Tealium ernennt Branchenveteran Rob Coyne zum Vertriebsleiter in Europa-Naher Osten

Coyne wird als Senior Vice President und Managing Director für Tealium EMEA tätig sein und bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing und SaaS mit.

SAN DIEGO, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Tealium, die größte unabhängige und vertrauenswürdigste Plattform für Kundendaten (CDP), hat heute bekannt gegeben, dass Branchenveteran Rob Coyne als Senior Vice President und Managing Director für die EMEA-Region zum Unternehmen gestoßen ist. Coyne wird für die Leitung der EMEA-Vertriebsteams, die Entwicklung leistungsstarker Erfolgsstrategien und die Beschleunigung des Umsatzwachstums verantwortlich sein.

Rob Coyne, Senior Vice President and Managing Director at Tealium, EMEA

„Rob hat eine lange und erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Skalierung von hochleistungsfähigen Teams, um Unternehmenskundenerlebnisse mit komplexen und wichtigen Technologieplattformen zu unterstützen", sagte Ted Purcell, Chief Revenue Officer bei Tealium. „Rob ist nicht nur ein dynamischer Branchenführer mit nachgewiesenem Fachwissen, er verkörpert auch die Arbeitsweisen (WOWs) von Tealium durch seinen authentischen und den Menschen in den Mittelpunkt stellenden Führungsstil. Wir sind begeistert, Rob an Bord zu haben und freuen uns darauf, wie er unser globales Team voranbringen wird."

Zuletzt war Coyne als Chief Revenue Officer bei Thunderhead tätig und leitete das Unternehmen während seiner erfolgreichen Übernahme durch Medallia im Februar 2022. Zuvor leitete Coyne die EMEA-Expansion sowohl für Hootsuite als auch für Kenshoo, wo er die Aktivitäten von Großbritannien aus weltweit ausbaute, darunter in ganz Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Coyne verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Vertriebsleitung von wachstumsstarken börsennotierten Unternehmen und war zuvor auch bei SAP und Oracle tätig.

Coyne untersteht Purcell und wird die Vertriebs- und Lösungsberatungsteams in Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Großbritannien leiten. Tealium ist in der EMEA-Region mit mehr als 200 Teammitgliedern vertreten und unterstützt mehr als 300 führende Unternehmen in der EMEA-Region in 25 Ländern und Territorien.

Informationen zu Tealium

Tealium verbindet Kundendaten über Web, Mobilgeräte, Offline und IoT, damit Unternehmen eine bessere Verbindung zu ihren Kunden herstellen können. Das schlüsselfertige Integrationsökosystem von Tealium unterstützt mehr als 1.300 integrierte Verbindungen und ermöglicht es Marken, eine komplette Echtzeit-Kundendateninfrastruktur zu erstellen. Zu den Lösungen von Tealium gehören eine Kundendatenplattform mit maschinellem Lernen, Tag-Management, ein API-Hub und Datenmanagement-Lösungen, die Kundendaten wertvoller, besser umsetzbar, datenschutzkonformer und sicherer machen. Mehr als 850 führende Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen Tealium bei der Umsetzung ihrer Kundendatenstrategien. Weitere Informationen finden Sie auf www.tealium.com.

