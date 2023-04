Tecfil annonce le premier papier durable au monde pour les filtres automobiles

Fabriqué à partir de matériaux recyclables et biodégradables, au lieu de polymères synthétiques à longue chaîne, le nouveau papier est plus performant que le produit actuel et a une empreinte durable, conformément à la nécessité mondiale de réduire les émissions équivalentes de CO2

SÃO PAULO, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- Tecfil, le plus grand fabricant de filtres automobiles d'Amérique latine, en partenariat avec Ahlstrom, un leader mondial des solutions de fibres durables et innovantes, a annoncé un premier papier durable pour les filtres automobiles. Le produit, développé par Ahlstrom dans son centre technologique au Brésil, après des années de recherche sur le remplacement des matériaux synthétiques par des matériaux recyclables et/ou biodégradables, est utilisé par Tecfil, qui a participé activement aux tests de validation du papier dans les filtres.

« Cette innovation fait de Tecfil la première entreprise au monde à adopter un papier durable comme moyen de filtrage, qui offre des performances accrues. Nous prévoyons de commercialiser une nouvelle gamme de filtres aux performances supérieures et de nous concentrer encore davantage sur la durabilité et la protection de l'environnement », explique Wagner Vieira, directeur commercial de Tecfil.

La technologie sera d'abord utilisée dans les filtres à huile de Tecfil, qui équipent plus de 4 000 modèles de véhicules légers et lourds et de motos, puis dans les filtres à air.

L'avantage technologique du matériau réside dans son attrait environnemental. Son Single Score - un indicateur de l'empreinte environnementale de l'Union européenne qui évalue l'impact général d'un produit sur l'environnement -, est inférieur de 16 % et comprend notamment une réduction de 18 % des émissions équivalentes de CO2, grâce à une réduction des émissions de matières premières et du transport en amont.

André Pereira, directeur des ventes chez Ahlstrom, explique que le nouveau papier présente d'innombrables avantages pour l'environnement. « Le produit répond à un besoin mondial de réduire les polluants, les formaldéhydes et le CO2, et il a un impact positif sur la couche d'ozone, les radiations, les émissions de particules, les carcinogènes toxiques, l'utilisation de l'eau et des combustibles fossiles, parmi d'autres aspects qui affectent le changement climatique », déclare André.

Le nouveau papier sera officiellement présenté sur le marché au stand de Tecfil à Automec, le plus grand marché secondaire de l'automobile au Brésil, du 25 au 29 avril, à la São Paulo Expo, dans la capitale de l'État.

