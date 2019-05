Techedge Recebe Menção Honrosa no Quadrante Mágico do Gartner 2019 para SAP S/4HANA

MILÃO, 22 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Techedge (BIT: EDGE) foi reconhecida com uma menção honrosa no Magic Quadrant 2019 para SAP S/4HANA. De acordo com o Gartner, esse Magic Quadrant avalia os fornecedores e implementadores da plataforma SAP S/4HANA, avaliando a capacidade de 18 provedores de serviços para fornecer serviços de gerenciamento, implementação e avaliação de aplicativos SAP S/4HANA em todo o mundo.

"Estou orgulhoso do que a nossa equipe "SAP S/4HANA Launchpad" conseguiu até hoje. A Menção Honrosa no relatório Gartner Magic Quadrant valida ainda mais a minha crença de que a Techedge é, e continuará a ser, líder nesta área", diz o CEO do Grupo Techedge, Domenico Restuccia. "As empresas hoje - grandes e pequenas - estão sob pressão para operar de forma mais inteligente e com maior agilidade. Nós os ajudamos a transformar essa pressão em energia e a alcançar eficiência ao aplicar inovações rápidas e seguras - desde a cadeia de suprimentos até a sala de reuniões - para um negócio ágil".

Diretor Global da Prática SAP S/4HANA na Techedge, Sergio Ferrari cita desenvolvimentos recentes como as soluções certificadas "SAP Certified" para migração S/4HANA e Robotic Process Automation (RPA) como evidências do compromisso da empresa e foco em trazer seus clientes para o ERP inteligente sem problemas. "Estamos dando vida às médias e grandes empresas no ERP inteligente em tempo recorde, seja na sua implementação greenfield, brownfield ou bluefield - investimos no conhecimento tecnológico e no conhecimento de processos para ajudar as empresas a fazer essa transição da forma mais indolor possível.

A Techedge tem duas soluções SAP certificadas para migrações SAP S/4HANA, incluindo o S/4HANA Discovery and Landing. Além disso, a empresa desenvolveu uma solução de Automação de Processos Robóticos (RPA) para gerenciar a reconciliação de dados financeiros, a principal área de preocupação para muitas empresas. "Com nosso aplicativo RPA, podemos ajudar as empresas a reduzir significativamente o tempo de inatividade dos negócios", diz Ferrari.

Na Techedge, nossa missão é ajudar na evolução das organizações, através de ciclos de inovação, tornando-as empresas digitais.

Provemos soluções que combinam consultoria de negócios, experiência em tecnologia e capacidade de entrega premium de forma simples e confiável.

Com nossa presença internacional, oferecemos aos nossos clientes a escalabilidade de um fornecedor global, a flexibilidade de um parceiro local e a competência de um trusted advisor.

