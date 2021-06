Techking Australia renforce sa présence locale en participant au salon du camion de Brisbane

BRISBANE, Australie, 25 juin 2021 /PRNewswire/ -- Le 2021 Brisbane Truck Show s'est tenu comme prévu en Australie à la mi-mai. L'événement de quatre jours a accueilli près de 35 000 participants, dont 65 % d'acheteurs professionnels locaux. Techking Australia a participé au salon avec ses pneus révolutionnaires OTR et TBR, marquant ainsi les débuts de cette filiale agées de deux ans dans les principaux salons industriels du monde.

Pendant l'événement, Techking a présenté des cas d'utilisation exceptionnels de pneus et a attiré de nombreux exposants et visiteurs. Une séance de présentation innovante a également été organisée pour exposer les capacités de service de la société, ses avantages concurrentiels et sa politique de soutien aux ventes conçue pour le marché australien local, et pour explorer plus avant les besoins des clients en matière de pneus.

Créé en 2019, Techking Australia représente le premier programme pilote de localisation de la société en expansion mondiale. Il s'agit également de l'étape la plus importante de la localisation des canaux dans le cadre du modèle de développement à trois leviers de la société.

Avec le soutien de la filiale australienne, Techking a bien mis en œuvre son modèle de développement à trois leviers sur le marché local, y compris la R&D intégrée des produits, le canal de commercialisation localisé et l'assistance technique sur place. Jusqu'à présent, Techking a mis au point de nombreux pneus sur mesure en s'appuyant sur les connaissances de la filiale australienne concernant les besoins des clients locaux, et a créé trois entrepôts locaux pour une meilleure livraison locale.

« Si l'on prend l'exemple de notre client australien M, en partenariat avec nous depuis cinq ans, depuis que nous avons ouvert la filiale australienne, nous rendons régulièrement visite à ses mines pour recueillir des informations. Dans le même temps, nous assurons une livraison en temps voulu avec le soutien de la logistique de l'entrepôt local », a déclaré Frank Sun, directeur commercial de Techking Australie. « Au cours des deux dernières années, le client M a eu une grande reconnaissance envers Techking. »

Star Song, vice-président de Techking, a déclaré : « En tant que premier programme pilote de localisation, notre filiale australienne jouera davantage de rôles dans l'amélioration de la localisation et des opérations locales. » À l'avenir, Techking prévoit de copier ou de migrer le modèle de localisation vers d'autres pays et régions, afin que les utilisateurs de ces pays et régions puissent bénéficier de produits et services Techking de plus grande valeur.

Depuis sa création en 2005, Techking a travaillé avec des entreprises d'exploitation minière et de construction dans plus de 160 pays, a fourni des services personnalisés à près de 40 fabricants renommés tels que LIEBHERR, DOOSAN, TADANO, JCB, EPIROC, SANY et XCMG, et a fièrement servi les géants mondiaux de l'exploitation minière et de la construction, notamment Rio Tinto, Glencore, BHP et Zijin Mining. Pour plus de détails, veuillez consulter le site officiel de Techking https://www.techking.com/ .

