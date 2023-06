Team Telecom Armenia annonce son introduction en bourse en Arménie avec Ameriabank comme seul arrangeur

YEREVAN, Arménie, 23 juin 2023 /PRNewswire/ -- Team Telecom Armenia, l'une des plus grandes sociétés de télécommunications d'Arménie, a lancé son introduction en bourse (IPO) avec Ameriabank agissant en tant qu'arrangeur unique pour le processus. Cette collaboration stratégique marque une étape importante sur le marché local des capitaux, puisqu'il s'agit de la toute première introduction en bourse d'une entreprise du secteur des TMT. L'opération permettra à Telecom Armenia de continuer à capitaliser sur son infrastructure croissante, de renforcer sa présence sur le marché et de stimuler l'innovation dans le secteur dynamique des télécommunications en Arménie.

Team Telecom Armenia announces IPO in Armenia with Ameriabank as the sole arranger

L'entreprise utilisera les fonds levés pour le déploiement du réseau NGN en fibre optique dans toute l'Arménie, le lancement du réseau mobile 5G et l'activation de nouvelles chaînes internationales. Engagée dans le domaine des technologies numériques, la société introduira également des outils et des solutions numériques modernes et mettra en œuvre d'autres projets ambitieux.

« Aujourd'hui, Team Telecom Armenia franchit une étape importante en lançant son introduction en bourse, ce qui témoigne de notre engagement en faveur de la croissance, de l'innovation et de la fourniture de services de télécommunications exceptionnels. Cette introduction en bourse va non seulement renforcer notre infrastructure et notre présence sur le marché, mais aussi donner l'occasion aux investisseurs de nous rejoindre dans cette aventure passionnante. Ensemble, nous façonnerons l'avenir du secteur des télécommunications en Arménie », a déclaré Hayk Yesayan, PDG de Team Telecom Armenia.

Ameriabank, la première banque d'investissement en Arménie et la plus grande institution financière sur le marché local des valeurs mobilières, agit en tant qu'unique arrangeur et teneur de livre pour l'offre de 8 240 millions AMD, structurée en conformité avec les exigences réglementaires locales et qui sera cotée à la Bourse des valeurs mobilières d'Arménie après le placement. Afin d'améliorer l'accessibilité pour les investisseurs particuliers potentiels, les actions de Team Telecom sont également disponibles à l'achat via la plateforme MyInvest sur l'application mobile d'Ameriabank. Cette plateforme permet aux investisseurs d'acheter les actions en ligne, garantissant ainsi une expérience d'investissement rationalisée et numérique.

Forte d'une expérience reconnue dans le domaine des services de conseil en matière de transactions dans divers secteurs, Ameriabank a récemment mené à bien une opération importante sur le marché local des capitaux, à savoir la plus grande émission d'obligations de sociétés jamais réalisée en Arménie pour le Zangezur Copper Molybdenum Combine (ZCMC), l'un des principaux producteurs de molybdène au monde. Agissant en tant qu'arrangeur principal et teneur de marché, Ameriabank a engagé des investisseurs institutionnels internationaux tels que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque de commerce et de développement de la mer Noire, entre autres, en tant qu'investisseurs d'ancrage.

Artak Hanesyan, PDG d'Ameriabank, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Team Telecom Armenia et d'apporter notre expertise et notre réseau pour assurer une exécution sans heurts de l'introduction en bourse de la société. Il s'agit d'une opération qui fera date sur le marché local des capitaux et qui contribuera grandement au développement du marché des actions en Arménie. Nous nous attendons à avoir un portefeuille bien diversifié avec la participation active d'investisseurs particuliers et institutionnels, ce qui garantira un marché secondaire liquide et profond. »

L'introduction en bourse annoncée constitue une nouvelle étape dans le développement de Team Telecom Armenia, après le programme de financement de 45 millions de dollars lancé en mai 2022. Le prêt facilité par la Société financière internationale (SFI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et Ameriabank visait à mettre en place une infrastructure internet à haut débit en Arménie, y compris l'expansion de son réseau mobile 4G et la construction d'un réseau NGN (Next Generation Network) d'une vitesse de 25 Go/s à travers l'Arménie. L'accord offre des services Internet plus rapides à au moins 1,1 million d'abonnés du système mobile, et un accès Internet par fibre optique à plus de 450 000 ménages.

L'expansion et l'accès aux capitaux grâce à l'introduction en bourse de Team Telecom Armenia devraient avoir un impact positif sur l'économie arménienne, car le secteur des TIC (technologies de l'information et de la communication) enregistre régulièrement des taux de croissance annuels à deux chiffres et est devenu l'un des trois principaux contributeurs à la croissance du PIB du pays au cours des quatre dernières années. Selon les statistiques les plus récentes, les TIC ont enregistré une croissance de plus de 60 % au premier trimestre 2023, contribuant à hauteur de 2,93 % à la croissance du PIB et devenant le plus grand contributeur à la croissance du PIB au premier trimestre 2023.

À propos de Team Telecom Armenia

Team Telecom Armenia est une marque entièrement arménienne et une puissante équipe de milliers de professionnels. L'entreprise opère dans le domaine des télécommunications en Arménie et fournit des services Internet mobiles et fixes, ainsi que des services de télévision numérique, de téléphonie mobile et fixe. L'équipe construit un réseau de prochaine génération (NGN) unique avec une bande passante de 25 Go/s et fournit des services Internet, de télévision numérique, de téléphonie mobile et fixe dans toute l'Arménie.

À propos d'Ameriabank

Ameriabank est une institution financière de premier plan et un contributeur majeur à l'économie arménienne. Banque universelle au développement dynamique, Ameriabank propose un large éventail de services bancaires innovants par le biais de sa plateforme de distribution omni-canal, en mettant clairement l'accent sur les produits et les écosystèmes numériques. Ameriabank a adopté une approche centrée sur le client afin de garantir la qualité du service et une expérience bancaire moderne dans un environnement numérique en constante évolution. Ameriabank s'engage à faire des affaires de manière responsable et à favoriser la transition de l'Arménie vers un avenir durable.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2108809/AmeriaBank_Telecom_Armenia_1.jpg

SOURCE AmeriaBank; Telecom Armenia