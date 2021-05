Tecate® anuncia patrocinio oficial de los EE.UU. a la LIGA BBVA MX

WHITE PLAINS, Nueva York, 10 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- HEINEKEN USA y su marca TECATE® anunciaron hoy el patrocinio oficial y multi-anual de la LIGA BBVA MX, la liga de fútbol más vista de los Estados Unidos. Tecate USA también será socio de los otros torneos de la LIGA BBVA MX, LIGA BBVA Expansión MX y LIGA BBVA MX Femenil. El patrocinio oficial y sus activaciones asociadas reflejan la afinidad y pasión de larga data por el fútbol mexicano aquí en los Estados Unidos.

El acuerdo incluye el uso de logotipos, nombres e imágenes de equipos y jugadores que participan en la LIGA BBVA MX, entrevistas con leyendas del fútbol mexicano, presencia en partidos durante las aperturas y clausuras de temporada, acceso a artículos exclusivos y presencia en los mejores resúmenes de partidos en las plataformas sociales de LIGA BBVA MX.

"Con este patrocinio exclusivo, Tecate da un paso firme hacia adelante para posicionarse como la marca que mejor conecta a los fanáticos estadounidenses con sus equipos favoritos de fútbol de la LIGA MX, ofreciendo experiencias memorables dentro y fuera del campo", dijo el director senior de la marca Tecate, Oscar Martínez. "En vísperas de un emocionante verano de fútbol, estamos encantados de ofrecer experiencias inolvidables que le hablen a nuestro espíritu inconformista y desacomplejado. ¡México is in us!"

Guillermo Alegret, director comercial de la LIGA MX, agregó: "Estamos muy emocionados de que Tecate, una marca mexicana consolidada y conocida, ampliar su asociación de LIGA MX a los Estados Unidos. No hay duda de que la afición de la LIGA MX en Estados Unidos es muy fuerte, con un promedio de más de 400,000 espectadores por partido, lo que representa un 40% de la audiencia de la LIGA MX. El mercado estadounidense sigue siendo un lugar importante para que la LIGA MX crezca y se conecte a diario con la comunidad hispana, además de los más de 35 millones de mexicoamericanos que viven allí".

"Tecate ya es una de las marcas favoritas de los mexicoamericanos para disfrutar con amigos y esa es la intención de esta asociación: ofrecer experiencias divertidas y seguras para los fanáticos de edad legal, al tiempo que nos permite entregar mensajes de responsabilidad social", agregó Martínez.

ACERCA DE TECATE

TECATE® representa la energía auténtica de los mexicoamericanos en los EE.UU. Aún somos producidos en la tierra de donde llevamos nuestro nombre Tecate, usando la misma receta de alta calidad desde 1944. TECATE® es importada por Cervezas Mexicanas, White Plains, N.Y. Para obtener noticias y actualizaciones, síganos en Twitter e Instagram @Tecate o visite TecateBeerUSA.com

ABOUT LIGA MX

Con sede en Toluca, LIGA MX se fundó en 2012 para promover el desarrollo del fútbol en México por todas las divisiones y en todos los otros áreas: deportiva y competencias, administrativa, jurídica, comunicación y mercadeo.

Liga MX es la organización que maneja las ligas mexicanas profesionales más importantes. La división top de Liga MX, Liga BBVA MX, tiene una audiencia muy fuerte en toda Norteamérica y entre las ligas más grandes en el hemisferio oeste. Otras competencias profesionales de Liga MX incluye Liga BBVA MX Feminil, Expansion BBVA MX y E-Liga BBVA MX.

