Tealium nomme le vétéran de l'industrie Rob Coyne à la tête des ventes pour l'Europe et le Moyen-Orient

M. Coyne occupera le poste de vice-président principal et directeur général de Tealium EMEA. Il apporte plus de 25 ans d'expérience stratégique dans les domaines de la technologie marketing et du SaaS

SAN DIEGO, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Tealium , Tealium, la plateforme de données clients (CDP) indépendante la plus importante et la plus fiable, a annoncé aujourd'hui que Rob Coyne, vétéran de l'industrie, a rejoint l'entreprise en tant que vice-président principal et directeur général de la région EMEA. Rob Coyne sera chargé de diriger les équipes de vente de la région EMEA, de développer des stratégies de réussite performantes et d'accélérer la croissance du chiffre d'affaires.

Rob Coyne, Senior Vice President and Managing Director at Tealium, EMEA (PRNewsfoto/Tealium)

« Rob a une longue expérience couronnée de succès dans la mise en place d'équipes performantes pour soutenir l'expérience client d'entreprises possédant des plates-formes technologiques complexes et importantes », a déclaré Ted Purcell, directeur des revenus chez Tealium. « Rob est non seulement un leader dynamique de l'industrie qui possède une expertise éprouvée, mais il incarne également les méthodes de travail de Tealium grâce à son style de leadership authentique et axé sur la personne. Nous sommes ravis d'avoir Rob à bord et nous attendons avec impatience de voir comment il va accélérer notre équipe mondiale. »

Plus récemment, Rob Coyne a occupé le poste de directeur des revenus chez Thunderhead, assumant la direction de l'entreprise tout au long de son acquisition réalisée avec succès par Medallia en février 2022. Auparavant, Coyne a dirigé l'expansion de Hootsuite et Kenshoo dans la région EMEA, où il a développé les opérations du Royaume-Uni à l'échelle mondiale, y compris en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. M. Coyne possède une solide expérience de la direction des ventes au sein d'entreprises publiques à forte croissance. Il a également occupé des postes chez SAP et Oracle.

Relevant de M. Purcell, M. Coyne dirigera les équipes de vente et de conseil en solutions en Autriche, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Espagne, dans les Émirats arabes unis et au Royaume-Uni. Tealium est présent dans la région EMEA avec plus de 200 membres d'équipe, et accompagne plus de 300 entreprises de premier plan basées dans la région EMEA dans 25 pays et territoires.

À propos de Tealium

Tealium connecte les données clients web, mobile, offline et objets connectés afin de permettre aux entreprises de mieux se connecter à leurs clients. L'écosystème d'intégration clé en main de Tealium prend en charge plus de 1 300 connexions intégrées, permettant ainsi aux marques de créer une infrastructure complète de données clients en temps réel. Les solutions de Tealium comprennent une plateforme de données clients avec apprentissage automatique, gestion de balises, un centre API et des solutions de gestion des données qui rendent les données clients plus précieuses, exploitables, conformes aux normes de confidentialité et sécurisées. Plus de 850 entreprises de premier plan à travers le monde font confiance à Tealium pour piloter leurs stratégies de données clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tealium.com .

