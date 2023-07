TDK Ventures investe na plataforma de inteligência digital de Indústria 5.0 da Infinite Uptime

A Infinite Uptime revoluciona as aplicações industriais com sua plataforma de inteligência digital de última geração que oferece diagnósticos de falhas em tempo real e monitoramento de confiabilidade para os principais equipamentos mecânicos em uma plataforma de software inteligente e integrada.

A plataforma emprega análise de frequência de vibrações, monitoradas por sensores integrados em maquinário essencial para prever falhas.

A TDK Ventures faz parceria com a Infinite Uptime para agilizar a adoção de tecnologias de ponta que promovam automação, redução de tempo de inatividade e sustentabilidade elevada nos setores de manufatura e outros setores industriais

SÃO JOSÉ, Califórnia, 26 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A TDK Corporation (TSE: 6762) anunciou hoje que sua subsidiária, a TDK Ventures Inc., investiu na startup focada em Indústria 5.0 Infinite Uptime, cuja plataforma de inteligência digital utiliza tecnologia de sensores de ponta, análises avançadas e algoritmos de aprendizado de máquina para monitorar equipamentos mecânicos vitais em aplicações industriais, antecipar e resolver rapidamente falhas, garantindo tempo de atividade ótimo e desempenho superior.

A plataforma de Manutenção Preditiva (PdM na sigla em inglês) da Infinite Uptime oferece duas capacidades-chave em uma única plataforma: Diagnóstico como Serviço (DaaS na sigla em inglês), que monitora equipamentos críticos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e notifica a presença de quaisquer falhas, e Serviço de Confiabilidade Digital (DRS na sigla em inglês), que fornece ações/intervenções prescritivas e economia de tempo de inatividade. Utilizando análise de frequência de vibrações, monitoradas por sensores integrados em máquinas-chave, a plataforma detecta degradação e falhas iminentes. Esta base de dados baseada em física impulsiona a tomada de decisões com base em IA, permitindo que as indústrias abordem proativamente possíveis questões e otimizem suas operações. Esses recursos desempenham um papel fundamental na transformação da Indústria 5.0 para potencializar a fabricação, a produção e a eficiência do setor, ao mesmo tempo em que promovem práticas mais limpas e sustentáveis por meio da otimização de recursos, identificação/mitigação de riscos e redução de resíduos.

A necessidade de soluções eficientes de monitoramento e manutenção é cada vez mais importante à medida que os mercados transitam para a Indústria 5.0. A plataforma da Infinite Uptime atende a essa demanda, oferecendo um sistema escalável de monitoramento em tempo real que capacita as empresas a automatizarem e otimizarem as operações, o que, por sua vez, reduz o tempo de inatividade e melhora a sustentabilidade geral.

A plataforma de manutenção preditiva (PdM) da Infinite Uptime integra-se perfeitamente à infraestrutura industrial existente, oferecendo uma abordagem abrangente e orientada por dados para prever e prevenir falhas nos equipamentos. Ao aproveitar a Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês), computação em nuvem e análises avançadas, a plataforma oferece informações detalhadas e práticas aos tomadores de decisão, impulsionando a excelência operacional e apoiando o crescimento dos negócios.

O Dr. Raunak Bhinge, CEO da Infinite Uptime, comentou: "Nossa missão é permitir que as indústrias abracem plenamente o potencial da Indústria 5.0, equipando-as com as ferramentas e os conhecimento necessários para acelerar o crescimento dos negócios e melhorar a sustentabilidade. Estamos entusiasmados com essa parceria com a TDK Ventures, cuja experiência e suporte acelerarão a adoção de nossa plataforma de inteligência digital em vários setores industriais".

Nicolas Sauvage, presidente da TDK Ventures, acrescentou: "A Infinite Uptime está na vanguarda da revolução da Indústria 5.0, enfrentando desafios fundamentais na automação e eficiência industrial. Sua plataforma de inteligência digital tem o potencial de transformar a forma como as indústrias trabalham, abrindo caminho para um futuro mais sustentável e eficiente. Estamos entusiasmados em colaborar com a Infinite Uptime e apoiar sua jornada para moldar o futuro de aplicações industriais mais sustentáveis".

