Tech Data nomeia Raffaelo Piccolo para liderar operações do México

"A experiência de Raffaelo com líderes reconhecidos em tecnologia e processos de negócios o equipa muito bem para seu novo cargo", declarou Piquion. "Nós acreditamos que a paixão de Raffaelo por servir a clientes e desenvolver uma equipe de conquistadores elevados contribuirá ainda mais para nosso sucesso e ímpeto no México. Sua experiência com equipes integradas e na ativação de um ambiente bem-sucedido que excede continuamente as expectativas ajudará a impulsionar a transformação digital para nossos clientes no México.

Piccolo une-se à Tech Data com mais de 20 anos de progressiva experiência de liderança em TI e em consultoria de negócios. Mais recentemente, ele atuou como diretor-administrativo de vendas para a HPE Aruba no México desde novembro de 2015. Nessa função, liderou a integração da HPE Networking e Aruba no país, definindo uma organização de força de trabalho unificada para transmitir um crescimento exponencial dentro do portfólio combinado. Piccolo integrou a Hewlett-Packard como gerente de soluções em 2003 e avançou por vários cargos de liderança de vendas e marketing, incluindo gestão de contas para parceiros da HP. Ele começou sua carreira com McKinsey & Company, atuando como analista e associado. Piccolo possui bacharelado em engenharia de ciências e industrial pelo Instituto de Tecnologia e Educação Superior de Monterrey (ITESM) e um MBA pela Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill.

