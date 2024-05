TDR Capital et I Squared Capital remportent l'appel d'offres pour Applus Services S.A.

LONDRES, 1er mai 2024 /PRNewswire/ -- TTDR Capital et I Squared Capital ont le plaisir d'annoncer que leur offre concernant la société de certification espagnole, Applus Services S.A., a été retenue.

Applus est l'un des leaders mondiaux de l'analyse, de l'inspection et de la certification. Applus a déclaré un chiffre d'affaires de 2 058 millions d'euros en 2023 et emploie plus de 26 000 personnes dans plus de 70 pays. Le chiffre d'affaires généré par le pays d'origine, l'Espagne, représentait 23 % du total. Applus est présente sur trois marchés vastes et profonds : l'automobile, l'énergie et l'industrie, et les laboratoires.

L'offre gagnante de 12,78 euros par action a été confirmée par l'autorité espagnole de régulation des marchés, la CNMV. L'entité adjudicataire, Amber Equity Company, entrera désormais dans une période d'acceptation pour Applus Services S.A.

Mohammed el Gazzar, associé principal chez I Squared, a commenté l'issue heureuse du processus de vente aux enchères en ces termes : « Nous sommes ravis d'être sortis vainqueurs d'un processus long et intense. Je suis reconnaissant à TDR pour son partenariat tout au long de ce processus. I Squared et TDR ont une longue histoire couronnée de succès. Nous soutenons les équipes de gestion en leur apportant des capitaux et une expertise sectorielle afin de les aider à développer des entreprises de classe mondiale. Nous avons récemment mené à bien des transactions de grande envergure, notamment le rachat d'Aggreko plc, qui a été couronné de succès. Les performances d'Aggreko plc sous notre direction combinée démontrent notre capacité à travailler avec la direction pour réaliser sa vision stratégique. »

el Gazzar a poursuivi : « Pour I Squared, Applus est un actif lié aux infrastructures extrêmement intéressant. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe dirigeante dans les semaines et les mois à venir afin d'assurer une transition en douceur vers une propriété privée. »

Gary Lindsay, associé directeur chez TDR Capital, a déclaré : « TDR se concentre sur l'investissement de son capital et de son savoir-faire dans des entreprises présentant des opportunités de croissance séculaire à long terme telles qu'Applus. La société a développé une excellente activité dans le domaine des essais et de l'inspection automobiles et a réussi à se concentrer sur des opportunités à plus forte croissance : les laboratoires, les énergies renouvelables, les segments de l'énergie et des infrastructures. Cette transaction permet à Applus de se positionner pour une dynamique changeante - contrôle réglementaire, passage à des transports et à une électrification plus durables. »

« Nous voyons une possibilité d'accélérer le développement d'Applus en tant que leader mondial de l'industrie des TIC qui occupe des positions fortes dans ses segments très attrayants. C'est un excellent résultat pour les investisseurs du marché public qui ont soutenu Applus. « Nous pensons désormais que l'activité devrait être meilleure pour toutes les parties prenantes sans les contraintes et l'orientation à court terme imposées par le marché public. »

À propos d'I Squared Capital

I Squared est un investisseur indépendant de premier plan dans le domaine des infrastructures, qui gère plus de 38 milliards de dollars d'actifs. Nous sommes réputés pour le développement de plateformes d'investissement dans des projets d'infrastructure où nous commençons petit et prenons de l'ampleur. Nous nous appuyons sur une vision globale et une profonde intelligence locale pour résoudre des problèmes complexes, favoriser la création d'entreprises plus intelligentes, servir les communautés locales et investir dans un avenir plus durable afin de fournir des services essentiels à des millions de personnes dans le monde entier. Basée à Miami, notre équipe compte plus de 270 personnes et possède des bureaux à Londres, Munich, New Delhi, São Paulo, Singapour, Sydney, Taipei et Abou Dhabi. Nous gérons un portefeuille diversifié de 83 entreprises dans 71 pays, avec plus de 66 000 employés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.isquaredcapital.com .

À propos de TDR Capital

TDR est une société de capital-investissement de premier plan qui gère plus de 15 milliards d'euros d'actifs et détient généralement des participations majoritaires dans des entreprises européennes solides et leaders sur leur marché. TDR a une solide expérience en matière de collaboration avec les équipes de direction des sociétés de portefeuille afin de concrétiser une vision commune de la croissance et de la création de valeur, en tirant parti de son expertise en matière d'investissement, d'opérations et de science des données. TDR Capital adopte une approche à long terme et conserve généralement ses investissements bien au-delà de la moyenne du secteur.