TECH4ALL : Favoriser l'inclusion et la durabilité grâce aux partenariats

SHENZHEN, Chine, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Lors d'une table ronde avec les médias organisée hier dans le cadre du Huawei Global Analyst Summit 2023, Huawei et ses partenaires mondiaux ont partagé les dernières pratiques TECH4ALL et discuté de la façon dont la technologie numérique permet un monde numérique plus inclusif et durable.

Au cours de la session, plusieurs partenaires mondiaux TECH4ALL de Huawei ont également fait le point sur des projets en cours dans le monde entier. Il en ressort que, pour chaque projet, la combinaison puissante de la technologie et des partenariats a été fondamentale pour obtenir des résultats positifs.

« Tous nos efforts dans le cadre des initiatives TECH4ALL n'ont été possibles que grâce à la combinaison de la technologie et des partenariats », a déclaré Jeffrey Zhou, président de la division ICT Marketing de Huawei, dans son allocution d'ouverture de la table ronde.

Depuis le lancement de l'initiative en 2019, Huawei a travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements, les clients, les organisations internationales, les instituts de recherche et les ONG pour que la valeur sociale de la technologie numérique ait la plus grande portée possible.

Promouvoir l'équité et la qualité dans l'éducation

Pour favoriser l'inclusion et aider à construire des avenirs durables, les projets éducatifs de TECH4ALL ont jusqu'à présent atteint 220 000 bénéficiaires dans le monde. Les bénéficiaires prioritaires sont les communautés rurales et éloignées, et les groupes mal desservis, notamment les femmes et les filles, les jeunes chômeurs, les personnes handicapées, les personnes âgées, ainsi que les étudiants et les enseignants de la maternelle au secondaire.

Au cours de la table ronde, la YouChange China Social Entrepreneur Foundation a partagé sa vision en soulignant le fait que les plateformes de soutien basées sur la technologie permettent aux enseignants en début de carrière dans les zones rurales de bénéficier d'une formation en ligne pour développer leurs capacités professionnelles et leur confiance en eux.

« Le plus grand développement est celui des êtres humains. À l'avenir, nous aimerions continuer à travailler avec Huawei, en améliorant l'éducation l'éducation dans les zones rurales grâce à la technologie », a déclaré Hui Ling, secrétaire générale de la YouChange China Social Entrepreneur Foundation.

Conserver la nature grâce à la technologie

Dans le domaine du développement durable et de la conservation de la nature, les projets TECH4ALL ont contribué de manière efficace à la conservation de la biodiversité et à la gestion durable des ressources naturelles dans 46 zones protégées à travers le monde, y compris 5 projets pilotes dans le cadre du partenariat Tech4Nature établi en 2020 entre Huawei et l'Union internationale pour la conservation de la nature.

« Lorsque nous parlons de biodiversité et de conservation par zone, la technologie peut vraiment nous aider à surveiller et à renforcer les rapports sur la biodiversité, le climat et les objectifs de conservation par zone », a déclaré Khalid Pasha, coordinateur pour l'Asie du bureau régional de l'UICN en Asie.

Au cours de la table ronde, C Minds, partenaire de TECH4ALL, a présenté le projet Tech4Nature au Mexique. Lancé en mai 2022 avec l'UICN, C Minds et d'autres partenaires locaux, le projet exploite la puissance de l'IA et des approches centrées sur la communauté pour sauvegarder la biodiversité dans la réserve d'État de Dzilam, notamment le jaguar d'Amérique du Nord, une espèce menacée.

« L'utilisation des technologies permet d'intensifier les actions de conservation à des niveaux sans précédent et de raccourcir les délais, ce qui a été le cas ici : les résultats d'années de marquage manuel et d'interprétation des données ont été obtenus en moins d'un an de travail en collaboration avec la technologie et les partenariats. Elle permet également de créer un impact transparent et mesurable », a déclaré Regina Cervera Pacheco, coordinatrice de projet pour C Minds.

Utiliser les TIC pour stimuler le développement rural

L'UIT-D a également participé à la session pour faire le point sur le projet Smart Village Pakistan. Lancé en janvier 2023, ce modèle de projet accélère l'impact de plusieurs ODD en augmentant l'accès au dernier kilomètre et fournit aux villages isolés un accès à une gamme de services numériques, y compris la cybersanté, la cyber-éducation et le commerce électronique, en vue d'améliorer la qualité de vie et les opportunités économiques.

« Pakistan est le premier programme de villages intelligents de l'UIT en Asie-Pacifique dans le cadre de l'initiative Smart Villages et Smart Islands. Nous sommes très fiers de travailler en partenariat avec le gouvernement pakistanais et Huawei. Ce type de projet pilote permet également d'attirer de nouveaux partenaires, qui peuvent apporter des changements encore plus importants. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet », a déclaré Ashish Narayan, coordonnateur de programme au Bureau régional de l'UIT pour l'Asie et le Pacifique.

Avec les partenaires de TECH4ALL présents à la table ronde des médias, Huawei montre clairement ce qu'une collaboration avec des objectifs communs peut accomplir dans la pratique, et espère continuer à favoriser l'inclusion et le développement durable grâce à des technologies innovantes et des partenariats à long terme.

