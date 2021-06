Techking Australia melhora a sua localização com forte presença no Salão de Caminhões de Brisbane

BRISBANE, Austrália, 24 de junho de 2021 /PRNewswire/-- O Salão de Caminhões de Brisbane 2021 foi realizado conforme estava previsto na Austrália em meados de maio. O evento de quatro dias contou com quase 35 mil participantes, entre os quais 65% eram compradores profissionais locais. A Techking Australia participou do Salão com seus pneus OTR e TBR revolucionários, marcando a estreia desta subsidiária de dois anos nas principais exposições do setor.

Durante o evento, a Techking expôs casos de uso de pneus excepcionais e atraiu muitos dos expositores e visitantes. Também foi organizada uma sessão inovadora de pitching para expor as capacidades de serviço, as vantagens competitivas e a política de suporte às vendas da empresa desenvolvida para o mercado local australiano e se aprofundar ainda mais nas necessidades de pneus dos clientes.

Fundada em 2019, a Techking Australia representa o primeiro programa piloto de localização da empresa na expansão global. Também é o marco mais importante na localização de canais sob o modelo de desenvolvimento de três alavancas da empresa.

Com o apoio da subsidiária australiana, a Techking implementou bem seu modelo de desenvolvimento de três alavancas no mercado local, incluindo P&D de produtos integrados, canal de marketing localizado e suporte técnico in situ. Até o momento, a Techking desenvolveu muitos pneus personalizados com base nas percepções da subsidiária australiana sobre as necessidades dos clientes locais e criou três armazéns locais para melhorar a capacidade de entrega local.

"Tomando como exemplo o nosso cliente australiano M, que faz parceria conosco há cinco anos, desde que abrimos a subsidiária australiana, mantemos visitas regulares a suas minas para coletar feedback. Ao mesmo tempo, garantimos a entrega em tempo hábil com o apoio da logística do armazém local", disse o gerente comercial da Techking Austrália, Frank Sun. "Nos últimos dois anos, o cliente M tem um grande reconhecimento da Techking."

O vice-presidente da Techking, Star Song, declarou: "Como primeiro programa piloto de localização, nossa subsidiária da Austrália desempenhará mais funções para melhorar a localização e as operações locais." Com relação ao futuro, a Techking planeja copiar ou migrar o modelo de localização para mais países e regiões, para que os usuários desses países e regiões possam beneficiar-se dos produtos e serviços da Techking de maior valor.

Desde a sua criação em 2005, a Techking tem trabalhado com empresas de mineração e construção civil em mais de 160 países, prestando serviços personalizados para quase 40 fabricantes de renome, como LIEBHERR, DOOSAN, TADANO, JCB, EPIROC, SANY e XCMG, e tem prestado serviço com orgulho às gigantes globais da mineração e construção civil, incluindo Rio Tinto, Glencore, BHP e Zijin Mining. Para mais detalhes, acesse o site oficial da Techking em https://www.techking.com/.

