TDK Ventures investit dans la plateforme d'intelligence numérique Industrie 5.0 d'Infinite Uptime

Infinite Uptime révolutionne les applications industrielles grâce à sa plateforme d'intelligence numérique de pointe qui permet de diagnostiquer les pannes en temps réel et de contrôler la fiabilité des équipements mécaniques clés au sein d'une plateforme logicielle intégrée et intelligente

La plateforme utilise l'analyse de la fréquence des vibrations, surveillée par des capteurs intégrés dans des machines essentielles utilisées pour prédire les défaillances

TDK Ventures s'associe à Infinite Uptime pour accélérer l'adoption de technologies de pointe qui favorisent l'automatisation, la réduction des temps d'arrêt et l'amélioration de la durabilité dans la fabrication et dans d'autres secteurs industriels

SAN JOSE, Californie, 26 juillet 2023 /PRNewswire/ -- TDK Corporation (TSE: 6762) a annoncé aujourd'hui que sa filiale, TDK Ventures Inc, a investi dans la startup Infinite Uptime, spécialisée dans l'industrie 5.0, dont la plateforme d'intelligence numérique s'appuie sur une technologie de capteurs de pointe, des analyses avancées et des algorithmes d'apprentissage automatique pour surveiller les équipements mécaniques vitaux dans les applications industrielles afin d'anticiper et de traiter rapidement les défaillances, garantissant ainsi un temps de fonctionnement optimal et des performances supérieures.

La plateforme Predictive Maintenance (PdM) d'Infinite Uptime offre deux fonctionnalités clés au sein d'une plateforme unique : Diagnostics as a Service (DaaS), qui surveille les équipements critiques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et notifie la présence de tout défaut, et Digital Reliability Service (DRS), qui fournit des actions/interventions prescriptives et permet de réaliser des économies sur les temps d'arrêt. En utilisant l'analyse de fréquence des vibrations, surveillée par des capteurs intégrés dans les machines clés, la plateforme détecte les dégradations et les défaillances imminentes. Cette base de données fondée sur la physique alimente la prise de décision basée sur l'IA, permettant aux industries de s'attaquer de manière proactive aux problèmes potentiels et d'optimiser leurs opérations. Ces capacités jouent un rôle essentiel dans l'avancement de la transformation de l'industrie 5.0 pour améliorer l'efficacité de la fabrication, de la production et de l'industrie, tout en favorisant des pratiques plus propres et plus durables grâce à l'optimisation des ressources, à l'identification/atténuation des risques et à la réduction des déchets.

Le besoin de solutions efficaces de surveillance et de maintenance est de plus en plus vital à mesure que les marchés continuent à évoluer vers l'industrie 5.0. La plateforme d'Infinite Uptime répond à cette demande en proposant un système de surveillance évolutif et en temps réel qui permet aux entreprises d'automatiser et d'optimiser leurs opérations, ce qui réduit les temps d'arrêt et améliore la durabilité globale.

La plateforme Predictive Maintenance (PdM) d'Infinite Uptime s'intègre de manière transparente à l'infrastructure industrielle existante, offrant une approche complète, basée sur les données, pour prédire et prévenir les pannes d'équipement. En exploitant l'Internet des objets (IdO), le cloud computing et les analyses avancées, la plateforme fournit des informations exploitables aux décideurs, favorisant l'excellence opérationnelle et soutenant la croissance de l'entreprise.

Le Dr. Raunak Bhinge, PDG d'Infinite Uptime, a déclaré : « Notre mission est de permettre aux industries d'exploiter pleinement le potentiel de l'industrie 5.0, en les dotant des outils et des connaissances nécessaires pour accélérer la croissance de l'entreprise et améliorer la durabilité. Nous sommes ravis de nous associer à TDK Ventures, dont l'expertise et le soutien vont accélérer l'adoption de notre plateforme d'intelligence numérique dans divers secteurs industriels. »

Nicolas Sauvage, président de TDK Ventures, a ajouté : « Infinite Uptime se tient à l'avant-garde de la révolution de l' industrie 5.0 en s'attaquant aux défis critiques de l'automatisation et de l'efficacité industrielles. Leur plateforme d'intelligence numérique a le potentiel de transformer le fonctionnement des industries, ouvrant la voie à un avenir plus durable et plus efficace. Nous sommes ravis de collaborer avec Infinite Uptime et de soutenir leur parcours pour façonner l'avenir d'applications industrielles plus durables. »

TDK Ventures investit à l'échelle mondiale dans des entreprises en phase de démarrage qui s'appuient sur la science fondamentale des matériaux pour ouvrir la voie à un avenir attrayant et durable pour le monde. L'objectif de TDK Ventures est d'aider chaque startup dans laquelle elle investit à atteindre son plein potentiel pour avoir un impact positif sur le monde.

