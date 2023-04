TECH4ALL: Impulsionando a Inclusão e a Sustentabilidade com Parcerias

- A Huawei e seus parceiros globais realizaram uma mesa redonda de mídia na HAS2023

SHENZHEN, China, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Em uma mesa redonda de mídia realizada ontem na Huawei Global Analyst Summit de 2023, Huawei e seus parceiros globais compartilharam as mais recentes práticas da TECH4ALL e discutiram como a tecnologia digital permite um mundo digital mais inclusivo e sustentável.

Durante a sessão, vários dos parceiros globais de TECH4ALL da Huawei também fizeram atualizações sobre projetos que atualmente estão em execução em todo o mundo. Uma mensagem importante foi que, para cada projeto, a combinação poderosa de tecnologia e parcerias tem sido fundamental para gerar resultados positivos.

"Todos os nossos esforços em iniciativas da TECH4ALL só foram possíveis devido à combinação de tecnologia e parcerias", disse Jeffrey Zhou, presidente da ICT Marketing da Huawei em suas observações de abertura na mesa redonda.

Desde o lançamento da iniciativa em 2019, a tem trabalhado em estreita colaboração com governos, clientes, organizações internacionais, institutos de pesquisa e ONGs para tornar o valor social da tecnologia digital o mais amplo possível.

Impulsionar Equidade e Qualidade na Educação

Para impulsionar a inclusão e ajudar a construir futuros sustentáveis, os projetos educacionais da TECH4ALL, até o momento, chegaram a 220.000 beneficiários em todo o mundo. Os beneficiários prioritários são comunidades rurais e remotas e grupos carentes, incluindo mulheres e meninas, jovens desempregados, pessoas com deficiências, idosos e estudantes e professores do fundamental e médio.

Durante a mesa redonda, a YouChange China Social Entrepreneur Foundation compartilhou sua visão, destacando como as plataformas de suporte baseadas em tecnologia capacitam professores em início de carreira em áreas rurais, fornecendo treinamento on-line para desenvolver suas capacidades profissionais e confiança.

"O maior desenvolvimento é o desenvolvimento dos seres humanos. No futuro, adoraríamos continuar trabalhando com a Huawei, aprimorando a educação rural por meio da tecnologia", disse Hui Ling, secretário-geral da YouChange China Social Entrepreneur Foundation.

Conservando a Natureza com Tecnologia

Na área de sustentabilidade e conservação da natureza, os projetos TECH4ALL ajudaram a conservar a biodiversidade de forma eficiente e a gerir os recursos naturais de forma sustentável em 46 áreas protegidas em todo o mundo, incluindo 5 projetos piloto no âmbito da parceria Tech4Nature estabelecida em 2020 entre a Huawei e a International Union for Conservation of Nature.

"Quando falamos sobre biodiversidade e conservação baseada em áreas, a tecnologia pode realmente nos ajudar a monitorar e fortalecer relatórios sobre biodiversidade, clima e metas de conservação baseadas em áreas", disse Khalid Pasha, coordenador da Ásia, escritório regional da IUCN na Ásia.

Durante a mesa redonda, C Minds, parceiro da TECH4ALL, compartilhou sobre o projeto Mexico Tech4Nature. Lançado em maio de 2022 com a IUCN, C Minds e outros parceiros locais, o projeto está aproveitando o poder da IA e abordagens centradas na comunidade para proteger a biodiversidade na Reserva Estadual de Dzilam, incluindo a ameaçada onça-pintada norte-americana.

"O uso de tecnologias oferece a capacidade de ampliar a ação de conservação para níveis sem precedentes e garantir cronogramas mais curtos, que alcançamos neste caso, que os resultados de anos de marcação manual e interpretação de dados foram alcançados em menos de 1 ano de trabalho em conjunto com tecnologia e parcerias. Também oferece a capacidade de criar um impacto transparente e mensurável", disse Regina Cervera Pacheco, coordenadora de projetos da C Minds.

Uso de TIC para Impulsionar o Desenvolvimento Rural

A ITU-D também participou da sessão para atualizar o projeto Smart Village Pakistan. Lançado em janeiro de 2023, este modelo de projeto acelera o impacto de vários SDGs, aumentando o acesso de última milha e oferece a vilarejos remotos o acesso a uma variedade de serviços digitais, incluindo saúde eletrônica, educação eletrônica e comércio eletrônico, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e as oportunidades econômicas.

"O Paquistão é o primeiro programa de vilarejos inteligentes da ITU na Ásia-Pacífico sob a iniciativa Smart Villages and Smart Islands. Estamos muito orgulhosos de fazer parceria com o Governo do Paquistão e a Huawei nisso. Esses tipos de pilotos também trazem novos parceiros, que podem realizar mudanças ainda maiores. Gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram para tornar isso um sucesso". disse Ashish Narayan, coordenador do programa ITU Regional Office para a Ásia e o Pacífico.

Com os parceiros da TECH4ALL na mesa redonda da mídia mostrando claramente o que trabalhar em conjunto com os objetivos comuns pode alcançar na prática, a Huawei espera continuar permitindo a inclusão e a sustentabilidade por meio de tecnologias inovadoras e parcerias de longo prazo.

Sobre a Huawei TECH4ALL

A TECH4ALL é a iniciativa e plano de ação de inclusão digital de longo prazo da Huawei. Proporcionada por parcerias e tecnologias inovadoras, a iniciativa TECH4ALL foi desenvolvida para promover a inclusão e a sustentabilidade no mundo digital.

