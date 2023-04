Tecfil kündigt weltweit erstes nachhaltiges Papier für Autofilter an

Das neue Papier wird aus recycelbaren und biologisch abbaubaren Materialien anstelle von langkettigen synthetischen Polymeren hergestellt, bietet eine bessere Leistung als das aktuelle Produkt und hat einen umweltfreundlichen Fußabdruck im Einklang mit der globalen Notwendigkeit, CO2-Äquivalente zu reduzieren.

SÃO PAULO, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- Tecfil, der größte Hersteller von Autofiltern in Lateinamerika, hat in Partnerschaft mit Ahlstrom, einem weltweit führenden Unternehmen für nachhaltige und innovative Faserlösungen, ein weltweit erstes umweltfreundliches Papier für Autofilter angekündigt. Das Produkt, das von Ahlstrom in seinem Technologiezentrum in Brasilien nach jahrelanger Forschung zum Ersatz synthetischer Materialien durch recycelbare und/oder biologisch abbaubare Materialien entwickelt wurde, wird von Tecfil verwendet, das sich aktiv an den Validierungstests des Papiers in den Filtern beteiligt hat.

„Diese Innovation macht Tecfil zum ersten Unternehmen der Welt, das ein umweltfreundliches Papier als Filtermittel verwendet, das zudem eine verbesserte Leistung bietet. Wir haben vor, eine neue Filterlinie mit überlegener Leistung auf den Markt zu bringen und uns noch stärker auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu konzentrieren", erklärt Wagner Vieira, kaufmännischer Leiter von Tecfil.

Die Technologie wird zunächst in den Ölfiltern von Tecfil, die in über 4.000 Modellen von leichten und schweren Fahrzeugen und Motorrädern zum Einsatz kommen, und später in Luftfiltern zum Einsatz kommen.

Der technologische Vorsprung des Materials liegt in seiner Umweltverträglichkeit. Sein Single Score – ein EU-Indikator für den ökologischen Fußabdruck, der die allgemeinen Umweltauswirkungen eines Produkts bewertet – ist 16 % niedriger und umfasst insbesondere eine 18 %ige Reduzierung von äquivalenten CO2-Emissionen dank einer Reduzierung der Rohstoffemissionen und des vorgelagerten Transports.

André Pereira, Director of Sales bei Ahlstrom, erklärt, dass das neue Papier zahllose Vorteile für die Umwelt mit sich bringt. „Das Produkt ist eine Antwort auf den globalen Bedarf, Schadstoffe, Formaldehyde und CO2 zu reduzieren, und hat eine positive Wirkung in Bezug auf Ozonschicht, Strahlung, Partikelemission, toxische Karzinogene, Wassernutzung und Verwendung fossiler Brennstoffe, neben anderen Aspekten, die sich auf den Klimawandel auswirken", sagt André.

Das neue Papier wird offiziell an Tecfils Stand auf der Automec, dem größten Automobil-Aftermarket von Brasilien, vom 25. bis 29. April am Messegelände der São Paulo Expo in der Hauptstadt des Staates vorgestellt.

