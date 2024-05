TDR Capital und I Squared Capital mit erfolgreichem Übernahmeangebot für Applus Services S.A.

LONDON, 1. Mai 2024 /PRNewswire/ -- TDR Capital und I Squared Capital freuen sich, ihr erfolgreiches Angebot für das spanische Zertifizierungsunternehmen Applus Services S.A. bekannt zu geben.

Applus ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung (Testing, Inspection and Certification, TIC). Applus verzeichnete im Jahr 2023 einen Umsatz von 2.058 Millionen Euro und beschäftigt über 26.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern. Die im Heimatland Spanien erzielten Einnahmen machten 23 % der Gesamteinnahmen aus. Applus wendet sich an drei tiefe und breite Märkte: Automobilindustrie; Energie und Industrie; Laboratorien.

Das Angebot von 12,78 EUR pro Aktie wurde von der spanischen Börsenaufsicht CNMV bestätigt. Das erfolgreiche Bieterunternehmen, Amber Equity Company, wird nun eine Annahmefrist für Applus Services S.A. einleiten.

Mohammed el Gazzar, Senior Partner von I Squared, kommentierte den erfolgreichen Ausgang des ngebotsverfahrens wie folgt: „Wir freuen uns, dass wir in einem langen und intensiven Verfahren den Zuschlag erhalten haben. Ich bin TDR für die partnerschaftliche Zusammenarbeit dankbar. I Squared und TDR haben eine lange und erfolgreiche Geschichte. Wir unterstützen Managementteams mit Kapital und Branchenkenntnissen, um ihnen zu helfen, Unternehmen von Weltklasse zu entwickeln. Zu unseren jüngsten Erfolgen bei der Durchführung großer Transaktionen gehört die erfolgreiche Privatisierung von Aggreko plc. Die Leistung von Aggreko plc unter unserer gemeinsamen Leitung zeigt, dass wir in der Lage sind, mit dem Management zusammenzuarbeiten, um dessen strategische Vision zu verwirklichen."

El Gazzar fuhr fort: „Für I Squared ist Applus ein äußerst attraktiver infrastrukturbezogener Vermögenswert. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen und Monaten mit dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang in private Hände zu gewährleisten."

Gary Lindsay, geschäftsführender Partner, TDR Capital, sagte: „TDR konzentriert sich darauf, unser Kapital und Know-how in Unternehmen mit langfristigen Wachstumschancen wie Applus zu investieren. Das Unternehmen hat ein großartiges Geschäft im Bereich der Automobilprüfung und -inspektion aufgebaut und hat seinen Schwerpunkt erfolgreich auf höhere Wachstumsmöglichkeiten verlagert: Laboratorien, erneuerbare Energien, Energie und Infrastrukturen. Mit dieser Transaktion ist Applus für die sich verändernde Dynamik gerüstet – die Überprüfung durch die Regulierungsbehörden, die Umstellung auf einen nachhaltigeren Verkehr und die Elektrifizierung."

„Wir sehen die Chance, die Entwicklung von Applus zu einem weltweit führenden Unternehmen in der TIC-Branche mit starken Positionen in seinen hoch attraktiven Segmenten zu beschleunigen. Dies ist ein hervorragendes Ergebnis für die Anleger, die Applus auf dem öffentlichen Markt unterstützt haben. Wir glauben nun, dass das Geschäft für alle Beteiligten besser sein sollte, ohne die Zwänge und die kurzfristige Ausrichtung, die der öffentliche Markt mit sich bringt."

Informationen zu I Squared Capital

I Squared ist ein führender unabhängiger globaler Infrastrukturinvestor mit einem verwalteten Vermögen von über 38 Milliarden US-Dollar. Wir sind bekannt für die Entwicklung von Investitionsplattformen für Infrastrukturprojekte, bei denen wir klein anfangen und groß werden. Wir nutzen globale Erkenntnisse und tiefgreifende lokale Intelligenz, um komplexe Probleme zu lösen, intelligentere Unternehmen zu fördern, lokalen Gemeinschaften zu dienen und in eine nachhaltigere Zukunft zu investieren, um Millionen von Menschen auf der ganzen Welt wichtige Dienstleistungen zu bieten. Wir sind ein Team von über 270 Mitarbeitern mit Hauptsitz in Miami und Büros in London, München, Neu-Delhi, São Paulo, Singapur, Sydney, Taipeh und Abu Dhabi. Wir unterhalten ein vielfältiges Portfolio von 83 Unternehmen in 71 Ländern mit über 66.000 Mitarbeitern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.isquaredcapital.com .

Informationen zu TDR Capital

TDR ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 15 Milliarden Euro und hält in der Regel Mehrheitsbeteiligungen an starken, marktführenden Unternehmen mit Sitz in Europa. TDR kann auf eine lange Erfolgsgeschichte in der Zusammenarbeit mit den Managementteams der Portfoliounternehmen zurückblicken, um eine gemeinsame Vision für Wachstum und Wertschöpfung zu verwirklichen und dabei sein Fachwissen in den Bereichen Investitionen, Betrieb und Data Science zu nutzen. TDR Capital verfolgt einen langfristigen Ansatz und hält Investitionen in der Regel weit über den Branchendurchschnitt hinaus.