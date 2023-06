Team Telecom Armenia kündigt Börsengang in Armenien mit Ameriabank als alleinigem Arrangeur an

JEREWAN, Armenien, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Team Telecom Armenia, eines der größten Telekommunikationsunternehmen in Armenien, hat mit der Ameriabank als alleinigem Arrangeur des Prozesses einen Börsengang (IPO) durchgeführt. Diese strategische Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem lokalen Kapitalmarkt, da es sich um den ersten Börsengang eines Unternehmens aus dem TMT-Sektor handelt. Die Transaktion ermöglicht es Telecom Armenia, seine wachsende Infrastruktur weiter zu nutzen, seine Marktpräsenz zu verbessern und Innovationen im dynamischen Telekommunikationssektor Armeniens voranzutreiben.

Das Unternehmen wird die aufgenommenen Mittel für den Ausbau des Glasfaser-NGN-Netzes in ganz Armenien, die Einführung des 5G-Mobilfunknetzes und die Aktivierung neuer internationaler Kanäle verwenden. Da das Unternehmen im Bereich der digitalen Technologien tätig ist, wird es auch moderne digitale Tools und Lösungen einführen und weitere ehrgeizige Projekte umsetzen.

„Der heutige Tag markiert einen bedeutenden Meilenstein für Team Telecom Armenia, da wir unseren Börsengang in Angriff nehmen, ein Beweis für unser Engagement für Wachstum, Innovation und die Bereitstellung außergewöhnlicher Telekommunikationsdienste. Dieser Börsengang wird nicht nur unsere Infrastruktur und Marktpräsenz stärken, sondern auch Anlegern die Möglichkeit geben, uns auf diesem aufregenden Weg zu begleiten. Gemeinsam werden wir die Zukunft des armenischen Telekommunikationssektors gestalten ", kommentierteHayk Yesayan, CEO desTeam Telecom Armenia.

Die Ameriabank, die führende Investmentbank in Armenien und größte Finanzinstitution auf dem lokalen Wertpapiermarkt, fungiert als alleiniger Arrangeur und Bookrunner für das Angebot in Höhe von 8.240 Mio. AMD, das in Übereinstimmung mit den lokalen regulatorischen Anforderungen strukturiert wurde und nach der Platzierung an der Armenia Securities Exchange notiert werden soll. Um die Zugänglichkeit für potenzielle Kleinanleger zu verbessern, können Team-Telecom-Anteile auch über die MyInvest-Plattform auf der mobilen App der Ameriabank erworben werden. Die Plattform ermöglicht es den Anlegern, die Aktien online zu erwerben, was ein optimiertes und digitales Anlageerlebnis gewährleistet.

Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Transaktionsberatung in verschiedenen Sektoren hat die Ameriabank in jüngster Zeit auf dem lokalen Kapitalmarkt unter anderem die größte Unternehmensanleihe-Transaktion in Armenien für Zangezur Copper Molybdenum Combine (ZCMC), einen der führenden Molybdänproduzenten der Welt, erfolgreich durchgeführt. In ihrer Funktion als Lead Arranger und Market Maker engagierte die Ameriabank internationale institutionelle Investoren wie die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und die Black Sea Trade and Development Bank als Ankerinvestoren.

Artak Hanesyan, CEO der Ameriabank, kommentierte: „Wir freuen uns, mit Team Telecom Armenia zusammenzuarbeiten und unser Fachwissen und Netzwerk einzubringen, um eine reibungslose Durchführung des Börsengangs des Unternehmens zu gewährleisten. Diese Transaktion ist ein echter Meilenstein für den lokalen Kapitalmarkt und wird die Entwicklung des armenischen Aktienmarktes erheblich fördern. Wir erwarten ein gut diversifiziertes Portfolio mit aktiver Beteiligung sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen Investoren, was einen liquiden und tiefen Sekundärmarkt gewährleisten wird."

Der angekündigte Börsengang ist nach dem im Mai 2022 gestarteten Finanzierungsprogramm in Höhe von 45 Millionen Dollar ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung von Team Telecom Armenia. Das von der Internationalen Finanz-Corporation (IFC), der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und der Ameriabank gewährte Darlehen diente der Einrichtung einer Hochgeschwindigkeits-Internetinfrastruktur in Armenien, einschließlich des Ausbaus des 4G-Mobilfunknetzes und des Aufbaus des NGN-Netzes (Next Generation Network) mit einer Geschwindigkeit von 25 Gb/s in ganz Armenien. Die Vereinbarung ermöglicht mindestens 1,1 Millionen Mobilfunkteilnehmern schnellere Internetdienste und mehr als 450.000 Haushalten einen Glasfaser-Internetzugang.

Die Expansion und der Zugang zu Kapital durch den Börsengang von Team Telecom Armenia dürften sich positiv auf die armenische Wirtschaft auswirken, da der IKT-Sektor (Informations- und Kommunikationstechnologien) durchweg zweistellige jährliche Wachstumsraten erzielt und in den letzten vier Jahren einen der drei größten Beiträge zum BIP-Wachstum des Landes geleistet hat. Den jüngsten Statistiken zufolge verzeichneten die IKT im Jahr 2023 Q1 ein Wachstum von über 60 %, trugen damit 2,93 Prozentpunkte zum BIP-Wachstum bei und wurden zum größten Wachstumstreiber im ersten Quartal 2023.

Informationen zu Team Telecom Armenia

Team Telecom Armenia ist eine rein armenische Marke und ein starkes Team von Tausenden von Fachleuten. Das Unternehmen ist im Bereich der Telekommunikation in Armenien tätig und bietet mobile und feste Internetdienste sowie digitales Fernsehen, mobile und Festnetztelefonie an. Team baut ein einzigartiges NGN (Next Generation Network) mit einer Bandbreite von 25 Gb/s auf und bietet Internet-, Digitalfernseh-, Mobilfunk- und Festnetzkommunikationsdienste in ganz Armenien an.

Informationen zu Ameriabank

Die Ameriabank ist ein führendes Finanzinstitut und leistet einen wesentlichen Beitrag zur armenischen Wirtschaft. Als sich dynamisch entwickelnde Universalbank bietet die Ameriabank über ihre Omnikanal-Vertriebsplattform und mit klarem Fokus auf digitale Produkte und Ökosysteme ein großes Paket an innovativen Bankdienstleistungen an. Die Ameriabank hat einen kundenorientierten Ansatz gewählt, um die Servicequalität und ein modernes Bankerlebnis in einem sich entwickelnden digitalen Umfeld zu gewährleisten. Die Ameriabank hat sich verpflichtet, ihre Geschäfte verantwortungsvoll zu führen und den Übergang Armeniens in eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben.