A TDK Ventures investe globalmente em startups em estágio inicial que alavancam a ciência dos materiais fundamentais para desbloquear um futuro atrativo e sustentável para o mundo. O objetivo da TDK Ventures é ajudar todas as startups em que investem a alcançar todo o seu potencial de impacto mundial positivo.

Para saber mais sobre a TDK Ventures, startups interessadas ou parceiros de investimento devem acessar www.tdk-ventures.com ou entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Sobre a TDK Corporation

A TDK Corporation é líder mundial em soluções eletrônicas para a sociedade inteligente com sede em Tóquio, Japão. Construída sobre uma base de domínio das ciências dos materiais, a TDK recebe de braços abertos a transformação social, mantendo-se firmemente na vanguarda da evolução tecnológica e buscando deliberadamente "Atrair o Amanhã". A empresa foi criada em 1935 para comercializar ferrite, um material fundamental para a fabricação de produtos eletrônicos e magnéticos. O portfólio abrangente impulsionado pela inovação da TDK apresenta componentes passivos, como capacitores cerâmicos, eletrolíticos de alumínio e capacitores de filme, assim como componentes magnéticos, de alta frequência, piezoelétricos e dispositivos de proteção. A gama de produtos também inclui sensores e sistemas de sensores de temperatura e pressão, magnéticos e sensores MEMS (microeletromecânicos). Além disso, a TDK fornece fontes de alimentação, dispositivos de energia, cabeçotes magnéticos e outros produtos. Esses produtos são comercializados pelas marcas TDK, EPCOS, InvenSense Micronas, Tronics e TDK-Lambda. A TDK foca em mercados exigentes nos setores automotivo, industrial e de eletrônicos de consumo, bem como no setor de tecnologia da informação e comunicação. A empresa possui uma rede de centros de design e fabricação e departamentos comerciais na Ásia, na Europa, na América do Norte e na América do Sul. No ano fiscal de 2023, a TDK registrou vendas totais de US$ 16,1 bilhões e empregou cerca de 103.000 pessoas em todo o mundo.

Sobre a TDK Ventures

A TDK Ventures Inc. investe em startups para reforçar a inovação em ciência de materiais, energia e áreas relacionadas normalmente sub-representadas em portfólios de capital de risco. Fundada em 2019 como uma subsidiária integral da TDK Corporation, a visão da empresa de empreendimento corporativo é impulsionar as transformações digitais e energéticas de segmentos como saúde e bem-estar, transporte de última geração, robótica e industrial, realidade mista e mercados IoT/IIoT mais amplos. A TDK Ventures apoiará e co-investirá em empresas promissoras do portfólio, oferecendo experiência técnica e acesso aos mercados globais onde a TDK está presente. Startups ou parceiros de investimento interessados podem entrar em contato com a TDK Ventures: www.tdk-ventures.com ou [email protected].

Sobre a Infinite Uptime

A Infinite Uptime é uma empresa global de Serviços de Manutenção Preditiva e soluções de Confiabilidade da Planta. Ajudamos as equipes de manutenção e fabricação a atingir o mais alto nível de confiabilidade da planta, reduzindo o tempo de inatividade não planejado, mitigando os riscos operacionais e melhorando a eficiência geral. Aproveitamos as tecnologias da Indústria 5.0 e uma abordagem que prioriza o digital para criar estratégias de manutenção responsivas para diversos setores globais de manufatura, incluindo Cimento, Aço, Metais e Mineração, Produtos de Consumo Rápido (FMCG, na sigla em inglês), Produtos Químicos, Petróleo e Gás, Energia, Farmacêuticos, Pneus, Automotivo, Construção, Tubos, entre outros. Nossas análises avançadas e diagnósticos industriais em tempo real ajudam líderes de manutenção da planta e equipes de monitoramento com base nas condições, a prever e evitar com precisão, todas as ocorrências de falhas da máquina.

Você pode baixar este texto e as imagens associadas em www.tdk-ventures.com/TDK-ventures-invests-in-infinite-uptimes-industry-50-digital-intelligence-platform/

Contatos para mídia regional

Marca Contato

Telefone Correspondência TDK Srta. S MACKENZIE Publitek Portland, OR, EUA +1 503 720 3743 [email protected] TDK Ventures Sr. R. FINELLI TDK Ventures São José, CA, EUA +1 408 667 5970 [email protected]

FONTE TDK Ventures

SOURCE TDK Ventures