Pour en savoir plus sur TDK Ventures, les startups ou partenaires d'investissement intéressés doivent visiter www.tdk-ventures.com ou contacter [email protected] .

À propos de TDK Corporation

TDK Corporation est un leader mondial des solutions électroniques pour la société intelligente basée à Tokyo, au Japon. Bâtie sur une base de maîtrise de la science des matériaux, TDK accueille les transformations sociétales en restant résolument à la pointe de l'évolution technologique et délibérément « Attracting Tomorrow ». Elle a été créée en 1935 pour commercialiser la ferrite, un matériau clé dans les produits électroniques et magnétiques. Le portefeuille complet et axé sur l'innovation de TDK comprend des composants passifs tels que des condensateurs céramiques, électrolytiques en aluminium et à film, ainsi que des dispositifs magnétiques, haute fréquence, piézo et de protection. La gamme de produits comprend également des capteurs et des systèmes de capteurs tels que des capteurs de température et de pression, magnétiques et MEMS. De plus, TDK fournit des alimentations et des dispositifs énergétiques, des têtes magnétiques et plus encore. Ces produits sont commercialisés sous les marques de produits TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics et TDK-Lambda. TDK se concentre sur les marchés exigeants de l'automobile, de l'électronique industrielle et grand public et des technologies de l'information et de la communication. La société dispose d'un réseau de sites de conception et de fabrication et de bureaux de vente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud. Au cours de l'exercice 2023, TDK a réalisé un chiffre d'affaires total de 16,1 milliards de dollars et employait environ 103 000 personnes dans le monde.

À propos de TDK Ventures

TDK Ventures Inc. investit dans des jeunes entreprises pour renforcer l'innovation dans les domaines de la science des matériaux, de l'énergie/électricité et des domaines connexes généralement sous-représentés dans les portefeuilles de capital-risque. Fondée en 2019 en tant que filiale en propriété exclusive de TDK Corporation, la vision de la société de capital-risque est de propulser les transformations numériques et énergétiques de segments tels que la santé et le bien-être, le transport de nouvelle génération, la robotique et l'industrie, la réalité mixte et les marchés plus larges de l'IoT/IIoT. TDK Ventures co-investira et soutiendra les sociétés de portefeuille prometteuses en fournissant une expertise technique et un accès aux marchés mondiaux où TDK opère. Les jeunes entreprises ou partenaires d'investissement intéressés peuvent contacter TDK Ventures : www.tdk-ventures.com ou [email protected] .

À propos d'Infinite Uptime

Infinite Uptime est une société internationale de services de maintenance prédictive et de solutions de fiabilité des installations. Nous aidons les équipes de maintenance et de fabrication à atteindre le plus haut niveau de fiabilité des installations en réduisant les temps d'arrêt imprévus, en atténuant les risques opérationnels et en améliorant l'efficacité globale. Nous tirons parti des technologies de l'industrie 5.0 et d'une approche numérique pour créer des stratégies de maintenance réactives pour diverses industries manufacturières mondiales, notamment le ciment, l'acier, les métaux et les mines, les produits de grande consommation, les produits chimiques, le pétrole et le gaz, l'électricité, les produits pharmaceutiques, les pneus, l'automobile, la construction, la tuyauterie et bien d'autres encore. Nos analyses avancées et nos diagnostics industriels en temps réel aident les responsables de la maintenance des usines et les équipes de maintenance conditionnelle à prédire avec précision et à éviter les pannes de machines à chaque fois.

Vous pouvez télécharger ce texte et les images associées à l'adresse www.tdk-ventures.com/TDK-ventures-invests-in-infinite-uptimes-industry-50-digital-intelligence-platform/

Contacts pour les médias régionaux

Marque Contact

Téléphone Adresse mail TDK Mme S MACKENZIE Publitek Portland, Oregon, États-Unis +1 503 720 3743 [email protected] TDK Ventures M. R. FINELLI TDK Ventures San Jose, Californie, États-Unis +1 408 667 5970 [email protected]

SOURCE TDK Ventures