentralisées hautement évolutives et flexibles pour diverses applications stationnaires.

